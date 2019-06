Turismo La planta hotelera de Sevilla crecerá en un millar de plazas este año La previsión, en base a los proyectos anunciados, suponen un aumento del 9 por ciento

Elena Martos @Elena_Martos Sevilla Actualizado: 04/06/2019 07:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Sevilla contará con otro hotel de cinco estrellas en la Plaza de San Francisco

La planta hotelera de Sevilla ganará alrededor de un millar de plazas si salen adelante todos los proyectos que están anunciados, bien en obras o a punto de iniciarlas. Eso supone un crecimiento de alrededor del 9 por ciento, según la estimación de la Asociación Provincial de Hoteles de Sevilla. Este incremento no resulta descabellado, pues durante años no ha habido demasiadas aperturas, como destaca el presidente de la patronal hotelera, Manuel Cornax. No obstante, reconoce que «la apertura de un nuevo hotel no es tarea fácil, pues hay muchas negociaciones en el aire y todo se puede retrasar por factores de distinto tipo, desde un cambio en la coyuntura económica a un momento de inestabilidad en la cotización, pues la mayoría de los fondos de inversión y las cadenas hoteleras cotizan en el mercado bursátil».

En todo caso, valora la alta calidad de las iniciativas que se están anunciando en la ciudad, con alojamientos de cuatro y cinco estrellas. Sobre el interés que está despertando Sevilla como destino, explica que «la ciudad vive un magnífico momento», pero deja claro que «todo esto es cíclico y llegaremos a un estado de estabilización». Por eso mismo aconseja «no despistarse y seguir apostando por la promoción exterior» y el refuerzo del aeropuerto, que son clave para mantener el nivel.

Uno de los proyecto que se ejecutan actualmente en la capital andaluza es el que gestionará la cadena H10 en los antiguos almacenes de Vilima. El edificio ya tiene lista su fachada y contará con 71 habitaciones. Otro de los que se espera abrir sus puertas este año es el que se levanta en el antiguo edificio del banco Andalucía, en la Avenida de la Constitución. Este cinco estrellas de la cadena Marriott tendrá un centenar de habitaciones bajo los estándares de la gama más alta del grupo, conocida como Autograph.

A toda velocidad avanza la obra del hotel de la Plaza de la Magdalena, que promueve el grupo Millenium y que supondrá la entrada de la firma Radisson en el sector turístico de Sevilla. Este alojamiento cuenta con 89 habitaciones y será igualmente un cinco estrellas que abrirá sus puertas durante la primavera de 2020. Si nada altera estos planes, podría estar en funcionamiento para la próxima Feria de Abril.

Otro de los que cuenta con licencia de obra es el que ocupará los edificios que albergaron en su día la antigua Escuela de Hostelería y la residencia de ancianos de la plaza Molviedro, ambos propiedad de la Fundación Cajasol. Los inmuebles serán rehabilitados para albergar un hotel de cuatro estrellas que gestionará la cadena Vincci. Este será el segundo del grupo en la ciudad, situado, además, a escasa distancia del primero. La intención es que abra también sus puertas a principios del próximo año.

Peor futuro parece tener el proyecto previsto en la antigua sede de Abengoa, en la avenida de la Buhaira. El inmueble pasó a manos del grupo inmobiliario Bouygues tras un desembolso de 17,5 millones de euros. La intención era levantar un hotel de cinco estrellas, aunque no hay movimientos para su adaptación.