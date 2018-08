El PP pide al PSOE que saque ya la grúa de los Remedios y consensúe la nueva ubicación Recuerda al alcalde, Juan Espadas, que en octubre próximo concluye la prórroga del contrato

El PP urge al alcalde del PSOE al traslado del depósito de la grúa de Los Remedios y exige que la nueva ubicación sea decidida con consenso los vecinos. En octubre de 2018 finaliza la prórroga del contrato y el alcalde, Juan Espadas, aún no ha tomado una decisión, critican los populares, quienes denuncian que esta cuestión podría «haberse resuelto satisfactoriamente por este Gobierno. Sin embargo, ha habido una nefasta gestión y falta de información, que ha llevado incluso a la recogida de 3.500 firmas por parte de los vecinos de Jardines de Hércules, opuestos a que se ubicaran estas instalaciones en unos terrenos próximos a sus viviendas».

El concejal del grupo popular Jaime Ruiz ha expresado su preocupación «ante la falta de noticias sobre el traslado del depósito de la grúa desde el Barrio de Los Remedios, teniendo en cuenta, además, que ya sólo quedan dos meses para que expire la prórroga del contrato, el cual ya no admitía más prórrogas».

El grupo popular, preocupado por esta situación, desde hace más de un año ha estado realizando iniciativas: preguntas en la Comisión de Ruegos y Preguntas, cartas al alcalde, incluso una moción en el Pleno Municipal de junio de 2018.«No sabemos cuál es la voluntad del Gobierno, pero sabemos que no se han puesto en contacto con los vecinos, ni de Los Remedios ni de Jardines de Hércules. Cualquier decisión debe ser apoyada por los vecinos. Un alcalde no puede tomar decisiones que afecten a los ciudadanos sin diálogo y sin consenso, no se puede actuar de espaldas a ellos. «Es indignante la falta de transparencia del gobierno del PSOE y de su alcalde con el PP y con los vecinos», opina Ruiz.

Sin expediente

«Fruto de nuestras iniciativas para obtener información del Gobierno municipal pudimos comprobar que no existía verdaderamente un expediente, con sus correspondientes informes, que avalaran el traslado a Jardines de Hércules, solamente había una “hojita” como estudio valorativo sobre la posibilidad de varias parcelas, en concreto, quince parcelas. Ruiz ha recordado que gracias a la propuesta del PP se frenó el traslado del depósito de la grúa a Jardines de Hércules, donde los vecinos estaban radicalmente en contra».

A juicio del PP, «lo que ocurre es que, como reconoció el delegado del Distrito Bellavista–La Palmera, en la junta municipal del distrito, esto es una decisión política del alcalde», referido al traslado del depósito a Jardines de Hércules. «Entendemos que, además de una decisión política, aquí lo que se produce es una negligencia por parte del Alcalde del PSOE a la hora de determinar la ubicación del nuevo emplazamiento», añade el concejal popular.

«Nos encontramos ante una nefasta gestión teniendo en cuenta que ya en marzo de 2015, cuando todavía era candidato socialista a la Alcaldía, y en su programa electoral, incluía la necesidad de trasladar el depósito de la grúa de Los Remedios. Es decir, que el Gobierno municipal -dice- ha tenido tiempo suficiente para valorar y determinar cuál es la ubicación más conveniente».

Jaime Ruiz, concejal popular en el Ayuntamiento de Sevilla - ABC

Estudio externo

El Partido Popular afirma que el Gobierno municipal presidido por Juan Espadas ha optado por recurrir a un estudio externo, «pero no lo han plasmado en un expediente que pudieran haber llevado al Pleno municipal, y que todos los grupos hubiéramos podido verlo. Por lo tanto, es su responsabilidad».

«A partir del 1 de septiembre vamos a presentar nuevas iniciativas s0bre esta cuestión, como preguntas en la Comisión de Ruegos y Preguntas del Ayuntamiento, iniciativas en la Junta Municipal del Distrito Los Remedios, y preguntas en el próximo Pleno Municipal del mes de septiembre», anuncia el PP, que recuerda que «hace 26 años que el depósito de la grúa municipal se ubicó allí y durante ese periodo ha estado gobernando esta ciudad durante 19 años el Partido Socialista, por lo que ellos sí que han tenido tiempo para hacer ese desplazamiento»

Responsabilidad

Por lo tanto, nosotros apelamos a la responsabilidad del Alcalde del PSOE, Juan Espadas, que deje de practicar esta política oscura y de falta de información, que sea consciente de la minoría en que se encuentra y que, por tanto, debe ser humilde y debe consensuar con los vecinos y con el resto de grupos políticos. Por tanto, que no haga políticas de humo con el tema del depósito de la grúa.