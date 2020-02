El PP pregunta al PSOE por el escándalo del Consorcio de Estepa Virginia Pérez anuncia que emprenderá acciones para dirimir las responsabilidades

El PP de Sevilla ha exigido explicaciones al PSOE sevillano sobre un nuevo escándalo de corrupción publicado por ABC, sobre la operación policial llevada a cabo en el Consorcio Estepa-Sierra Sur por presunto fraude en las contrataciones centrada en las operaciones comerciales del secretario de este organismo público dependiente de la Diputación de Sevilla, José Antonio Mañas.

Mañas compatibilizaba su puesto como secretario de este consorcio con el de miembro de una empresa, Magno Ambiental del Levante, de la que fue administrador hasta marzo del año pasado, una sociedad con sede en Alicante que habría obtenido contratos otorgados por el propio Mañas de manera encadenada hasta sumar miles de euros.

Ayer el Partido Popular anunció que emprenderá todas las acciones pertinentes para dirimir las responsabilidad políticas y penales sobre el posible desvío de dinero publico para dirimir las responsabilidades políticas y penales sobre el presunto fraude en las contrataciones y desvío de dinero público en el Consorcio de la Sierra Sur Estepa.

Nuevo escándalo

La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, lamentó que «cada vez que se abren las puertas en una administración del PSOE lo único que sale es el dinero público y un nuevo escándalo de corrupción.

La operación policial llevada a cabo en el Consorcio Estepa-Sierra Sur por un presunto fraude en las contrataciones, así como las informaciones que van apareciendo cada día sobre la utilización de esta entidad para el beneficio privado, «vuelven a poner el foco de la corrupción en una administración gobernada por el PSOE y una vez más en la provincia de Sevilla», dijo la presidenta del PP.

En este sentido explicó que se trata de unos hechos que por acción u omisión es «absolutamente responsable el PSOE». El PP recuerda que los socialistas llevan más de 20 años al frente de este consorcio y que «por competencia» tendría que haber sabido lo que estaba pasando o por incompetencia, no ha controlado la gestión de este dinero publico tal y como deberían haber hecho tanto la dirección socialista de este consorcio, como la Diputación sevillana del que depende este organismo».

«Villalobos y Verónica Pérez tienen mucho que explicar sobre lo que está pasando y lo que ha pasado en este Consorcio con el dinero público. Sin embargo, y a pesar de la gravedad de los hechos, no hemos escuchado aún al PSOE sevillano sobre qué opina de que una administración gestionada por el PSOE durante dos décadas se haya convertido ya en otro posible foco de corrupción malversando dinero público, el dinero de los sevillanos», dijo.

Además, los alcaldes y representantes del PP en este consorcio solicitaron la pasada semana la reunión urgente de una junta general para dar explicaciones a todos los miembros sobre todo lo que está sucediendo. Sin embargo, según el PP «ya están tardando en realizar esta convocatoria ante un escándalo de tanta de relevancia como el que se está produciendo».

La presidenta popular señaló que no que no quiere pensar que «desde el PSOE no solo pudieran haber estado amparando los hechos delictivos que se podrían haber producido en este consorcio, sino que ahora intentan tapar este escándalo negándose a informar a los ciudadanos».

«Desde el PP de Sevilla vamos a emprender todas las acciones pertinentes para aclarar este nuevo escándalo y exigir las responsabilidades políticas y penales que se deriven de estos hechos tanto por acción u omisión», recalcó la presidenta del PP de Sevilla.