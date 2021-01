Política local El PP pregunta a Espadas por el caso Cabrera: «¿Llamó el delegado al jefe de la Policía Local?» Beltrán Pérez reprocha al alcalde el «bloqueo» de la petición del PP para que aclarase por qué se presentaron los agentes tras la bronca en el restaurante

Después de que en la última sesión plenaria del Ayuntamiento de Sevilla fuese rechazada una moción del PP en demanda de la comparecencia del concejal de Gobernación, el socialista Juan Carlos Cabrera, ausente de la sesión al estar recluido en su hogar por su positivo en coronavirus Covid-19, por el incidente en el que se vio involucrado el día de Reyes en el restaurante Princi.Pico, los populares han elevado al alcalde, Juan Espadas, las preguntas que esperaban dirigir a Cabrera, para que esclarezca si el mismo incurrió en un «abuso de poder».

«La actitud bloqueadora del alcalde sólo esconde la confirmación de que existió abuso de poder», considera el portavoz municipal del PP, Beltrán Pérez, respecto al voto de calidad ejercido por Espadas para rechazar la moción ante el empate a diez votos, avisando de que se trata de un asunto «muy grave» que los populares no dejarán que se «silencie».

Todo gira en torno al incidente ocurrido el pasado 6 de enero en el restaurante Princi.Pico, al que Cabrera había acudido junto a su familia para almorzar. Al solicitar una mesa para diez comensales, se habría suscitado una discusión al negarse los responsables del establecimiento bajo la premisa de que las prevenciones frente a la pandemia estipulaban un máximo de seis personas por mesa, esgrimiendo Cabrera que para esa jornada festiva las disposiciones autonómicas sí permitían mesas con un máximo de diez personas.

Merced a dicha discusión, Cabrera afrontó acusaciones de Vox por supuestos insultos racistas y comentarios xenófobos, extremo que él negaba asegurando que sus familiares fueron objeto de insultos y que en el establecimiento les fue denegada la hoja de reclamaciones cuando la misma fue solicitada, motivo por el cual se solicitó la presencia de la Policía Local, que en efecto acudió.

Finalmente, se celebraba una reunión entre Cabrera y el responsable del restaurante, Roberto Murados, a instancia de este último. Al término del encuentro, el abogado del establecimiento, Joaquín Moeckel, explicaba a Europa Press que el responsable hostelero había admitido que en efecto, aquel día estaba permitido servir mesas de hasta diez personas y que medió un «error» por parte del restaurante a la hora de afrontar la situación, aludiendo a un «malentendido» derivado después en una «discusión» y en una «desagradable situación para todas las partes». Igualmente, exponía que Roberto Murados había indicado que Cabrera no profirió ningún comentario xenófobo o racista en aquella discusión.

Empero, Vox ha formalizado una denuncia contra el citado concejal socialista por presuntos delitos de coacciones, abuso de autoridad, prevaricación, de odio y de desorden público, atisbando un «claro abuso de autoridad» debido a la «muy numerosa dotación de efectivos» de agentes de la Policía Local personados en el lugar de los hechos, un despliegue «desmesurado y abusivo» frente a la situación suscitada.

Además, durante el último pleno ordinario, fue rechazada una moción del PP en demanda de que Cabrera compareciese para aclarar si incurrió o no en un «abuso de poder» en el citado incidente a cuenta del despliegue de la Policía Local, adscrita a su área de gobierno, toda vez que Cabrera estaba ausente de la sesión plenaria al estar recluido en su hogar por su positivo en coronavirus Covid-19.

Las preguntas del PP

Dicha solicitud de comparecencia incluía 18 preguntas, para que Cabrera determinase si él llamó «directamente» al jefe de la Policía Local, si lo hizo identificándose como teniente de alcalde, cuanto tiempo tardaron los efectivos en trasladarse al lugar de los hechos desde la llamada, cuántos efectivos se desplazaron o si es «habitual que se desplace el jefe que se encuentra al frente del servicio para hechos supuestamente derivados por de un libro de reclamaciones», entre otros aspectos.

La petición del PP, no obstante, fue rechazada gracias al voto de calidad del alcalde, el socialista Juan Espadas, con un debate en el que mediaron avisos de que si la moción hubiese sido aprobada Cabrera habría tenido que comparecer al término de la sesión plenaria, de la que no participada al estar confinado, mientras el PP aseguraba que ve «abuso de poder», Vox recordaba su denuncia, el PSOE señalaba que los protagonistas de los hechos han dado ya por «zanjado» el incidente y Adelante avisaba de una «estrategia de la extrema derecha para la política espectáculo».

Tras ser rechazada la moción, el PP ha dirigido las citadas preguntas directamente al alcalde, exponiendo el portavoz del PP que a su juicio, «la actitud bloqueadora del alcalde solo esconde la confirmación de que existió abuso de poder». A tal efecto, ha avisado de que si el alcalde no responde por escrito las preguntas, inicialmente dirigidas a Cabrera, los populares las formularán en el siguiente pleno en el turno de preguntas de los partidos al primer edil.

