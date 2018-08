El PP denuncia el «deplorable» estado del cementerio, donde hay lápidas y tumbas destrozadas El concejal popular Rafael Belmonte denuncia que «es incomprensible que el camposanto se encuentre en estas condiciones»

El concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla Rafael Belmonte ha denunciado el estado «lamentable y desastroso del cementerio», donde hay lápidas y tumbas rotas. El concejal del Grupo Popular, Rafael Belmonte, ha visitado el cementerio, tras recibir varias denuncias, y ha comprobado la «deplorable» situación en la que se encuentran algunas calles del cementerio.

Belmonte ha criticado que «es realmente incomprensible que el camposanto municipal se encuentre en estas condiciones. No es justo que los sevillanos se encuentren las tumbas y lápidas de sus familiares totalmente destrozadas por la nula gestión del alcalde del PSOE, por lo que exigimos que el gobierno municipal tome medidas cuanto antes».

Según ha recalcado el concejal popular, «no entendemos como el gobierno de Espadas no hace nada para evitar esta situación y toma medidas, ya que hay familias que no pueden visitar a sus familiares porque las calles están acordonadas sin saber cuál es el motivo. Da la sensación de que al alcalde del PSOE no le importa lo que está ocurriendo, algo que es absolutamente vergonzoso».

Interior de las instalaciones del camposanto - ABC

El edil ha detallado que «ya no es sólo que haya lápidas y tumbas totalmente destrozadas, sino que hay calles que no tienen la iluminación adecuada, ni siquiera hay cámara frigorífica en el cementerio y no hay la seguridad adecuada, por lo que los robos son constantes. En definitiva, son muchas las instalaciones del camposanto municipal que necesitan mejoras, incluso hay varias calles que tienen que ser adecentadas».

Lápidas destrozadas - ABC

A su juicio, «la nula gestión de Espadas es más que evidente. El alcalde de Sevilla no se preocupa por los asuntos de la ciudad, actúa de espaldas a los sevillanos y no se interesa porque los servicios municipales funcionen con eficacia y presten la mejor atención».

Belmonte ha reiterado que «urge que Espadas tome medidas para evitar que el cementerio de Sevilla presente esta imagen tan lamentable».