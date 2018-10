Planes para el puente del Pilar en Sevilla: conciertos, teatros y un nuevo museo

El Cartuja Center Cite presenta este sábado a las 21 horas un concierto del que quizás sea el dúo más famoso de argentina: Pimpinela, que formaron los hermanos Lucía y Joaquín Galán en 1981, fecha desde la que no han dejado de encadenar éxitos desde entonces, como «Olvídame y pega la vuelta», y vendido más de 30 millones de discos en todo el mundo. Buena parte de la clave de su éxito está en las interpretaciones actorales que hacen de sus canciones, en las que suelen encarnar a parejas en conflicto.

Esta nueva versión del clásico del esperpento que escribió Ramón María del Valle Inclán cuenta con dirección de Alfonso Zurro y con Roberto Quintana como Max Estrella, trasunto del escritor sevillano Alejandro Sawa y uno de los grandes personajes creados en la escena española del siglo XX. La obra narra las últimas horas de vida de Max Estrella en un Madrid bohemio y lleno de pícaros, entre los que se cuenta su amigo Don Latino de Hispalis, pero con paradas también en las cloacas del poder y que no renuncia a una ácida crítica de la sociedad española de los años 20.

La carpa de The Hole está instalada en el Charco de la Pava hasta el 21 de octubre. Más info en: theholezero.com

The Rad Trads, rock sin aditivos

Escuchando a este grupo neoyorquino de puro rock americano, ese que se mueve sin complejos por las aguas que van desde el folk al blues y que avanza sin perder de vista el Sur, uno podría pensar que ha vuelto a esos años de entre finales de los sesenta y primeros setenta en el que la florida psicodelia se tornó en colores sepia para volver a abrazar la efectiva simplicidad del rock and roll. En este territorio que tan bien delimitó The Band busca su sitio The Rad Trads, que llegan este domingo a la Sala X. La cita, a partir de las 21.20 horas y las entradas, a partir de 9 euros. Más info: lasalax.com