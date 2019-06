Educación Polémica en los colegios de Sevilla: las lentejas del Joaquín Turina están secas Los padres vuelven a protestar por la calidad del comedor escolar; «de salmón sólo tenía el nombre», dicen sobre el pescado

Mercedes Benítez Sevilla Actualizado: 13/06/2019 11:51h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los padres del colegio Joaquín Turina de Sevilla se han vuelto a quejar esta semana, cuando está a punto de finalizar el curso, por la mala calidad del comedor escolar, que sirve en su caso el catering de Aramark,

Las quejas que han llegado a Fampa Nueva Escuela, la federación de asociaciones de padres y madres de alumnos de Sevilla, hacen referencia a las lentejas que les han servido esta semana. Según se quejaban los padres, las lentejas «estaban secas y eran como un engrudo». Las familias aseguran que sirven las legumbres «apenas sin caldo, secas, como una masa y rotas».

Las protestas no se refieren sólo a las legumbres. También se han quejado del pescado que sirven en el comedor de este centro de Infantil y Primaria ubicado en la zona de la Huerta de la Salud de Sevilla. «De salmón sólo tenía el nombre pues ni el sabor ni el aspecto lo es», decían en referencia al pescado que les han servido.

Con hambre

Además otra madre aseguraba que en las últimas semanas su hija «devora cuando llega a casa» y se queja mucho de algunos platos porque le cuesta comerlos. «Hoy parece que el puré no lo ha comido mucha gente», decía asegurando que el catering «está rematando el curso a lo grande», afirmaban. Tambíen han denunciado que hace unos días les pusieron unas patatas aliñadas «que estaban fatal» y que la fruta siempre es nectarina.

Desde Fampa Nueva Escuela, que lleva meses pidiendo la gestión directa de los comedores escolares y quejándose de la «línea fría» han insistido en que a las familias no les permiten entrar en los comedores para ver lo que comen sus hijos. «Podemos saber lo que come un familiar ingresado en un hospital pero no lo que comen nuestros hijos en un centro público», dicen. E insisten en que «del papel al plato hay mucha diferencia» en referencia al menú que suele colgar el catering en el tablón del colegio.

Los padres afirman que presentarán una denuncia y vuelven a solicitar que la Consejería de Educación efectúe inspecciones en los comedores. Esta no es la primera denuncia de los padres que se han quejado en numerosas ocasiones por la calidad de los alimentos que sirven en los comedores escolares. Por el pescado, por la poca fruta o por el tamaño de las raciones ya que muchos se quedan con hambre.