El PP de Sevilla advierte de que el pacto presupuestario se aleja por las «mentiras» del alcalde Juan Espadas Acusa al regidor sevillano de no cumplir varios de los compromisos que había alcanzado

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla y candidato del PP a la Alcaldía, Beltrán Pérez, ha avisado este sábado de que «se aleja» la posibilidad de un «pacto presupuestario» con el gobierno municipal del PSOE como consecuencia de «mentiras» del alcalde socialista, Juan Espadas.

Así lo ha indicado el portavoz popular en un comunicado en el que explica que, «a las 8,43 horas de este sábado», el alcalde «ha trasladado por correo electrónico un documento en el que de manera general, somera y faltando a la verdad, se hace un auto análisis del cumplimiento del acuerdo presupuestario suscrito por el PP y el PSOE para permitir la aprobación del Presupuesto de 2018».

Un documento que «no es fiel a lo ocurrido con los compromisos alcanzados y que, en consecuencia, alejan al Partido Popular de un posible pacto presupuestario para 2019», según ha avisado Beltrán Pérez.

El portavoz y candidato del PP ha añadido que su partido «quiere que las cuentas de 2019 para Sevilla salgan adelante, pero no a cualquier precio, y menos aún aceptando mentiras como las recogidas en el documento recibido a primera hora del día de hoy, en el que, en unas breves líneas, el alcalde socialista se excusa de no haber luchado por la Red Completa de Metro por la situación política de la comunidad autónoma, y de no haber exigido a la Junta lo que debe a Sevilla por la participación en los tributos de la Junta por no haber aprobado ésta los Presupuestos».

Asimismo, el portavoz «popular» ha explicado que «Espadas no ha procedido ni va a proceder a la enajenación de la Gavidia en este mandato, tal y como se comprometió, por mucho que ahora, como está haciendo con otras cuestiones por encontrarse al final del mismo, prometa lo no realizado en más de tres años».

«Además, da un paso atrás y no va a incluir en las condiciones de la enajenación el arreglo de San Hermenegildo, algo que se debe a las continuas dudas sobre cómo proceder por encontrarse en minoría y querer contentar a todos los grupos políticos con diferentes alternativas, sin que al final contente a ninguno, y mucho menos a los sevillanos, que están pagando las consecuencias de su inacción y de su posición minoritaria», según abunda Beltrán Pérez.

Por otra parte, el edil «popular» ha manifestado que las «mentiras» de Espadas «se hacen también patentes en las explicaciones que nos ha ofrecido sobre el acuerdo presupuestario respecto a determinados acuerdos de carácter fiscal, pues afirma que se está procediendo a la regularización de la tasa de basuras, tal y como se pactó, cuando no es cierto». «Y afirma que se ha modificado el Impuesto de Plusvalía para rebajarlo en las transmisiones 'mortis causa', y es rotundamente falso», según ha agregado.

Beltrán Pérez ha manifestado que «Espadas es un alcalde irresponsable», y ha subrayado que «de él depende la aprobación de los presupuestos para que Sevilla no siga más paralizada aún de lo que ya está, y confunde a la ciudadanía derivando su responsabilidad a otros y tapando su ineficacia y su falta de palabra ante los acuerdos a los que llega con mentiras».

Por eso, según ha continuado el representante del PP, «exigimos que Espadas cumpla su palabra, que recapacite sobre sus incumplimientos del pacto presupuestario de 2018, porque con su actitud está demostrando claramente que de momento no tiene intención de cumplir y que está dilatando peligrosamente el proceso de aprobación del presupuesto de 2019, pues sólo de él depende la misma».

Para el portavoz popular y candidato a la Alcaldía, «éstas no son las formas de dirigir la ciudad, con actitudes de las que se derivan la falta de voluntad de cumplimiento de pactos, de mentir para ocultar su incapacidad, y que hacen pensar que el propio alcalde quiere dinamitar la aprobación de los Presupuestos».

«Estaré donde tenga que estar para beneficiar a Sevilla, pero exigiendo lo que la ciudad merece, y no asumiendo mentiras e incumplimientos a la palabra dada, algo que se ha convertido en la práctica habitual del alcalde, que lleva casi cuatro años prometiendo y sin hacer prácticamente nada», ha concluido Beltrán Pérez.