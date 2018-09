IMPUESTOS MUNICIPALES El PP de Sevilla tilda a Espadas de «trilero» por vender como suya la propuesta de bajada del IBI del 5% Beltrán Pérez presenta sus propuestas fiscales para 2019, con bajadas generalizadas de impuestos «para incentivar el empleo y las oportunidades»

E. Barba

@abcdesevilla Sevilla Actualizado: 04/09/2018 14:29h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El PP del Ayuntamiento de Sevilla ha presentado este lunes sus propuestas fiscales y de incentivos para el año que viene con la idea de que «sirvan de base para la ciudad en los años siguientes, en los que habrá un nuevo gobierno municipal con total seguridad». Con todo, y según ha expuesto el portavoz de los populares y candidato a alcalde, Beltrán Pérez, no se trata de «un planteamiento electoralista sino de una oferta» al actual gabinete local para que incorporen dichas medidas en las próximas ordenanzas y presupuestos «y así sacar a la capital de Andalucía de su estancamiento y poder generar oportunidades, empleo y riqueza con bajadas de impuestos reales y medidas que incentiven a las empresas, los emprendedores o los jóvenes».

En este sentido, Pérez ha insistido en que Juan Espadas puede incorporar perfectamente a su gestión las medidas que solicitamos, porque queda demostrado que le ocurre lo mismo que a Pedro Sánchez y sólo acierta cuando corrige. Esta semana ha vuelto a dar muestras de ello al anunciar como si fuera una medida propia la bajada del IBI del 5%, cuando eso no es más que una imposición que hizo el PP para dar su respaldo a los actuales presupuestos. Claro que debe bajar ese 5% el IBI, claro, como que fue una de las condiciones que planteó el PP para dejarle sacar las cuentas de este año... Lo que no vale es que ahora se haga la foto y lo anuncie como si fuera cosa suya. Que aparque la soberbia y la mentira y sencillamente se siente a hablar con el partido con más concejales para poder tener nuevas ordenanzas y nuevo presupuesto».

«Las bajadas de impuestos -añadió el portavoz- llegan porque las imponemos nosotros, ya que Espadas se limitó a insultarnos y rechazarlas cuando en su día las pusimos sobre la mesa. Ahora que no tiene otra las anuncia a bombo y platillo como si fueran suyas, pero que deje claro que él no era partidario de bajar los impuestos sino precisamente de lo contrario. No podemos sino estar satisfechos al ver que entra en razón e incluye en su política nuestras ideas, pero que no aparezca diciendo que las ideas son suyas, que no sea trilero porque no puede engañar a nadie».

IBI, autónomos, maternidad...

En paralelo a esa crítica al «marketing constante del alcalde», Pérez ha expuesto las líneas maestras de su propuesta fiscal, que incluye rebajas sustanciales en tasas e impuestos municipales, especialmente en el IBI (impuesto de bienes inmuebles), y que ha desgranado en varios apartados. De un lado, las medidas para fomentar oportunidades, la competitividad y el empleo, entre las que resalta la reducción de los tipos diferenciados del IBI hasta un 14% o una bajada general del tipo impositivo en el impuesto de transmisiones hasta dejarlo en el 20% (está en el 26,8%), con múltiples detalles añadidos «encaminados a fomentar la mejora económica y el empleo.

En el apartado de medidas para ayudar al sector de la construcción, el candidato a la Alcaldía ha subrayado la bonificación en el IBI del 40% en los parques empresariales o la sustitución en los mismos de la tasa de recogida de basuras si esos polígonos se constituyen en entidades urbanísticas de conservación.

Más llamativas han sido las medidas hechas públicas para apoyar el emprendimiento, las pequeñas empresas, los autónomos y los jóvenes, con bonificaciones del IBI del 25% en inmuebles donde desarrollen su labor los autónomos, ayudas a la fiscalidad de pymes y de los propios autónomos o ayudas de «cuota cero» a autónomas en caso de maternidad, algo similar a lo que se le ofrecería a los autónomos que tengan que darse de baja por accidente o prescripción médica.

Además, los populares plantean incentivar el «retorno a la ciudad del talento joven con incentivos fiscales», una reducción del 20% en la tasa de ocupación y en la prestación de servicios en mercados municipales para menores de 30 años o una bajada generalizada del IBI en los comercios, así como rebajar la tasa de veladores un 3% o la tarifa de abonos de deporte de carácter indefinido un 9%.

En total, el coste para las arcas municipales de las medidas propuestas por el PP supondría un montante de 28 millones de euros, que se financiarían, a modo de compensación, con un plan de lucha contra el fraude fiscal y el refuerzo de las inspecciones (5 millones), un ajuste de las previsiones de ingresos teniendo en cuenta la recaudación efectiva de 2017 y a la ejecución de ingresos de 2018 (8,6 millones) y la reclamación -contemplada en la ley- de la Participación en los Tributos de la comunidad Autónoma (Patrica) para su inclusión en los presupuestos de la Junta de Andalucía (que generaría 14,4 millones de euros).