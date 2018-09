La Policía desmonta la versión de la muerte accidental en el juicio por el crimen de Rochelambert

Tensa jornada la que se ha vivido este martes en la Audiencia Provincial en el juicio por el asesinato de un gestor de Rochelambert en 2016. Tercera jornada de una vista oral en la que el protagonista indiscutible ha sido el jefe del Grupo de Homicidios que llevó la investigación y los rifirrafes que ha mantenido con los tres abogados de la defensa. La estrategia de los letrados, después de que el principal acusado, Félix A. P., admitiera que dio muerte a Joaquín Gómez, aunque asegurando que fue un accidente, es la de convencer al jurado que la Policía montó un caso presionando a los implicados para que se culparan entre ellos. Una difícil línea de defensa que provocó las reprimendas, algunas en tono muy elevado, del presidente del tribunal, José Manuel de Paúl, por entender que se estaban preguntando por cuestiones improcedentes.

El instructor del caso relató cómo la investigación les llegó la misma noche del 5 de julio de 2016, cuando la familia de la víctima interpuso una denuncia en la comisaría de Nervión porque Joaquín no daba señales de vida. «Nos pusimos de inmediato a ello porque la catalogamos de alto riesgo. Habíamos sido informados de que el desaparecido estaba depresivo y temíamos que se hubiera quitado la vida».

Una de las primeras averiguaciones les llevó hasta una sucursal bancaria de Palmete donde habían tratado de sacar dinero con la tarjeta bancaria de la víctima. Gracias a las cámaras de seguridad del banco comprobaron que dos individuos, que llegaron en una motocicleta, habían tratado de hacer varias operaciones pero no pudieron obtener efectivo.

Detalles como los tatuajes que lucía uno de ellos o el modelo de moto les sirvió para identificar al principal sospechoso. «Comprobamos que era un individuo con antecedentes. Lo sometimos a vigilancia y le intervenimos el teléfono. Así supimos que estaba metido en trapicheos, en negocios poco claros».

Las imágenes captadas por la cámaras del banco fueron uno de los puntos de choque del inspector de Policía con las defensas ya que esta prueba contradice el relato expuesto un día antes por Félix A. P., quien aseguró al jurado que había ido a varios cajeros con la víctima para sacar dinero para comprar droga. En las grabaciones no aparece el fallecido.

Las confesiones de los implicados tras ser detenidos fue otro de los puntos de debate tenso en la sala. Gracias a esas declaraciones, la Policía pudo completar las lagunas de lo que había ocurrido en la vivienda de Félix A. P., donde uno de los encausados reconoció que había estado retenida la víctima más de un día. Allí lo torturaron y acabaron con su vida por una deuda de dinero. Las defensas mantienen que sus clientes fueron presionados por la Policía para que hablaran a cambio de obtener beneficios. Algo que negó en rotundo el instructor del caso.

La segunda gran vía de agua que le abrió el jefe del Grupo de Homicidios a las defensas en su línea de argumentación fue al confirmar que en el cuerpo de la víctima encontraron un monedero. «Estaba alojado en una zona muy profunda de la garganta». Un día antes el autor confeso del crimen dijo que sólo le había tapado la boca con la mano para callarlo y que la víctima cayó de manera accidental.

En esta segunda jornada han prestado también declaración los familiares de la víctima. En concreto, su mujer, sus dos hijos y el yerno. Todos ellos han coincidido en describir a Joaquín Gómez como una persona de rutinas y de vida ordenada. No bebía, ni fumaba ni tampoco consumía drogas, han remarcado.

Esta descripción del perfil del difunto no coincide con la tesis de las defensas, quienes sostienen que Joaquín consumía habitualmente droga con sus clientes. La abogada del principal implicado, Félix A. P. les ha preguntado a los familiares si conocían que el fallecido contaba con antecedentes policiales por estafa. Algo que obra en las diligencias, pero que los hijos y la mujer de Joaquín Gómez han negado rotundamente. Poco después el jefe de la investigación confirmaba que Joaquín estaba fichado.

La estrategia de la defensa es desdibujar la imagen de la víctima como la de un gestor que fue víctima de un cliente, y situarlo en el contexto de una pelea entre socios de negocios turbios. lgo que puede influir en la percepción que tengan del caso los miembros del jurado.

La prueba que no aparece

El desarrollo de la sesión de este martes se ha visto interrumpida en varias ocasiones por problemas de organización. Por ejemplo, la abogada de la acusación particular solicitó que se le mostrara a la hija de la víctima el monedero que fue encontrado en la garganta de su padre. Pero la prueba no aparecía. Finalmente no se ha podido mostrar en sala porque no la habían traído a la Audiencia. «Creen que está en el Instituto de Medicina Legal, donde le practicaron la autopsia», señalaba una de las letradas. El presidente del tribunal ha pospuesto su exhibición como pieza de convicción en sala para próximas sesiones.