Y es que el citado despliegue policial se produjo, según precisa «en un contexto en el que los sevillanos que llaman al 092 por problemas de verdadera dimensión no son atendidos por la falta de policías locales».

Hay que «esclarecer el caso»

«No descartamos cualquier tipo de acción dentro o fuera del Ayuntamiento para esclarecer el caso», asevera Beltrán Pérez, avisando de que «se trata de la primera vez en las últimas décadas que el Gobierno impide la comparecencia de un concejal». «Incluso en los tiempos de Monteseirín, con asuntos judicializados y muy comprometidos para los delegados, no se impedía la comparecencia de estos», ha indicado.

Las cuestiones que, ahora, han sido trasladadas mediante carta al alcalde son las siguientes:

1.- ¿Llamó el delegado de Gobernación y Fiestas Mayores directamente al jefe de la policía Local o a cualquier otro efectivo de dicho Cuerpo durante el incidente del pasado 6 de enero?

2.- ¿Realizó el Delegado de Gobernación y Fiestas Mayores la llamada en su condición de teniente de alcalde, identificándose como tal?

3.- En caso afirmativo, ¿por qué no llamó el delegado de Gobernación y Fiestas Mayores al 092 o al 112 como cualquier otro ciudadano?

4.- En caso negativo, ¿quién realizó la llamada?

5.- ¿Pudo el receptor de la llamada identificar que se trataba del delegado de Gobernación y Fiestas Mayores a través de la identificación del número de teléfono u otra particularidad?

6.- ¿Cuál fue el objeto de la llamada que alertó a la Policía Local, el riesgo de la seguridad del delegado o la denuncia de la situación administrativa del establecimiento de hostelería?

7.- ¿Estaba garantizada la seguridad del delegado con el servicio de escolta, en caso de que estuviera acompañado ese día por el mismo?

8.- ¿Puede indicar el tiempo que tardaron los efectivos en trasladarse al lugar de los hechos desde que se produjo la llamada del delegado de Gobernación y Fiestas Mayores?

9.- ¿Puede indicar el tiempo de respuesta medio en los traslados en un desplazamiento de la misma naturaleza?

10.- ¿Puede indicar cuántos efectivos de la Policía Local se desplazaron al perímetro del establecimiento hostelero con motivo del incidente concreto en que se vio envuelto el delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, vinculados a dicha actuación?

11.- ¿Puede indicar el rango de los agentes que se personaron en el restaurante?

12.- ¿Puede indicar si se desplazó el jefe que se encontraba al frente del servicio ese día?

13.- En caso afirmativo, ¿es habitual que se desplace el jefe que se encuentra al frente del servicio para unos hechos supuestamente derivados por la exigencia del libro de reclamaciones del establecimiento?

14.- ¿Puede indicar el número de los vehículos de patrulla desplazados al perímetro del establecimiento vinculados a dicha actuación?

15.- ¿Cuántos vehículos se encontraban ese día festivo de servicio en toda la ciudad?

16.- ¿Se produjo inspección del establecimiento hostelero tras el desplazamiento de la Policía Local al mismo?

«Embarrar el debate político»

Desde el partido que sustenta al gobierno local, el PSOE, su portavoz, Adela Castaño, ha acusado al popular Pérez de «hacer un modelo de oposición basada en la confrontación y embarrar el debate político, llegando incluso al extremo de tratar de rentabilizar políticamente que en el último pleno Juan Carlos Cabrera no pudiera estar presente por estar de baja con Covid». «El gobierno pidió al PP la retirada de su solicitud de comparecencia por no poder estar presente el delegado. Y se negaron. Después, se les planteó un acuerdo unánime para que el Pleno fuera telemático y pudieran estar presentes él y otros delegados que se encontraban confinados o en situación similar, y también se opusieron. Finalmente, ahora se dedican a criticar que Cabrera no diera explicaciones en el último Pleno cuando es público y notorio que se encontraba en su domicilio enfermo por Covid-19. Es una actitud que demuestra una falta absoluta de decencia politica y respeto institucional», ha explicado la portavoz Castaño.

«Ante su falta de discurso político, Pérez tiene como una estrategia seguir la estela de Vox, copiar sus temas y argumentos y emplear su mismo lenguaje. Lo vuelve a demostrar con su actitud en torno a este tema. De hecho, su propuesta de petición de comparecencia inexplicable ante la ausencia de la persona cuya solicitud se pedía sólo fue respaldada por el grupo político de Vox», ha detallado Castaño, quien ha asegurado que «el alcalde tuvo que usar su voto de calidad porque el gobierno contaba con tres bajas». «Los resultados de las últimas elecciones -ha dicho- fueron tan claros que al PP le hace falta aprovechar tres bajas en el gobierno, dos de ellas vinculadas al Covid, para que sus votos con los de Vox generen un empate en el pleno. Y lo peor es que su falta de respeto político les lleva a celebrar y a aprovechar esta situación»,