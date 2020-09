Sucesos La Policía Nacional de Sevilla lamenta la «nula» ayuda de los vecinos en la localización de un peligroso delincuente de Torreblanca Apuñaló a un hombre hace cuatro meses y ha permanecido escondido a escasos metros de donde ocurrieron los hechos

Silvia Tubio Sevilla Actualizado: 21/09/2020 17:39h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La lucha por el control de los narcopisos desata la violencia en Torreblanca

Cuatro meses ha tardado la Policía Nacional en detener a un conocido delincuente, calificado como «muy peligroso», que se escondía en su barrio de Torreblanca. Antonio O. B., de 35 años, apuñaló a mediados de mayo a un hombre en la calle Nogal y en esa misma vía de los llamados pisos blancos fue arrestado el pasado 16 de septiembre. Se encontraba oculto en el interior del domicilio de un familiar. En un comunicado oficial remitido este lunes a los medios, la Policía Nacional ha subrayado que el arresto ha sido muy complicado porque Antonio O. B. estaba «arropado por su entorno familiar» y porque «la colaboración vecinal ha sido nula».

No es la primera vez que los agentes se chocan contra un muro de silencio cuando tratan de investigar en las zonas más conflictivas del barrio, controladas por familias que se dedican al narcotráfico, el mercadeo de pisos ocupados y la usura.

Desde un primer momento, la Policía Nacional sabía quién había sido el autor del apuñalamiento. La víctima, que pudo salvar la vida gracias a una operación quirúrgica, había señalado al responsable. «Es una persona extremadamente violenta y temeraria, siendo normal que utilice armas y medios peligrosos en sus actuaciones», ha señalado el comunicado oficial. Antonio O. B. pertenece a una de las familias más conocidas de esas zonas conflictiva de Torreblanca y viejas conocidas de los agentes. Se dedican a la venta de drogas y acumulan numerosos antecedentes.

Tras apuñalar en mitad de una pelea a la víctima, Antonio se marchó del escenario. Pero no se me fue muy lejos. No le hacía falta. Se quedó en el barrio donde ha estado escondido todo este tiempo. Fuentes policiales detallan que en estos casos, lo habitual es que los delincuentes sólo salgan de noche o cuando les avisan que la vigilancia policial se ha marchado. El detenido contaba con la ayuda del silencio cómplice de los vecinos. Sólo cuando los agentes tienen indicios sólidos de que se encuentra en una vivienda, pueden solicitar la autorización judicial para acceder a ella y proceder al arresto.

Cuatro meses han tenido que esperar los agentes para reunir pruebas y poder acceder al domicilio donde se escondía Antonio. De noche, los agentes accedieron de sorpresa a la casa y sorprendieron al delincuente durmiendo. El arresto se produjo a escasos metros de donde había apuñalado con un cuchillo de grandes dimensiones en el pecho a la víctima meses atrás.

El juzgado de Instrucción nº 7 decretaba el ingreso en prisión provisional y sin fianza para el detenido.