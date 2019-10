Policía y Fiscalía plantan batalla a la delincuencia habitual en Sevilla

La unión hace la fuerza. Ésta es la esencia que rodea el trabajo que desde hace meses vienen desarrollando codo con codo miembros del Cuerpo Nacional de Policía en Sevilla y la Fiscalía Provincial, con su máximo responsable a la cabeza, Luis Fernández Arévalo. Los equipos hacen frente a los delincuentes más habituales y multirreincidentes en delitos menos graves y calificados de baja intensidad como robos y hurtos. Fue el pasado mes de mayo cuando ambos organismos, Fiscalía y Policía Nacional, comenzaron a implantar de forma conjunta nuevas vías de colaboración para, en la medida de las posibilidades legales de cada caso, hacer ingresar en prisión a los criminales más comunes de la capital que fuesen detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente, quien siempre será la responsable de decidir sobre la situación procesal del arrestado.

El objetivo no es nuevo: combatir la delincuencia en las calles de la ciudad. Novedoso sí es, por contra, el hecho de que la Fiscalía cuente, gracias a la estrecha colaboración con la Policía Nacional, con un informe detallado de los antecedentes policiales de los arrestados más habituales con el propósito de que los representantes del Ministerio Público se formen una idea del individuo al que se enfrentan en cada caso. Hay que distinguir entre los antecedentes policiales y los judiciales, que son los que pesan a la hora de tener en cuenta la multirreincidencia sobre los sospechosos de actuaciones delictivas.

La percepción de inseguridad entre la ciudadanía puesta de manifiesto por algunas asociaciones vecinales recientemente tiene su reflejo en los últimos datos de criminalidad publicados por el Ministerio del Interior correspondientes al primer semestre de 2019, en los que se reflejan una destacada subida en la capital andaluza de delitos considerados menos graves con respecto al mismo periodo de 2018. Las sustracciones de vehículos han aumentado en un 40 por ciento; los robos con fuerza en domicilios o establecimientos, en un casi 70 por ciento. Las infracciones penales pasaron de 22.589 a 24.969 en la capital, lo que supone un 10,5 por ciento más. Si comparamos estas cifras con Málaga capital, allí el incremento delictivo es de casi el seis por ciento. En Andalucía también sube. Uno de los motivos de este aumento de la actividad de los delincuentes y criminales en Sevilla es el déficit en el número de agentes.

En esta semana que termina se han celebrado dos reuniones con la cuestión de la seguridad ciudadana encima de la mesa. En la última, Fiscalía, Subdelegación del Gobierno en Sevilla, Policía Nacional y Guardia Civil acordaron aumentar el intercambio de información para luchar contra este tipo de delincuencia. En definitiva se trata de extender la práctica puesta en marcha ya por la Policía Nacional y la Fiscalía desde mayo contra los criminales más habituales de la ciudad y que ya ha dado sus frutos metiendo a dos delincuentes «recalcitrantes» entre rejas. Se trata de dar «una respuesta contundente frente a la delincuencia común y más generalizada, según trasladan a ABCfuentes de la Fiscalía Provincial, que han valorado este nuevo «modus operandi».

El primero de estos casos es un varón que cuenta con unos treinta años de edad, tiempo suficiente para tener en su currículum en torno a la treintena de detenciones policiales. Su especialidad era quitar las alcantarillas de la vía pública para arrojarlas a escaparates de perfumerías y tiendas de telefonía del barrio de Los Remedios, siendo la calle Asunción una de sus favoritas. Según subrayan desde el Ministerio Público, este ladrón era «el responsable del incremento de hechos delictivos» en el barrio. En una de sus actuaciones fue detenido. Tras ser puesto a disposición judicial, el juez, a petición de la Fiscalía, acordó la celebración de un juicio rápido, que concluyó con la condena a ocho meses de prisión por un delito de robo en grado de tentativa, aplicándole la multirreincidencia. Ya está cumpliendo condena en la cárcel.

