Pleno del Ayuntamiento de Sevilla PP y Vox acusan a Espadas de «encubrir a Cabrera» e impedir su comparecencia por el incidente del bar El alcalde aprecia «una cacería política» y recuerda que el código ético del PSOE no obligaría al concejal a dimitir «aunque sea citado a declarar como investigado»

Uno de los puntos destacados del pleno ordinario del mes de febrero en el Ayuntamiento de Sevilla han sido las preguntas tanto de PP como Vox al alcalde, el socialista Juan Espadas, en torno a la actuación de la Policía Local el pasado 6 de enero en el bar donde el concejal de Seguridad y Movilidad, Juan Carlos Cabrera, había protagonizado un incidente junto a su familia tras rechazar los encargados del establecimiento disponer para el edil una mesa para diez comensales escudándose en las normas para contener los contagios de coronavirus. Ambas fuerzas consideran que se produjo un «abuso de poder» por la «desproporcionada actuación policial» en el citado negocio hostelero, acusando al alcalde de «vetar la transparencia y encubrir» al capitular de su partido, mientras el concejal niega que reclamase él la presencia policial o que «alentase» el despliegue de los agentes y ha denunciado que el asunto «es una cacería política organizada» por esas dos formaciones.

Los populares han subrayado la «circunstancia sin precedente en los últimos treinta años de que se rechace una comparecencia por el grupo de gobierno con el vergonzoso voto de calidad del alcalde». Así lo ha señalado su portavoz, Beltrán Pérez, quien ha hecho ver que «no se entiende la negativa a la comparecencia si no hay nada que ocultar» y que «el Derecho ampara a Cabrera y a Espadas a no responder en sede judicial, pero en el pleno sí tienen la obligación de hacerlo y contar la verdad». Por ello, han pedido al regidor «que encienda la luz de la transparencia que apagó con su voto negativo para que no se viera la verdad de estos hechos». «Sea claro. Diga la verdad si nada teme y conteste qué justificó la actuación de la Policía y qué relación tuvo con ella su teniente de alcalde», ha pedido al alcalde Pérez, quien ha indicado que «el abuso de poder es un delito y en caso de haberse producido no es disponible por ninguna de las partes afectadas bajo ningún tipo de acuerdo, como se hizo ver». Además, el PP ha señalado que Cabrera recordó que la actuación policial no tuvo relación alguna con su llamada al jefe de la Policía Local, lo que le ha hecho preguntarse si «la dura y exhaustiva actuación de la Policía Local fue sólo decisión del jefe del cuerpo». «¿Está usted cargando toda la responsabilidad sobre los hombros del jefe de la Policía Local?», ha preguntado el portavoz.

La solicitud de comparecencia incluía 18 preguntas, para que Cabrera determinase si él llamó «directamente» al jefe de la Policía Local, si lo hizo identificándose como teniente de alcalde, cuanto tiempo tardaron los efectivos en trasladarse al lugar de los hechos desde la llamada, cuántos efectivos se desplazaron o si es «habitual que se desplace el jefe que se encuentra al frente del servicio para hechos supuestamente derivados por de un libro de reclamaciones», entre otros aspectos. Tras ser rechazada dicha moción y anunciar el PP que canalizaría como preguntas al alcalde en el siguiente pleno las cuestiones que preveía plantear a Cabrera, un total de 18, el edil registró un escrito de respuesta, adelantado en su día por ABC.

«Cuando la Policía llegó, ni mis familiares ni yo nos encontrábamos ya en el local. En ningún caso di órdenes de ningún tipo, ni a la Policía Local ni a la Policía Nacional, ni a nadie, para que actuaran en algún sentido», aseguraba en su escrito Cabrera, exponiendo que habla «a diario y muchas veces con el jefe de la Policía» y aquel día comentó en una de sus «muchas conversaciones» con dicho mando policial el «desagradable incidente». «Ni impartí instrucciones ni alenté ningún tipo de actuación», insistía Cabrera.

Descargar la responsabilidad en Medina

Según el portavoz municipal del PP, el contenido de dicho escrito no es «suficiente» y en el mismo, el edil habría «modificado sustancialmente su versión inicial» de los hechos, pesando en todo ello una investigación judicial de los hechos a cuenta de una denuncia interpuesta por Vox contra Cabrera, al que previamente había acusado de insultos xenófobos y racistas en el incidente, extremo que finalmente negó el responsable del restaurante. Ha incidido en las «contradicciones» del concejal de Seguridad sobre si habló o no con el jefe de la Policía Local, José Medina Arteaga, y ha abundado en la «gravedad» de que éste «descargue toda la responsabilidad» en el jefe del cuerpo.

Espadas ha defendido que la comparecencia de Cabrera en el anterior pleno fue rechazada «por la evidente ausencia» del edil, confinado en su hogar, y ha reprochado al PP que no canalizase sus preguntas a través de la comisión de control y fiscalización al Gobierno local, remitiéndose al escrito de Cabrera como «respuesta única» a las preguntas planteadas por el PP e invitando a dicha formación a acudir a la citada comisión en caso de requerir más información. Pero sobre todo, ha avisado de «una cacería política en la que el PP no quiere ser menos que Vox», acusando a Cabrera «sin pruebas» y dándole «ya por condenado». Al respecto, Espadas ha aludido a una presunta «reunión de trabajo y coordinación entre el PP y Vox para una estrategia conjunta de acoso y derribo». En cualquier caso, el alcalde ha señalado que la Policía Local ha esgrimido que su actuación en el restaurante respondía al «protocolo habitual» y que él lo cree, como también confía «en lo manifestado por Cabrera en su escrito».

En lo que se refiere a la pregunta de Vox, la portavoz del grupo, Cristina Peláez, ha definido el asunto como «un escándalo», acusando al alcalde de intentar «ocultarlo y encubrir a Cabrera» esgrimiendo las acciones judiciales de su partido, lo que deja el asunto sub iudice. Así, le ha dirigido varias preguntas, como si mantendrá a Cabrera en su puesto si resulta investigado en la causa judicial por la denuncia de Vox o si le constaba la conversación entre el edil y el jefe de la Policía Local sobre el incidente.

Espadas, al hilo de esto, ha insistido en «la estrategia coordinada de PP y Vox» en el asunto, explicando que «según el código ético del PSOE, una citación en calidad de investigado no es causa suficiente para un cese o una dimisión», tras lo cual se ha remitido al contenido del escrito de Cabrera, rememorando que el mismo indicaba en tal documento que después del incidente lo «comentó» con dicho mando policial. En cualquier caso, el regidor ha avisado de que la denuncia de Vox «no busca ni justicia ni verdad, sino el mero objetivo político» de causar el cese o la dimisión de Cabrera, señalando que «incluso Vox ha prometido retirarla» si el teniente de alcalde renuncia. Además, Espadas ha llegado a utilizar, sin nombrarla, la Ley de Violencia de Género para criticar la «incoherencia» de Vox. «Igual que ustedes argumentan tantas veces con cierto tema que una denuncia es falsa hasta que no se abre un juicio al respecto, ahora yo les pregunto si van a usar el mismo rasero con este tema y consideran falsa la denuncia hasta que un juez no diga si se abre o no juicio...»