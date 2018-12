Juan Manuel Miñarro «Es posible que el hombre de la Síndone fuera el mismo que el del sudario de Oviedo»

La parroquia del Corpus Christi de Miami, donde se venera una réplica de la Esperanza Macarena, acaba de encargarle a este imprescindible imaginero un crucificado con aires hiperrealistas del Cristo de la hermandad Universitaria de Córdoba.

Desconocía por completo que el sudario de Oviedo hubiera estado custodiado por San Isidoro de Sevilla durante 25 años.

Efectivamente. La historia del sudario de Oviedo es la historia de un arca santa que pasó por Sevilla y estuvo 25 años. Dentro del arca estaba el sudario. Estuvo en Sevilla, sin que conozcamos el lugar, hasta la muerte de San Isidoro.

Llegó procedente de Jerusalén ante el avance de las tropas persas en el siglo VII. ¿Por qué la iglesia de Jerusalén elige España como destino?

Porque España, dentro del Mediterráneo, era un baluarte cristiano importante. Y esto era un lugar seguro.

Entró en España por Cartagena pero, después, se quedó en Sevilla. ¿Quizás por el prestigio de Isidoro de Sevilla?

Los documentos históricos que manejamos nos dicen que el arca sale de Jerusalén en el 614, pasa por Alejandría, luego pasa a Cartagena y llega a Écija, donde los recibe San Fulgencio. Es este santo quien decide trasladar el arca hasta Sevilla bajo la protección de San Isidoro.

¿Y se traslada a Oviedo por alguna razón concreta?

En Toledo pasa 75 años bajo la custodia de los obispos de Toledo y concretamente con un discípulo directo de San Isidoro, como fue San Ildefonso. La invasión árabe empuja el arca hasta los montes de Asturias. Y lo hace en una zona boscosa que se llama aún «Mons Sacro». Es posible que en ese escenario pudiera permanecer el arca.

El caso es que, ese sudario, que se pretendía fuese el de Cristo, era usado como elemento mágico por los reyes visigodos…

El arca, según la tradición recogida por la segunda generación de los apóstoles, guardaba reliquias de Cristo, de la Virgen y de los apóstoles. Los reyes visigodos se ponían ese lienzo sobre la cabeza en determinadas ceremonias.

Creo que hay una miniatura de un códice que representa la coronación del rey Wamba que guarda relación con lo que hablamos.

Efectivamente, ese códice, de forma muy naif, representa la coronación de Wamba, con un lienzo en la cabeza, del que salen gotitas rojas, que podrían interpretarse como sangre.

Y también la utilizaron ritualmente las altas dignidades eclesiales de la iglesia toledana…

Estaba prohibido la utilización del «Sudarium Domini». Al parecer había una maldición para el que lo hiciera. Solo Alfonso VI mandó abrir el arca, en el siglo XI. El Cid Campeador fue testigo.

El caso es que, tras los estudios científicos realizados sobre ese lienzo, no solo no encontráis contradicciones importantes con la Sábana Santa sino evidencias muy claras…

Así es. Aparte de su tirón histórico, esta tela es muy desconocida, a nivel nacional e internacional, y hasta los sesenta no se hizo un primer estudio sobre las manchas de sangre, si era humana o no. Pero no se estudia científicamente como la Sabana Santa hasta hace poco tiempo. Es muy posible que el cadáver que envolvió la Síndone llevara también el sudario de Oviedo.

El carbono catorce data la fibra textil del sudario sobre el siglo VII después de Cristo. Parece que el arco temporal hasta el siglo primero es demasiado amplio.

Sí, pero no es un mal dato para la contaminación que sabemos que tiene todo tejido. Más en este caso que sabemos que fue manipulado y rociado con aceite. Si el carbono diera siglo I sería mucho más antiguo. Y descartable para la época de Cristo.

¿A dónde nos lleva el polen que aparecen en las investigaciones?

Está en proceso de investigación. Pero pegado a la sangre del sudario, se ha encontrado algunos granos de polen que se han identificado como pertenecientes a un perfume muy caro de la época. Según Plinio era el perfume de los ritos funerarios de los reyes. Se llamaba Helichrysum

¿Esa es una conclusión del equipo científico?

Sí. Según los estudios Marzia Boi corresponden a plantas que hace dos mil años se utilizaban en ungüentos para preservar y embalsamar los cuerpos, aceites vegetales para limpiar y purificar a los finados antes de sepultarlos. El rastro de ese polen podría demostrar que la Sábana Santa y el sudario de Oviedo podrían tener dos mil años.

Pero la ciencia no certifica que ambos lienzos estén vinculados a Cristo.

No hay pruebas científicas para poder contrastar. Las cadenas de ADN tanto de la Sábana como del sudario están muy deterioradas y contaminadas. Y no tenemos ADN de referencia de Jesús de Nazaret.