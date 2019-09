Política municipal Plan de Vivienda, Gavidia, Metro y Presupuesto 2020 en el inicio de curso político en Sevilla El gobierno de Juan Espadas empieza su segundo mandato apoyado en un crédito extraordinario para sostener inversiones y la necesidad de desbloquear proyectos urbanísticos

Eduardo Barba @edubarbaramos Sevilla Actualizado: 02/09/2019 07:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El curso político en el Ayuntamiento de Sevilla comienza este lunes, un «superlunes» con el que se inicia también septiembre. Y lo hace con un ramillete de asuntos principales que abordar en las próximas semanas por parte del gobierno municipal del socialista Juan Espadas, que ha tenido un verano bastante más plácido que de costumbre al haberse celebrado las elecciones municipales a finales de mayo y tomar posesión, tras su claro triunfo, en junio. La tregua estaba cantada, especialmente por los pobres resultados de la oposición en las urnas, con lo que no es hasta ahora cuando, en realidad, se reanuda la batalla política diaria y la propia actividad con todas las de la ley. El verano resultaba esta vez idóneo para desconectar, pero llega la hora de volver a afrontar varios temas de primer orden.

El que primero se va a acometer es el del Presupuesto 2020, que se quiere dejar ultimado en las próximas semanas y cuyos pormenores se van a trasladar a los cuatro grupos de la oposición en reuniones oficiales que se van a celebrar en los días venideros, una vez se reorganice la acción municipal y se establezcan agendas. Es primordial para el alcalde fijar pronto las cuentas del año que viene para lograr los objetivos de inversión a los que ese año no se va a conseguir llegar o sólo se van a poder cubrir mediante modificaciones presupuestarias y el «apaño» alcanzado en julio con todos los grupos para aprobar un crédito de más de 23 millones de euros. Esas dos medidas han ayudado a que el año en curso vaya a solventarse con cierta normalidad, casi de forma equivalente a los ejercicios en los que existe un presupuesto en vigor, pero el de 2020 sí que hay que atarlo ya si no se quieren sufrir problemas en lo que a las inversiones se refiere. Desde hoy se van a intensificar los contactos del PSOE, que vuelve a no tener mayoría suficiente, con las demás formaciones.

El nuevo funcionamiento interno del Ayuntamiento va a supeditar bastante la actividad, ya que se han modificado hace varios meses reglamentos, modelos de comisiones de control y hasta de las propias sesiones plenarias, ahora más ágiles y breves, unos cambios que marcarán el nuevo curso y a los que se empezarán a adaptar desde ahora los grupos municipales.

Toca desatascar

Además de esa negociación para los próximos presupuestos, Espadas tiene ante sí de manera inminente la necesidad de desatascar de una vez varios proyectos urbanísticos que quería convertir en bandera de su mandato y que de momento sólo le están ofreciendo quebraderos de cabeza. uno de ellos es el de la reurbanización y semipeatonalización de la calle Mateos Gago, iniciativa que se ha visto truncada este verano por las diferencias con la empresa y la rescisión del contrato. Toca volver a empezar, lo que demorará los resultados en esta vía estratégica en la que el gobierno municipal debe ahora insistir. Lo hará con ella y con la calle Betis, para la que va a reflotar ese plan de peatonalización que se aparcó el mandato anterior por la falta de un plan de movilidad completo y, probablemente, por miedos electorales.

Para la zona céntrica de la ciudad, otro proyecto de gran envergadura, el de la rehabilitación de la Gavidia —que lleva lustros postergada— ha de tomar impulso en las próximas semanas, ya que hay que sacar adelante la aprobación definitiva a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), con la que el viejo edificio podrá tener uso terciario. Una vez cumplido este requisito, el edificio y su reforma se podrán sacar a concurso conforme a las bases que ya aprobó la junta de gobierno, que incluyen la reurbanización del entorno pero no la de San Hermenegildo, obra que irá por otro lado.

La modificación definitiva del PGOU para la Gavidia será un hecho en semanas y podrá sacarse el concurso

Más allá de las novedades en torno a la Gavidia, el gabinete municipal debe también terminar de desbloquear el proyecto que convertirá las naves de la Renfe de San Jerónimo en un centro de empresas tecnológicas y startups con fondos europeos, que, como ha pasado con Mateos Gago, sufrió un severo frenazo este año por las diferencias con la empresa encargada de la obra; en las semanas que ahora vienen se terminará de resolver la cuestión y se podrá avanzar con un proyecto que lleva años en el tintero y no termina nunca de tomar ritmo pese a tratarse de fondos con límite temporal. También con dinero europeo se avanzará en el llamado Espacio Magallanes, que se va a erigir en la antigua Fábrica de Artillería, mientras que otro de los hitos urbanísticos del gobierno local, la reurbanización de la avenida de la Cruz Roja, tomará cuerpo definitivamente en las próximas semanas, una vez decidido que la línea de Tussam seguirá pasando por dicha calle.

Pero si hay una línea bien trazada para el tramo político que ahora hay que afrontar, esa es la que va a servir para dar velocidad de crucero al Plan de Vivienda 2022, una de las grandes esperanzas de Espadas y los suyos y que presentará nuevas medidas hasta final de año que han de servir para que se desarrollen nuevas promociones de pisos públicos cruciales tras años de sequía radical;la primera fase de este plan incluye más de 600 viviendas.

Otras dos cuestiones importantes que dependen de las negociaciones con la Junta de Andalucía van a afrontarse en las próximas semanas. De un lado, se espera la confirmación por parte de Juan Manuel Moreno de una reunión para definir modelo de financiación, plazos y tramos a ejecutar de las líneas 2 y 3 del Metro. En cuanto a la Ciudad de la Justicia, la sintonía con la Administración es notoria para llevarla a Palmas Altas, cuyos terrenos van a seguirpromoviéndose en lo queda de año con esta infraestructura y el nuevo barrio que levantará Metrovacesa.