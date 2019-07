Educación La Policía investiga decenas de posibles fraudes en la escolarización en Sevilla Educación remitió el curso pasado 112 casos sospechosos a los agentes; la mayoría por falsear el domicilio del alumno para hacerse con una plaza

«Estamos en un momento caliente de la investigación. Apenas hemos remitido el informe del 40% del total de denuncias que nos ha pasado la Consejería de Educación y que ya hemos podido revisar. Es un trabajo muy exhaustivo y a veces no contamos con mucha información para verificar si estamos ante un fraude en la escolarización». Antonio Burgos es el jefe accidental de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta. Dentro de su equipo hay un área de protección de menores, asignada a diez policías en Sevilla, que estos días tienen mucho trabajo encima de la mesa. Están en plena campaña de detección de posibles fraudes en la escolarización. Unas trampas que no pasan de moda y a las que año tras año recurren padres para conseguir una plaza en un centro educativo que no les corresponde por zona, pero al que no están dispuestos a renunciar.

El trabajo policial no es de oficio y parte de las denuncias de otros padres, que se han quedado fuera. Los afectados envían los recursos a las delegaciones territoriales de Educación, que hace una primera labor de criba. Fuentes del departamento que dirige Javier Imbroda explica a ABC que hay bastantes denuncias que caen en ese primer filtro. Los motivos son varios: carecer de información suficiente, apoyarse en conjeturas o simplemente no son ciertas. Desde la Administración verifican, a través de sus bases de datos o cruzando información con otras delegaciones, si la denuncia es cierta o no. En otros casos, las sospechas se mantienen tras ese primer filtro y es cuando se derivan a la Policía para que sus agentes realicen una labor más de investigación policial.

En el curso pasado, Educación remitió 112 casos sospechosos de Sevilla y la Policía confirmó las irregularidades en 35 de ellas. En el resto no pudo determinar que fueran fraudulentas. Esas 112 escolarizaciones que se miraron con lupa formaban parte de un total de denuncias aún mayor. «Lo habitual es que esa cifra que nos llega sea el triple cuando Educación hace una primera averiguación», señala el jefe de la unidad adscrita.

Sevilla es la segunda provincia andaluza donde los padres presentan más denuncias, sólo superada por Almería.

En el curso pasado, Sevilla fue la segunda provincia donde más fraudes se denunciaron, sólo superada por Almería (139) y por delante de Granada (78). Y hay tres provincias donde la Policía no tuvo que intervenir porque no hubo casos: Cádiz, Huelva y Málaga.

Este año, Educación ha recibido 213 denuncias, de las cuales 44 se han presentado de manera colectiva por un grupo de padres apelando a irregularidades en la baremación; si bien, como muestran los números, la mayoría de los denunciantes acuden a la Administración de forma individual.

Los informes policiales son la principal prueba que esgrime Educación para retirar la plaza a un alumno por fraude en la escolarización. Hay padres que han llevado la pelea por mantener a su hijo en el colegio deseado hasta el Contencioso-Administrativo, recurriendo la medida acordada por la Junta. Si bien son casos excepcionales, señalan las mismas fuentes.

Los casos de fraude suelen estar relacionados con un mismo perfil de colegio: concertado y muy demandado. El Buen Pastor, Portaceli, Salesianas de Nervión, Santa Joaquina de Vedruna y las Irlandesas son los centros donde los agentes han descubierto más casos de solicitudes fraudulentas en los últimos años. En este grupo se incluye también un centro público, el CEIP Borbolla.

También hay un perfil recurrente en las familias que engañan en sus solicitudes: vecinos del Aljarafe que tratan de hacerse con una plaza en colegios de la capital con buena reputación.