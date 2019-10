Pedro Sánchez, sobre la compra de votos del PSOE en Andalucía: «Me extraña mucho»

Alberto García Reyes Sevilla Actualizado: 09/10/2019 11:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha decidido pasar de puntillas por el escándalo de los papeles de Huévar publicado hoy por ABC y se ha limitado a contestar que le extraña.

Durante una entrevista concedida este miércoles al programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco, Sánchez ha respondido de manera muy escueta a la pregunta de la periodista sobre este asunto, en el que se demuestra el sistema de compra de votos que se llevaba a cabo en el Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe por parte del gobierno socialista, denominado «Plan 1.000» y cuyo objetivo era conseguir mil votos, cifra que en esta localidad aseguraba la mayoría absoluta. Se trata de un sistema muy conocido en Andalucía durante años que consiste en repartir contratos públicos entre miembros de distintas familias para asegurarse el voto.

Uno de los folios en los que se comprueba como funcionaba el «Plan 1.000»

Los papeles publicados por ABC prueban que en el caso de Huévar se llevaba el control casa a casa y hasta se especificaba el puesto de trabajo que se le ofrecería a cada persona.

Sánchez no ha querido entrar en los detalles del asunto y ha asegurado que«yo lo único que le puedo garantizar, me extraña mucho, pero puedo garantizar que el PSOE es un partido con firmes principios democráticos y en esos principios no está eso, está la ejemplaridad en la gestión de los recursos públicos».

Desde el PP, en cambio, las reacciones han sido mucho más contundentes y ha reclamado al presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista, Pedro Sánchez, que dé explicaciones sobre «la compra de votos con dinero público» y el «enchufismo» que supuestamente afectaría al PSOE andaluz.

«Exigimos al PSOE que explique la compra de votos con dinero público», piden los populares en su cuenta oficial de Twitter, acompañándolo del ‘hashtag’ #PSOEcompraVotos. «¿Sabes en qué gasta tu dinero el PSOE?», insisten desde el PP en otro apunte en esta misma plataforma. Por esta vía, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha compartido la portada de ABC denunciando estas presuntas irregularidades y asevera que «la compra de votos y el enchufismo están en el ADN del PSOE de Sánchez». «¿Prometerá el pleno empleo comprando votos? ¿Encontrará un hueco entre promesa y promesa electoral para dar explicaciones?», se plantea el número dos de Casado en Génova.

A este respecto, la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, aseguró en una entrevista en Antena3 que su partido «tomará las medidas que sean necesarias» y confirmó que la propia alcaldesa «está investigando estas actuaciones». «Es muy grave», alertó. Defendió que los españoles y andaluces merecen una explicación en este sentido, aduciendo que «estamos ante ese PSOE que siempre intenta comprar los votos» aunque «no le valió de nada porque hoy en ese municipio gobierna el PP» porque los andaluces «quieren otras cosas».

«Ni con anuncios electoralistas como el de las pensiones los españoles podemos ser comprados cuando la realidad es otra y conocemos muy bien a lo que, al final, nos llevan las políticas socialistas», remachó Gamarra. Por Twitter, también se refirió a este «escándalo mayúsculo» el secretario cuarto de la Mesa del Senado y exportavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, para quien estas «prácticas caciquiles documentadas en Sevilla para la compra de voto por parte del PSOE» solo serían comparables «al uso del dinero público para ir a los prostíbulos». «De esto no se hablará en las teles progres. En TelePSOE será censurado», espetó.

Por último, la expresidenta del Congreso de los Diputados Ana Pastor, recién nombrada número dos del PP en la lista por Madrid, salió también al paso de las informaciones que apuntan a que en el PSOE «daban empleos a cambio de votos» rechazando con contundencia estas prácticas y asegurando que su formación «nunca utilizará algunas cosas» para conseguir apoyos en las urnas.

En declaraciones a los periodistas tras acudir al desayuno informativo organizado por Europa Press con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, aludió así a la información de ABC y cargó contra las promesas de «mal pagador» que algunos políticos hacen en la precampaña electoral y señaló que no le gustaría ver «algunas cosas» que está viendo.