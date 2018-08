El PP acusa a Espadas de «ocultar información» sobre el accidente del Alcázar La concejal popular María del Mar Sánchez Estrella denuncia que el alcalde niega informes y expedientes a la oposición

ABC

SEVILLA Actualizado: 25/08/2018 18:06h

La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, María del Mar Sánchez Estrella, ha denunciado que el alcalde de la ciudad, el socialista Juan Espadas, «oculta información sobre el accidente del Alcázar por miedo a que se sepa la verdad».

La concejal popular ha criticado que el alcalde «oculta los informes y expedientes del Real Alcázar a la oposición». «Lo cuentan a los medios de comunicación y a la oposición no nos permiten verlos, algo que nos parece una auténtica falta de respeto», ha manifestado.

En este sentido, ha recordado que «Espadas se ha visto obligado a convocar el Patronato del Alcázar con carácter urgente, a exigencias del PP», sobre lo que ha añadido que su partido preguntará si el Alcázar tenía seguro de responsabilidad civil en vigor, «ante las dudas generadas en torno a su existencia».

Sánchez Estrella ha manifestado que el alcalde «se ha visto acorralado ante las presiones para que sea mostrada toda la información del accidente de mayo que provocó la muerte de un visitante por la caída de la rama de un árbol en el Alcázar». Por estas exigencias del PP, en opinión de la popular, el alcalde «no ha tenido más opción que convocar el Patronato del Alcázar tal y como le hemos solicitado, pues todavía no ha respondido ante el mismo de la gestión del gobierno municipal».

En este sentido, ha añadido que «la gravedad» de lo ocurrido en el Alcázar terminará «pasando factura a Espadas» y «habrán de derivarse las responsabilidades políticas oportunas».

La portavoz adjunta del PP ha preguntado al dirigente socialista «por qué no ha mostrado aún los expedientes que el PP le ha solicitado y por qué ha contestado que por encontrarnos en período vacacional no estarían disponibles hasta septiembre», una respuesta que ha considerado «insólita», que «contrasta con las declaraciones del viernes a los medios de comunicación sobre el contenido de dichos expedientes«. «La información se muestra, no se cuenta», ha remarcado.

Sánchez Estrella ha manifestado que «es evidente que ha existido negligencia en la gestión del accidente» y que el Alcázar, uno de los monumentos más importantes de España, «está viendo dañada su imagen por culpa de Espadas, que está mostrando un comportamiento esquivo e impropio de un alcalde, que ante la exigencia de responsabilidad insulta y esquiva sus obligaciones».

El gobierno pide que no se politice el Patronato

El delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, ha recalcado que la representante del Partido Popular no asistió al último Consejo del Patronato del Real Alcázar de Sevilla donde se ofrecieron todas las explicaciones y todos los informes técnicos con respecto al accidente de la fortuita caída de la rama de mayo pasado, y, aun así, se ha convocado una nueva reunión para el próximo 7 de septiembre «al objeto de despejar cualquier duda sobre la sombra de sospecha que, irresponsablemente y con una absoluta falta de respeto, tratan Beltrán Pérez y María del Mar Sánchez Estrella de extender sobre los empleados municipales, los patronos y los profesionales de diversos ámbitos que, con su criterio técnico, asisten al Patronato en sus decisiones».

Muñoz ha aseverado que «es de una bajeza política sin igual que precisamente la representante del PP en el Patronato, María del Mar Sánchez Estrella, quien no acudió a aquella reunión, hable hoy de ocultamiento de información, cuando debería haber cumplido su obligación de asistir. Si hubiera acudido, hoy el PP municipal, que se ha instalado en la mentira y en el barrizal de su larga campaña electoral y ausencia de liderazgo, no estaría hablando de falta de información, una información que ha sido transparente desde el mismo momento en que sucedió el accidente. Transparente con la ciudadanía a través de los medios de comunicación, transparente con los órganos de gobierno del Real Alcázar y, por extensión, con todos los grupos políticos que integran su Patronato y las personalidades independientes que forman parte de este órgano, y transparente con los distintos servicios públicos que participaron en los momentos posteriores al accidente».

De hecho, «ante el malintencionado y el ruin intento de Beltrán Pérez de difundir entre la ciudadanía una engañosa malinterpretación del informe elaborado por la empresa especializada encargada de la poda posterior del palo borracho del que se desprendió fortuitamente la rama, desde el Ayuntamiento se volvió ayer a relatar los hechos con sus informes técnicos incluidos: del personal del Real Alcázar, de los técnicos del propio Servicio de Parques y Jardines y de las empresas especializadas Tecnigral y Agrícolas Brenes», según haexplicado Antonio Muñoz.

El concejal ha exigido, una vez más, «respeto a los patronos del Patronato del Real Alcázar, donde, además del alcalde, Juan Espadas, están representados todos los grupos municipales y, además, forman parte personalidades independientes de reconocido prestigio, el Interventor y el Secretario del Ayuntamiento». «Exigimos al PP que no politice el Patronato, cuya única misión es velar por la conservación y la difusión de un monumento que es Patrimonio Mundial y al que Beltrán Pérez sólo quiere arrastrar por el barro por meros intereses electorales», ha insistido.

A su juicio, «es más que evidente la connivencia del PP y Ciudadanos para embarrar la gestión del Real Alcázar y la del ICAS, lo que se justifica en una confluencia de intereses mirando sólo y exclusivamente hacia un posicionamiento electoral, y en el caso de Ciudadanos abandonando la senda de la responsabilidad por la que había optado desde el inicio del mandato para optar por la misma estrategia del PP local: una oposición destructiva».