Pillan a varios cargos del PP de Sevilla en una discoteca haciendo el baile viral del ataúd durante la pandemia El presidente de Nuevas Generaciones del PP de Sevilla, Pedro González, protagoniza la escena mientras Luis Paniagua, que tuvo que dimitir tras ser procesado por acoso laboral, le jalea junto a otros miembros del partido. Ninguno lleva mascarilla

El mismo día en el que se celebraba en Madrid el funeral de estado por las víctimas del coronavirus, varios miembros del PP de Sevilla fueron grabados en una conocida discoteca de la isla de la Cartuja haciendo el conocido «baile del ataúd», que se ha viralizado durante la pandemia. Se trata de un meme difundido por las redes sociales para llamar la atención a quienes cometen imprudencias a la hora de tomar medidas para protegerse del virus. En la imagen sale un grupo de africanos portando un féretro y haciendo una danza.

En el vídeo que ha publicado en la red social Twitter el perfil «Villa Diestra» se puede ver al presidente de Nuevas Generaciones del PP de Sevilla, Pedro González, emulando el citado meme de los africanos con un taburete de la discoteca al hombro mientras lo jalean otros miembros del partido entre los que se distingue claramente a Luis Paniagua, exportavoz en la Diputación hasta que tuvo que dimitir como consecuencia de su procesamiento en un caso de acoso laboral a una compañera por el que la Fiscalía le pide dos años. Todos los participantes en la fiesta aparecen bailando agrupados y sin mascarillas.

Paniagua ha asegurado a ABC que se trataba de una fiesta privada que se estaba celebrando en el reservado de la discoteca Antique y remite al gabinete de prensa del partido para obtener la opinión del PP sobre el tema.

No es la primera vez que Luis Paniagua se ve envuelto en polémicas. Ya fue condenado a pagar una indemnización al candidato de Ciudadanos en Dos Hermanas por llamarle drogadicto y está a la espera de ser juzgado por acoso laboral a su compañera de partido Cristina Alonso. Ambos casos están relacionados con la extorsión al citado miembro de Ciudadanos para que renunciara a presentarse a las elecciones, una investigación en la que Paniagua también llegó a estar imputado, aunque finalmente el juez lo exculpó. Con motivo del procesamiento, por el que la Fiscalía le pide dos años, Paniagua tuvo que renunciar a todos sus cargos institucionales en el partido, aunque mantiene su puesto como concejal en Bormujos.

Por su parte, el presidente de Nuevas Generaciones, Pedro González, ha explicado a este periódico que «estábamos en un cumpleaños en el que estaban mis primas y una de ellas grabó el vídeo y lo subió porque no estábamos haciendo nada malo». Según González, el baile del ataúd «era una broma, en ningún momento va por el día del funeral ni nada de eso porque, además, en mi caso concreto, he tenido gente muy cercana con Covid». El presidente de NN.GG. en Sevilla insiste en que «es una broma con seis amigos en un reservado, estábaos celebrando el cumpleaños de uno de ellos, que fue el fin de semana pasado, pero no pudimos celebrarlo hasta este jueves porque el fin de semana fuimos de apoderados a las elecciones vascas». González insiste en que «se cumplían todas las normas porque estábamos dentro del reservado y el baile es una broma con unos amigos en un momento, ni es humor negro ni pretende cachondearse de nadie». «Si me pillan con el coche a 150, me callo, pero aquí no tengo la sensación de estar haciendo nada malo. ¿Qué pasa, que no puede uno salir un jueves con un grupo de amigos? Si las cosas se quieren sacar de contexto, se pueden montar películas de Amenábar, pero esto no deja de ser una reunión de amigos en un cumpleaños», concluye.