Piden 19 años de cárcel por atropellar a dos jóvenes tras una pelea en una discoteca de Sevilla

La madrugada del 23 de noviembre de 2015 no se le va a olvidar a J.L.V.G., quien podría pasar 18 años de su vida en la cárcel, que es lo que pide la Fiscalía, si el tribunal de la Audiencia Provincial que lo juzga desde este lunes considera que intentó asesinar a dos personas con las que previamente había peleado junto a sus amigos al atropellarlas con el coche de su madre en las inmediaciones de la discoteca Theatre, en el polígono Carretera Amarilla de Sevilla.

Él ha asegurado este lunes que nunca tuvo intención de atropellar ni matar a nadie, sino que huyó del lugar a toda prisa porque temía por su vida. J.L.V.G. fue detenido en su huída a la entrada de Huelva, desde donde se había desplazado horas antes a la capital andaluza para asistir a un concierto en dicha sala de fiestas.

Así lo ha declarado durante su interrogatorio en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia y que ha empezado con más de una hora y media de retraso por un problema informático para visualizar una grabación del interior de la discoteca, momentos previos a la pelea y atropello.

En el juicio sólo está personada como acusación la Fiscalía. Ninguna de las dos personas lesionadas. Una de ellas, incluso, se encuentra en prisión por otros hechos.

J.L.V.G. vino de Huelva, junto a dos amigos, a un concierto y después estuvieron en la discoteca tomando algunas copas, cuatro o cinco, ha reconocido. Cuando se encontraba con más personas de la capital onubense tuvo un primer encontronazo con un joven en el interior de la sala por un empujón y le tiraron una copa encima, según ha contado.

Salió fuera y vio como uno de los jóvenes protagonistas del encontronazo anterior intentaba entrar en la discoteca de nuevo y el portero le denegaba la misma. Entonces, avisó a uno de los porteros de que este joven la había liado antes.

Una vez volvió al interior, J.L.V.G. y sus amigos tuvieron otro enfrentamiento con el mismo grupo de jóvenes, pero «no le echamos cuenta», ha afirmado, al tiempo que ha admitido que su amigo sí le comentó de organizar una pelea contra este grupo fuera del local.

Su amigo comenzó a incitar a los miembros del otro grupo de jóvenes y «metió la pata»

Según el relato del acusado, decidieron irse de la discoteca a casa, pero antes pararon a comer en un quiosco de comida rápida habitual a la salida de estos locales. Allí también se encontraba el otro grupo de jóvenes. Su amigo «empezó a meter la pata e incitar a los otros». Cuando se percató ya había comenzado la pelea. A él le tiraron una banqueta. Vio a uno de los otros con una navaja.

Escuchó «mátalo». Entonces huyó corriendo hacia su coche, metiéndose rápido en el mismo porque lo perseguían y temía por su vida. «Aceleré rápido. Me golpeaban el coche. Vi a mi amigo correr hacia la discoteca pero sabía que si me paraba me matarían. Me seguían con otro coche. Cuando me di cuenta me había metido en una calle sin salida, frené e hice un giro. Aceleré y me abrieron paso. Aceleré hasta que los despisté», ha respondido a las preguntas de la representante del Ministerio Público.

«Le aseguró que no atropellé a dos personas. Si lo hubiera hecho, los hubiese visto por encima del coche. En ningún momento atropellé a nadie, y mucho menos para matarlos», ha insistido el acusado, que ha negado conocer de antemano al otro grupo de jóvenes.

El acusado, que ya depositado una cantidad en el juzgado como reparación del daño y al que le piden 28.000 euros de indemnización para las víctimas, ha concluido su declaración negando los hechos.

El juicio ha continuado con las declaraciones de los agentes de la Policía Nacional actuantes, entre ellos el jefe del Grupo de Homicidios, que ha indicado que el acusado hizo dos pasadas con el coche por la puerta de la discoteca, según le trasladaron algunos testigos presenciales. El miércoles seguirá la vista oral con la declaración de más testigos, entre ellos las víctimas, y periciales.