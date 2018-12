Las patentes de la Universidad de Sevilla pisan fuerte en la investigación

1. Alfonso Gañán, Fluidos a escala microscópica

El catedrático de Mecánica de Fluidos de la Escuela de Ingenieros Industriales, todo un experto en patentes, está al frente de un equipo de ingenieros que desarrollan productos con tecnología microfluida. Uno de esos ingenios es la manipulación de corrientes liquidas a escala microscópica.. Algo que puede resultar muy útil para analizar el agua y conocer sus contenidos. Según Gañán, han conseguido el nebulizador mas eficiente del mundo. Lo han comercializado y lo vende .... Agilent Technology. El producto, denominado Oneneb, capaz de reducir una corriente de liquido a tamaño microscópico, se utiliza para enfriamiento, evaporación, humidifcación o propulsión de emulsiones o secado. Ahora esa tecnología es la base de la facturación de su empresa ya que se está vendiendo en todo el mundo. Entre sus muchas patentes (el catedrático tiene mas de 150) está Flow Focusing que se emplea para genera chorros de liquido microscópico. Solo hay que teclearlo en google para contabilizar más de 180 millones de entradas o incluso ver con la patente aparece en wikipedia. Gañán también tiene algoritmos de representación de la variabilidad cardiaca publicado en revistas con uno de los cardiólogos mas famosos del mundo, Marek Malik. y otros muchos que ponen en el mapa internacional a la ingeniería sevillana.

2. Mercedes Fernández Arévalo, Nanomedicina con efectos duraderos

La farmacéutica, una experta investigadora con un extenso curriculum de patentes y proyectos, encabeza un grupo de investigación I+D Nanomed que desarrolla nuevos modelos de nanomedicina con la que pretenden alargar la duración de los efectos terapéuticos de determinados medicamento y conseguir que lleguen a una determinada zona. Ahora, junto a otra investigadora, Lucía Martín Banderas, trabajan en un nuevo medicamento, el CB13, un derivado del cannabis, y estudian sus efectos en el dolor neuropático crónico, una patología que puede resultar muy discapacitante para los pacientes ya que provoca dolor crónico. ¿Qué han conseguido? Prolongar la duración del efecto analgésico del medicamento de forma que, según han testado ya en animales a los que administraron el fármaco por vía oral, se prolonga de forma muy importante ese efecto. Si antes el alivio que provocaban estos fármacos duraba ocho horas, han logrado que se prolongue hasta once días. Un resultado que se ha constituido en un éxito importante y que se ha patentado tanto a nivel nacional como internacional. De este modo se consigue prolongar la respuesta terapéutica reduciendo la dosis del fármaco a administrar y suponiendo un avance muy importante para el manejo del dolor crónico. Parte de los resultados de este trabajo ha sido publicado en la revista Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine. El sistema patentado «ha demostrado una eficacia superior a otros métodos para suministrar estos compuestos». GB Sciences ha indicado en medios de comunicación internacionales como The New York Times o The Wall Street Journal que ha identificado a la Universidad de Sevilla como un centro con excelentes instalaciones de investigación y equipos científicos de última generación, y a través de su grupo de investigación I+DNanomed, un experto en nanotecnología de primer nivel.

3. Ángel Cebolla, analizar alimentos sin gluten

Realizar análisis alimentarios a alimentos sin gluten puede resultar fundamental para celíacos y otras personas obligadas a llevar una dieta especial. Ángel Cebolla, farmacéutico e investigador, es uno de los responsables de Biomedal, una empresa fundada en el año 2000, que se dedica realizar diagnósticos alimentarios y humanos para detectar alérgenos como el gluten y otros. Cebolla explica que han patentado tecnología capaz de detectar el gluten en la orina y las heces y que, con ello detectan, por ejemplo, si los celiacos siguen teniendo malos hábitos de consumo de alimentos que no son recomendables. De esta manera saben si estas personas siguen la dieta que necesitan. Una patente que están exportando a Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Polonia o incluso China. La empresa también se aproxima al mejor conocimiento científico el diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca, ya que se estima que a pesar de los avances hasta un 70% de los celíacos permanecen aún sin diagnóstico.

4. Iván Gaviño, jardines verticales en plena ciudad

Cinco jóvenes de la US, ingenieros agrónomos y arquitectos, entre los que se encuentra Iván Gaviño, han desarrollado esta patente para favorecer el desarrollo de ciudades sostenibles recuperando el espacio perdido construyendo techos verdes y jardines verticales. Según Gaviño, estos jardines verticales tienen efectos muy positivos para la ciudad ya que además mejoran la calidad del aire y disminuyen el efecto invernadero. Han acometido ya varios proyectos en Sevilla pero también fuera ya que están distribuyendo su patente en Reino Unido,Irlanda, Alemania, Suiza y Polonia, entre otros. La patente, que arrancó en 2011 está teniendo gran proyección. «Nos tenemos muy apoyados pero hay que hacer continuas mejoras y necesitamos apoyo», dicen.