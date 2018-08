Los polígonos de Sevilla se autogestionarán ante la desidia institucional

Los polígonos empresariales de Sevilla albergan un cúmulo de desidia y lamentaciones desde que se iniciaron en los años 60. En 1996 el expresidente de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla, llegó a decir que El Pino «tenía baches para cazar elefantes».

Cinco años después nació Sevilla Global, el organismo municipal que asumió sus responsabilidades, aunque salió rana y en 2011 Zoido tuvo que desmantelarla tras sentenciar el TSJA que IU lo usaba como «oficina de colocación». En ese momento, y agravado por la crisis, llegó la época de menor inversión consistorial sobre los polígonos.

La Asociación de Polígonos Empresariales de Sevilla (APES) demanda la falta de inversión y apuesta por parte de la Administración. Pero no por la actual, ni la anterior; sino por todas las que han conocido.

Esta asociación agrupa a la totalidad de polígonos públicos de la ciudad: Aeropuerto, Calonge, Carretera Amarilla, El Pino, La Chaparrilla, La Negrilla, Navisa, Nuevo Torneo y Parsi; otros como Hytasa o San Jerónimo son de propiedad privada.

A la falta de inversión del Ayuntamiento se le suma, o más bien le provoca, una serie de denuncias por parte de los empresarios de prostitución, vandalismo, robos, expolios de las naves vacías, botellón, etc.

Ahora, la confederación tiene avanzada con el Ayuntamiento la creación de unas entidades urbanísticas de conservación, con esta medida los propietarios de cada nave esperan poder autoregular el control de sus territorios. De hecho, Juan Espadas desde la oposición afirmó que ésta sería la más viables para solucionar sus necesidades.

La primera será el Calonge entre septiembre y octubre, y la siguiente El Pino antes de que finalice el año. «Pretendemos que el Ayuntamiento nos apoye con una rebaja fiscal; se ha hablado de una posible disminución del 25 por ciento del IBI», señalan desde APES.

En el momento en el que se pongan en funcionamiento las entidades, serán los propietarios quienes asuman la carga económica de la limpieza, vigilancia y matenimiento de sus calles. «Es un modo de quitarle problemas al Ayuntamiento y de que los empresarios podamos autogestionar nuestras necesidades», afirman.

«Los números de abandonos son alarmantes, las trabas que hay que superar para mantener una empresa en uno de nuestros polígonos no compensa a la mayoría», señala su presidente, Antonio López.

Uno de las abandonos más notorios de estos polígono, según APES, fue el de Danone, que cerró en 2013 su planta de Sevilla, «¿Por qué no se ha tratado de fidelizar a estas grandes empresas para que no se vayan de la ciudad?», advierte López.

El representante de estos empresarios señalaba como ejemplo de esa «falta de fidelización» a la multinacional De Ruy Perfumes, que ha trasladado su sede a la antigua fábrica de Puleva en el polígono La Red en Alcalá en vez de a la capital, ¿No se hace nada para que ese tipo de empresas vengan a la capital?».

«No podemos exigir a estos grandes ‘aviones’ que aterricen si no tenemos buenas pistas de aterrizaje», argumenta López Balbuena.

En el año 2009 Sevilla Global estimó en 50.000 los trabajadores que dependían de sus empresas. Casi diez años después, APES considera que la «fuga» de empresas ha provocado una disminución de 10.000 empleados.

El polígono más devastado de la ciudad, sin duda, es La Chaparrilla. En el año 2006, Sevilla Global y la delegación de Economía destinaron más de 1,5 millones de euros para la mejora de sus instalaciones; según cuenta APES, esa inversión jamás llegó a producirse.

En un informe remitido por los empresarios se reconoce que la administración que mayor inversión realizó en los polígonos fue la de Monteseirín, cuando se llegaron a invertir 28,5 millones de euros –incluidos ahí la parte de Sevilla Global que reconocían no haber visto ejecutada–. El mismo informe señala que, tras la salida de Monteseirín, llegó la época de mayor desamparo económico desde su creación, con una ejecución menor de los dos millones de euros, coincidiendo con la crisis.

El Ayuntamiento anunció este año que se invertirían 6 millones de euros a través de Emasesa en los polígonos Calonge y Store, además de 1,5 millones más a través de la delegación de Economía.

Los expolios: el temor de todas las naves vacías

El mayor ataque delictivo que denuncian los empresarios, incluso más devastador que los robos, es el expolio: unos saqueadores entran en las naves, con conocimiento previo de que están sin actividad y con situación de embargo, para rapiñar con todo aquello que puedan darle salida en chatarrerías.

«Son grupos organizados que tienen información de primera mano sobre el estado en el que se encuentran estas naves. Aprovechan los momentos en los que estas empresas entran en un concurso de acreedores o son embargadas, para atacar aquel patrimonio al que no le están dando actividad», según cuenta José Manuel Fernández, gerente de APES

Una vez que consiguen una nave sin actividad, los usurpadores destrozan la puerta y comienzan a arrasar con todo el material del interior: cableado, puertas, ventanas; y una vez que tienen desvalijada la nave, comienzan por las estructuras: techos, vigas, etc. «Este es el momento de mayor peligro». La nave, en cuestión de dos semanas, ha desaparecido y «el peligro es evidente es más que evidente».

Sin las vigas que sostienen su estructura, estas naves acaban derrumbándose, además que provocan el mismo riesgo a las naves colindantes.

«Los policías actúan con celeridad pero si no existe denuncia –para eso entran cuando no hay propietario– no pueden actuar», señala Fernández.

«Aparecen por los polígonos en furgonetas con toda la familia y con material profesional: rotaflex, lanzas térmicas, etc. En uno de los robos se percataron que había una torre metálica de 15 metros y que sus utensilios no iban a ser suficientes; le dijeron al vecino: ‘Ahora volvemos’, y lo hicieron, y bien ataviados», advierte el gerente de APES.

Estos delincuentes no tienen reparo en ser vistos, de hecho, trabajan a plena luz del día y «casi que en horario de oficina».

«Las últimas naves expoliadas han sido atacadas durante la pasada semana en el polígono El Pino. Han aprovechado que no hay un propietario controlándolas para acabar con ellas. Lo próximo serán las vigas hasta derrumbarlas», reconoce López Balbuena.