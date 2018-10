Tribunales Un policía local procesado por las oposiciones: «Era facilísimo copiar en el examen» Algunas defensas introducen en sus estrategias la posibilidad de que otros pudieran filtrar el examen o se copiara

Silvia Tubio

@latubio Sevilla Actualizado: 04/10/2018 18:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

¿Las oposiciones para ingresar en la Policía Local de Sevilla de 2012 fue un proceso limpio? Tras varios días de juicio y con las primeras declaraciones de los acusados, algunas defensas están introduciendo el elemento de la duda sobre la limpieza de la convocatoria en un intento por descargar de culpa a sus clientes. Esta idea podría resumirse de la siguiente manera: mi defendido no hizo trampas pero pudieron hacerse y eso explicaría las coincidencias altamente sospechosas que presentaban, por ejemplo, hasta 19 exámenes en el apartado del caso práctico. Una prueba de redacción libre que contestaron igual casi una veintena de opositores.

«Era facilísimo copiar. Estaba uno al lado del otro sentado en la sala». Así ha respondido este jueves uno de los opositores procesado a preguntas de su letrado. Este joven es hijo del delegado comercial de una empresa que suministra material a la Policía Local de Sevilla. Según la Fiscalía, el progenitor agasajó a varios miembros del tribunal con el pago de un viaje a Madrid con motivo de una feria de seguridad que se celebró dos años después de las oposiciones.

Este acusado achacó la invitación a política de su empresa y a una estrategia comercial que se hacía con otras administraciones públicas. En las diligencias consta que para aquel congreso, la empresa del acusado reservó 90 habitaciones de un hotel para sus invitados, entre ellos miembros del tribunal de las oposiciones de 2012 y cargos de la Policía Local de Sevilla.

Incumplieron las bases de las oposiciones

Que los opositores pudieron copiar durante las pruebas o que los exámenes se filtraran sin la participación de los imputados también lo introdujo como posibilidad una vocal del tribunal que forma parte de los 45 acusados en este proceso. Esta empleada del Ayuntamiento de Sevilla negó haber facilitado las preguntas a algún opositor o haber participado de manera directa en hacer trampas.

Sin embargo admitió que para la elaboración del caso práctico donde se detectaron las principales irregularidades en la convocatoria para la cobertura de 47 plazas (el mismo año se celebró una segunda oposición para 56 vacantes) los miembros del tribunal elaboraron días antes del examen el caso práctico y se lo llevaron a su casa. «Era solo un borrador». La fiscal subraya en su escrito que las bases de la convocatoria «ordenan taxativamente» que la elaboración de la prueba y de la plantilla de corrección se deben hacer el mismo día de la prueba para evitar las filtraciones.

Uno de los opositores que sacó plaza, cuyo padre y tío son policías locales, arremetió contra la Gepol, asegurando que fueron agresivos cuando lo interrogaron

Ninguna de las acusaciones puede preguntar a los acusados, que están siguiendo una misma estrategia, que consiste en realizar interrogatorios cómodos para sus clientes, que no tienen que enfrentarse a las cuestiones de la Fiscalía o de los letrados de los opositores que denunciaron las trampas en las dos convocatorias.

El grupo de Asuntos Internos (Gepol) que investigó este caso, volvió a salir a relucir en la declaración de los acusados. Uno de ellos, cuyo padre y tío son agentes de la Policía Local, no se ratificó en la declaración que prestó en calidad de testigo en 2013 cuando fue interrogado por los funcionarios policiales. «Declaré porque era un jefe y se mostró bastante agresivo». ABC ha tenido acceso a lo que este agente dijo en sede policial y fue lo mismo que dijo este jueves en sala. Nada comprometedor: no conocía ningún opositor que hiciera trampas. Sin embargo, al no ratificar en sala su testimonio pudo criticar a la Gepol, objetivo claro de las defensas.

El juez David Cantilejo durante una de las sesiones del juicio - Raúl Doblado La anécdota del día: el juez admite su beticismo El juez David Cantilejo protagonizó la anécdota del día al reconocer su afición por un equipo de fútbol concreto. Lo hizo de manera indirecta pero arrancó algunas risas en la sala. Fue al terminar la declaración de uno de los opositores, quien residía en Málaga antes de sacar la plaza. Explicó que viajaba a menudo a Sevilla para ver a su equipo, el Betis. Al finalizar su declaración y tras pedirle el juez que regresara a su sitio, le felicitó «por el gusto exquisito que tenía en el fútbol».