Urbanismo El PP alerta de la «irresponsabilidad» de mantener el proyecto de Santa Justa por sus lagunas en la tramitación El gobierno local matiza el informe del Colegio de Arquitectos sobre la reforma del entorno de la estación, que «cumple con el PGOU y deja espacio reservado al Metrocentro»

El amplio informe de alegaciones del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS), que adelantó ABC, rechazando el Plan Especial de Santa Justa promovido por el gobierno local del socialista Juan Espadas para reurbanizar todo ese entorno ha generado este martes reacciones tanto de adhesión, por parte de la oposición, como con matices, por parte del gabinete municipal. Esa alegación del COAS es, prácticamente, una enmienda a la totalidad del Plan Especial, de tal modo que incluso pone en jaque el proyecto de ampliación del tranvía desde San Bernardo precisamente hasta la explanada de la terminal de ferrocarriles al considerar el colegio profesional que los dos planes «son incompatibles» y no existe una «coordinación entre ambos, por muy increíble que pudiera parecer» al coincidir en un mismo punto físico de la ciudad, la delantera de la estación.

Desde el principal grupo de la oposición, el PP, se ha pedido incluso paralizar el proyecto de ampliación del Metrocentro hasta que se clarifique el propio Plan Especial de Santa Justa, que ha de servir de base para el diseño de la parada final del tranvía, ubicada justamente en el propio espacio delantero de la estación. El portavoz popular en el Ayuntamiento, Beltrán Pérez, ha considerado, de hecho, «una irresponsabilidad la tramitación de un proyecto que no cuenta con las medidas de movilidad, sostenibilidad y desarrollo productivo necesarias en el entorno de Santa Justa». «Santa Justa puede convertirse en otro ejemplo de la larga lista de proyectos de Espadas que se estancan y no permiten avanzar a la ciudad», ha explicado el portavoz popular.

Los populares sostienen que la «ausencia de medidas de movilidad» puede dificultar la conectividad de la estación con el resto de la ciudad. Incluso que esa cuestión genera «un grave problema de cara al futuro», como que no se contemplen infraestructuras como bolsas de aparcamientos para vehículos en el entorno de la estación. Además, «es inconcebible que a día de hoy se desconozca el punto de conexión del tranvía con la estación de Santa Justa. Es la demostración de que el proyecto del tranvía no está maduro ni estará terminado en el presente mandato, igual que muchos otros proyectos de la ciudad», ha explicado Pérez, que plantea la posibilidad de parar esa ampliación del Metrocentro hasta que quede clara la citad a conexión. «La sostenibilidad solo está en los discursos en boca del alcalde, que un proyecto a futuro no contenga medidas de sostenibilidad demuestra como está el resto de la ciudad en esta materia», ha subrayado.

«Cumple estrictamente»

Con todo, desde el gobierno local se ha matizaod este martes ese duro informe del COAS, recalcando que el Plan Especial de Santa Justa «cumple estrictamente con los parámetros previstos en el PGOU y ha seguido todo el proceso técnico necesario, incluido el primer informe favorable de la Consejería de Transición Ecológica de la Junta de Andalucía a la Evaluación Ambiental Estratégica en la que se analizaron distintas posibilidades». «El plan, además, es el resultado del consenso entre las dos administraciones titulares de los suelos (Ayuntamiento de Sevilla y ADIF) durante la legislatura del PP (en marzo de 2017 se firmó el convenio) en el Gobierno central y posteriormente en la actual legislatura», se ha recalcado desde el gabinete de Espadas.

En relación con las alegaciones del COAS, el gobierno municipal ha destacado que «en ningún caso tumban o frenan el proceso. Se trata de cuestiones que se introducen en el proceso de alegaciones y que están siendo analizadas en aquellos casos que pueden mejorar al procedimiento». «No obstante, la base de este Plan Especial es el PGOU y así lo establece la normativa, cuestión que no contemplan las alegaciones para cuya ejecución haría una falta una revisión del Plan General en su conjunto que no se contempla en estos momentos».

Para el equipo de Espadas, «las alegaciones del COAS no suponen un cuestionamiento del proyecto de ampliación del Metrocentro». En contra de lo que indica el Colegio de Arquitectos, el Plan Especial de Santa Justa y el Plan Especial de ampliación del Metrocentro «son documentos plenamente compatibles y en ningún caso supone un obstáculo ni un problema en su tramitación». Ha subrayado el ejecutivo local, además, que el Plan Especial «incrementa los espacios libres y zona verdes respecto a los mínimos establecidos en el PGOU, concretamente el doble», así como que «respeta plenamente la infraestructura y el conjunto de la estación de Santa Justa». «El límite del Plan Especial está marcado por el propio PGOU. No obstante, se puede analizar que el desarrollo de la zona anexa que reclama el COAS se aborde de forma coherente a través de un proyecto en el que se buscará la implicación del propio colegio de arquitectos», han matizado.

«En términos generales -se ha añadido-, el plan para Santa Justa pretende la modernización y recualificación del entorno urbano de la estación, estructurar un área donde convivan sin tensiones los nuevos usos implementados, residenciales y terciarios, junto con la infraestructura existente y las dotaciones locales, ordenar el espacio libre, actualmente deteriorado visualmente y de funcionalidad confusa, y facilitar el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias».