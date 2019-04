Dispositivo especial Los policías nacionales ven «ridícula» la compensación de servicios extraordinarios en Semana Santa La Comisaría Provincial traslada a los agentes que «no existe» disponibilidad presupuestaria necesaria para pagar los servicios forzosos durante estos días

Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que desarrollan labores de apoyo o acompañamiento a hermandades durante su discurrir por las calles de Sevilla en Semana Santa exigieron el pasado mes de marzo que estos servicios extraordinarios fueran remunerados económicamente, sin discriminación entre los funcionarios que se ofrecen de forma voluntaria para desarrollar su trabajo esos días y quienes lo hacen designados por sus superiores. Pero «no existe la disponibilidad presupuestaria necesaria», según los superiores.

Esto ha provocado que el sindicato Jupol, el mayoritario en el Cuerpo Nacional de Policía, haya calificado de "ridículas y vergonzosas" las contraprestaciones acordadas para estos agentes e informada por la Comisaría Provincial de Sevilla a estos funcionarios el pasado Viernes de Dolores, antesala de la Semana Santa.

Habitualmente, la Comisaría Provincial de Sevilla, con el firme propósito de garantizar la seguridad ciudadana, crea una Orden de Servicio de Semana Santa. Si bien, para llevar a cabo este plan es necesario disponer de un importante número de funcionarios de Policía Nacional, tanto adscritos a la Comisaría Provincial como a las unidades especializadas de Seguridad Ciudadana.

La Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la capital andaluza requirió un listado de funcionarios que de forma voluntaria quisieran participar en las labores de acompañamientos de las hermandades, así como en funciones de «apoyo», todo ello con el fin de engrosar las listas de la futura Orden de Servicio para la Semana Santa de 2019.

De no ser suficientes el número de agentes voluntarios los superiores de cada unidad designan a funcionarios que tendrán que desarrollar estar labores obligatoriamente, independientemente de su adscripción o no a la Brigada de Seguridad Ciudadana, como es el caso de agentes de Policía Judicial. «Sea de forma voluntaria o no, son servicios extraordinarios».

Jupol consideró entonces «insuficiente» la contraprestación a esos servicios extroardinarios, apuntando además a una discriminación entre agentes. Unos reciben compensación económica y otros días y horas libres.

Ante tal situación, el sindicato policial exigía en su escrito una compensación económica a todos los agentes que desarrollen sus labores en Semana Santa, sea cual sea la función, pues se trata de un servicio extraordinario.

Según han trasladado desde el sindicato Jupol a ABC, el presupuesto destinado a estas contraprestaciones por las horas extras es «insuficiente», por lo que los agentes en prácticas, escala de Subinspección, Ejecutiva y Superior «no cobrarán un solo euro», y la escala básica cobrará sólo una parte, 80 euros brutos, aunque ese servicio sea un festivo donde corresponde 140 euros. Las horas no remuneradas se abonaran con jornadas de libranza. «Nos parece ridículo y vergonzoso en un dispositivo como la Semana Santa de Sevilla, y en Nivel de Alerta 4 por amenaza yihadista», critican desde el sindicato por no gratificar a los agentes como se merecen.

Entre las compensaciones trasladadas por la Comisaría Provincial se señala que los funcionarios que presten servicios de forma voluntaria y procedan de otras plantillas que no sean de Sevilla no recibirán compensación alguna, ni económica ni mediante días de libranza. Tampoco percibirán compensación alguna los funcionarios con labores de coordinación en el Cecop o de conductor. Los restantes serán compensados en función de los días. Así, Domingo de Ramos, Jueves Santo, Madrugá, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurreción, recibirán 80 euros y días libres. El Sábado de Pasión se darán días libres y el resto de días, contando el Viernes Dolores, nada.