El segundo delincuente habitual, nacido en 1993, también se encuentra entre rejas, aunque éste con carácter preventivo. Fue detenido recientemente como presunto autor de decenas de robos contra taxis de la capital, aunque también es sospechosos de varios robos de coches en garajes privados de casas y bloques de pisos. A este especialista en hurtos, robos y forzamientos de vehículos, le pesan más de una docena de detenciones policiales.

El tercero de los detenidos en las últimas semanas aparece en ocho atestados policiales, el último por robo en grado de tentativa. En este caso, cuestiones técnicas judiciales no hicieron posible su ingreso en prisión, pues los indicios que presentaba la Policía contra este individuo no eran suficientes para el Ministerio Fiscal para solicitar su entrada en la cárcel.

Las citadas fuentes señalan que estos tres están entre los diez delincuentes más habituales de la ciudad. El flujo de información detallada entre Policía y Fiscalía ha facilitado estas actuaciones, una herramienta que se suma a la posibilidad de celebrar juicios rápidos y diligencias urgentes para impulsar el enjuiciamiento y frenar, de este modo, la delincuencia más común, rebajando así la sensación de inseguridad ciudadana.

Delincuentes habituales

El de las Alcantarillas

Todavía no ha cumplido los treinta años, pero eso no le ha impedido llevar ya sobre sus espaldas una mochila con una treintena de detenciones a manos de los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. En su última actuación el plan no le salieron las cosas como esperaba y cayó en manos de la Policía Nacional, quien lo puso a disposición judicial. Yde ahí a la cárcel a cumplir una condena de ocho meses por un robo en grado de tentativa. Es conocido por los policías, sobre todo, por su manera de proceder para hacerse con el botín. Coge una alcantarilla de la calzada y la estampa contra los escaparates. Las perfumerías y las tiendas de móviles son sus objetivos. Fue el responsable del aumento de robos en Los Remedios y especialmente en la calle Asunción.

Ivi y la banda del BMV

Otro de los de los delincuentes más habituales de Sevilla también se encuentra en prisión. Lo llamativo de este individuo es su precocidad. A los doce años, el Ivi, como es conocido entre los suyos y en los ámbitos policial y judicial, ya había sido detenido seis veces por robo con intimidación a menores, robos de coches y robos a comercios contra cuyos escaparates estrellaba los vehículos sustraídos que él mismo conducía. Se sitúa al frente de la banda del BMW, a la que se le vincula con decenas de atracos a comercios entre 2016 y 2017. El Ivi, por su parte, arrastra cinco condenas firmes por delitos de robos y contra la seguridad vial, aunque sus actuaciones abarcan también el mundo de la drogas y los enfrentamientos con agentes de la autoridad.

El enemigo del Taxi

El pasado lunes estaba llevando a cabo su última fechoría cuando fue sorprendido por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía de Sevilla. Nacido en 1993, este delincuente habitual, con más de una decena de detenciones en su currículum, es el autor de medio centenar de robos cometidos en el interior de taxis de la capital andaluza. Rompía las ventanillas de los vehículos con un adoquín o una piedra. Aunque no sólo actuaba en la vía pública, también se le conoce por ser un especialista en forzar coches y robar en su interior cuando se encuentran estacionados en garajes privados de casas.Sin embargo, su última actuación ilícita le ha llevado a la cárcel con carácter preventivo, gracias al nuevo modo de colaboración de la Fiscalía y la Policía Nacional.

El Cheíto

En su Documento Nacional de Identidad refleja que tiene 29 años de edad. En su ficha, más de cien reseñas policiales. Un historial «al alcance de muy pocos delincuentes», según reflejaba el último atestado de la Policía Nacional sobre José C.M., alias «Cheíto». Es el alunicero más peligroso y conocido por los agentes, a los que muestra total desprecio. Miembro del clan de los Mikailovich, ha sido detenido en un total de 134 ocasiones, lo que supone una cada 27 días desde que cumplió 18 años. Desde 2011, cuando fue juzgado por primera vez, acumula un total de 16 condenas y trece requisitorias judiciales, tres de ellas órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión. Actualmente se encuentra en la cárcel cumpliendo las penas de la Justicia.