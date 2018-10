Sevilla El PP denuncia que ha regresado «con fuerza» el botellón a las calles de Viapol Exigen al Ayuntamiento que haga cumplir el marco legal que prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública

S. L.

El Partido Popular, a través de su portavoz y candidato a la Alcaldía, Beltrán Pérez, ha denunciado que el botellón ha regresado este otoño, con más fuerza, a la zona de Viapol «para desgracia de sus vecinos, que lo vienen sufriendo desde hace años». A través de un comunicado, los populares afirman que numerosos jóvenes han tomado el entorno de las calles José Recuerda Rubio y Balbino Marrón hasta altas horas de la madrugada dejando un rastro de ruidos y de basura.

«Este problema hay que atajarlo con contundencia ya que no se puede permitir que en verano se destrocen jardines y en invierno no se garantice el derecho al descanso de los vecinos. De todos los derechos que coexisten en la noche, el del descanso de las personas debe prevalecer por encima del resto. Y nos encontramos a un alcalde que no está dispuesto a que esa premisa se cumpla para desesperación de los vecinos», asegura Beltrán Pérez.

El portavoz popular lamenta que en este lugar «llueve sobre mojado» porque sus vecinos están sufriendo la desidia del gobierno municipal a pesar de las muchas acciones emprendidas por el Partido Popular para frenar este fenómeno. «Hemos llevado propuestas a Pleno y a las juntas municipales de los distritos para que sea atajado. Sin embargo, como viene siendo habitual en este y otros asuntos de la ciudad, el alcalde se cruza de brazos y ni atiende las denuncias vecinale,s ni las demandas de la oposición ni mucho menos cumple lo aprobado en el Pleno», advierte Pérez.

Desde el PP recuerdan que existe«un marco legal que protege a los vecinos, que dice que no se puede tomar alcohol en la calle fuera de control»; por lo que exigen que de cara a los próximos festivos o vísperas de festivo extremen la vigilancia y el control en los puntos de Sevilla donde más prolifera esta práctica».

El Gobierno responde: Ya hay controles

El delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, se ha encargado de responder al PP asegurando que ahora hay «un mayor control por parte de la Policía Local en las zonas donde se concentra la movida frente a los cuatro años de desidia que, como en tantas otras cosas, marcaron la gestión del PP y de Beltrán Pérez en esta ciudad».

Así, Cabrera sostiene que «el incremento de la movida coincide con el inicio del curso académico y que este repunte se produce año tras año. A diferencia del PP, este gobierno municipal ha apostado por reforzar el dispositivo de control y vigilancia».