Obras públicas El PP recalca su rechazo a la ampliación del tranvía de Sevilla por «innecesaria» y por carecer de financiación Los populares anuncian que el expediente está «incompleto y manipulado», aunque se abstendrán en el consejo de Urbanismo por «no bloquear los proyectos de la ciudad sin más»

El grupo municipal del PP de Sevilla ha expuesto este martes sus argumentos en contra de la obra que el gobierno municipal ha anunciado para ampliar el recorrido del tranvía desde la Enramadilla/San Bernardo, su última parada actual, hasta la estación de trenes de Santa Justa. Este proyecto va a recibir este miércoles el respaldo por parte de la Gerencia de Urbanismo, que en su consejo de gobierno va a aprobar el plan especial bajo el que se desarrollará toda la obra, con una inversión prevista de nada menos que 50 millones de euros para llevar la línea del llamado Metrocentro desde Empresariales a la estación de ferrocarriles pasando por San Francisco Javier y Kansas City.

El portavoz municipal de los populares, Beltrán Pérez, ha recalcado que «no se trata de una oposición sin más ni mucho menos de un bloqueo ni de una confrontación política porque sí, sin argumentos ni razones», sino que «existen motivos técnicos y legales de sobra para rechazar este plan de Juan Espadas», que «simplemente parece un capricho de un alcalde con ganas de dejar un logro en la ciudad antes de irse, un hito en su gestión, algo por lo que sea recordado pese a que se trate de un proyecto que carece de justificación y que supone un gasto enorme sin que se sepa siquiera de dónde va a salir el dinero». «El PP no busca la confrontación ni bloquear proyectos de la ciudad, sino que, sencillamente, expone sus argumentos técnicos, legales y políticos en contra de un proyecto que no comparte», ha añadido Pérez anunciando que, «como muestra de este talante y como gesto político», en el consejo de gobierno de Urbanismo de este miércoles su grupo no va a votar en contra sino que se abstendrá. «No tenemos los votos suficientes para frenar el proyecto -ha comentado el concejal-, algo que haríamos si los tuviéramos, de modo que preferimos la abstención para que quede claro que no bloqueamos los proyectos de la ciudad que emprende su gobierno, pese a que no lo compartamos y no nos guste. Esto nos diferencia claramente de la posición que ha mantenido siempre el PSOE cuando gobernaba el PP, cuando se dedicaban a bloquear todo lo que se emprendía, desde el metro a Altadis, la Gavidia o la Ciudad de la Justicia. Ahora no pasará».

Eso sí, los populares han expuesto los motivos por los que entienden que el proyecto de ampliación del tranvía no debería seguir adelante. De una parte, como ha subrayado su portavoz, existen «sólidos argumentos en contra por la mera legalidad formal», ya que entienden que «el gobierno local ha manipulado el expediente y el que se va a presentar tiene irregularidades, al tratarse del mismo que ya se tenía en diciembre de 2018 sin haberse añadido todo lo ocurrido administrativa y políticamente desde entonces, como por ejemplo el rechazo del proyecto en un pleno». El PP no entiende «a qué es debido que se haya eliminado todo eso del expediente, un tránsito jurídico y político que debe aparecer en la documentación». «Exigimos que se incluya en el expediente toda esta tramitación y que se haga un nuevo informe en el que se justifique por qué se lleva el proyecto de nuevo a aprobación», ha agregado Pérez, alertando de que «el expediente actualmente está incompleto y el gobierno debe explicar por qué».

Además de «la obligación de subsanar esa irregularidad», el PP ha recalcado que el proyecto «tiene en el aire su financiación, de la que no aparece nada con cierto detalle en el expediente». «Se trata de una infraestructura de enorme envergadura -ha dicho Pérez-, que va a costar más de 50 millones y va a cambiar la fisonomía de la ciudad, pero, sin embargo, en el expediente apenas aparece un párrafo sin concreción alguna hablando de la posibilidad de buscar financiación europea. No se sabe ni cuánto habrá que pagar ni cuándo ni, sobre todo, cómo, ya que hay una ausencia absoluta de información. Por si eso fuera poco, para el Ayuntamiento actualmente es inviable afrontar una operación de este tipo por el techo de gasto impuesto por la normativa estatal, que sigue vigente, de forma que, o se cambia la ley actual y deberán explicar cómo van a acometer un proyecto de ese calado económico sin que exista la opción legal para las administraciones locales».

Por otro lado, el PP ha expuesto los reparos estrictamente técnicos y políticos, refiriéndose a que se trata de «una infraestructura innecesaria porque se solapa con otros transportes que ya existen y cubren el mismo recorrido, tanto el ferroviario, pues ya existe la conexión entre San Bernardo y Santa Justa, como a través de nada menos que cinco líneas de autobuses de Tussam. Se va a saturar una zona que ya lo está y se va a generar una afección al tráfico enorme un puntos muy sensibles cuando se trata de una línea innecesaria. De hecho, la previsión de viajeros que tiene se ve ampliamente superada por el número de usuarios que actualmente tienen las líneas de autobús urbano de esos trayectos».