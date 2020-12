L Aniversario de su muerte Joaquín Romero Murube, precursor del civismo en Sevilla El poeta tuvo una gran preocupación por la proliferación del gamberrismo y publicó muchos artículos denunciando esa deriva en la ciudad

Joaquín Romero Murube es uno de los grandes precursores sevillanos en los trabajos de concienciación ciudadana. Con el talento de su pluma procuró despertar siempre la necesidad social que urgía de establecer unas bases sólidas de comportamiento respetuoso, que ayudasen a mejorar las existentes. Claro está, para ello resultaba esencial el acatamiento de unas normas de convivencia pública. A su juicio, el respeto y la educación debían ser pautas esenciales de la sociedad en la que le había tocado convivir. No olvidemos que, en 1947, había sido nombrado delegado provincial de Educación Popular, cargo que muy poco después cambió de denominación, convirtiéndose entonces en el de delegado provincial de Información y Turismo. Este artículo lo redactó a inicios del mes de diciembre de 1952, el año en el que por fin se suprimió la cartilla de racionamiento de alimentos y otros productos básicos. El mismo en el que la alcaldía de la ciudad prohibió circular por el centro a los pianillos de manubrio, que actuasen por la zona, y estableció sanciones de cien pesetas a quienes diesen limosnas en la calle. No cabe duda de que análisis como estos, expresados en las páginas de nuestro periódico, incidieron muchísimo en la adopción de aquellas medidas municipales, que trataban de paliar la perturbación de unos valores fundamentales de convivencia. ¿Tribu o ciudad? Joaquín Romero Murube se pregunta retóricamente si el modo de conducta de la colectividad era urbano o salvaje. Trataba de comprender si aquellos energúmenos juveniles que actuaban de aquel modo tan inapropiado en transportes públicos, como el tranvía, mantenían un comportamiento honroso.

¿Tribu o ciudad? cosechó un éxito realmente importante. Pocos días después de esta publicación, volvió a escribir una reflexión algo más amplia que se detenía a analizar el gamberrismo en Sevilla. El enorme interés que había suscitado el tema, a raíz de la publicación de ¿Tribu o ciudad? llevó a Joaquín a proseguir ahondando en este asunto tan peliagudo. Comprobó que, entre los lectores, existía una profunda preocupación sobre este asunto, entonces tan latente. En un artículo posterior aclaró por qué había dejado de emplear el término «gamberro», en lugar de «tribu». Lo justificó esgrimiendo razones de significado. La gente le daba ya a la palabra otros muy distintos a los que la propia Academia de la Lengua recogía en su diccionario. Las precisiones de don Joaquín. Estaba seguro de que en los años cuarenta no había gamberros en Sevilla. Existía el pelmazo público, existía el señorito tronera, que metía el coche por la calle de la Sierpes, existían borrachos callejeros, y otros individuos incorrectos, pero sin llegar a rozar «la infraescala zoológica del gamberrismo». Fueron varios años, y durante muchos artículos, los que Joaquín Romero Murube se llevó escribiendo sobre el indebido comportamiento de sujetos. Muchos años más tarde, en 1958, refiriéndose al barbarismo, pero en este caso del lenguaje, aclaraba a los lectores de ABC que, no se preocupasen porque no iba a hablar de gamberrismo.

Voz de la calle

Para Joaquín Romero Murube resultaba vital la calle. Su labor en el periódico la equiparaba a la de un orador espontáneo que surgía en medio de ella. Es a este lugar donde el periodista tiene que acudir a charlar sobre los asuntos diarios de la vida cotidiana, de donde tiene que tomar las ideas, prácticamente es donde tiene que escribir sus artículos. Se entiende así la denominación de la sección en la que, durante aquellos años, encasilló estos artículos suyos que se hacían eco de unos asuntos tan vinculados a cuestiones de relación social. Bajo el epígrafe «Voz de la calle» introdujo Joaquín un amplio número de textos periodísticos, a modo de columna, entre las décadas de 1950 y 1960. Se trataba de reivindicaciones de cuestiones sociales del día a día, que no mira al pasado, ni a la lírica, sino que resaltan cuestiones candentes, muy necesarias para el avance y desarrollo humano de la ciudad. Estas reivindicaciones suyas evidencian las enormes inquietudes que poseía sobre el presente, sin huir de la crítica objetiva de la realidad.

Había cuestiones muy preocupantes en Sevilla que no podían ser tratadas con subjetividad, ni con una mirada literaria o poética. Requerían lo que Joaquín supo hacer como nadie. Diseccionarlas y difundirlas públicamente en el periódico. En definitiva, compartirlas también, a diario, con los demás conciudadanos. En un artículo que escribió en este periódico, justo un año después de este que analizamos, en el que abordó el tema del periodista y la calle, escribió: «nuestros comentarios y artículos sobre Sevilla podrán ser apasionados, e incluso inciertos, por defecto de información en algún matiz o pormenor de lo que expongamos. Pero de lo que sí estamos seguros es de que reflejan el ambiente de la calle. Ella constituye nuestra mejor universidad».

Periodismo y literatura

Pensaba que escribir sobre Sevilla era quedarse en solitario. Lo dejó escrito así en su libro «Lejos y en la mano (1959)», en el que recogió un buen número de artículos publicados en nuestro periódico, de una sección dedicada a narrar la historia de las calles de la ciudad. El escaparate de estas páginas era el foro que mayor idoneidad reunía para exponer sus reivindicaciones, pues además de hacer copartícipes a los lectores, la prensa era un altavoz público que redimensionaba y amplificaba los análisis y reflexiones que elaborara, hasta convertirlos en una gran medida de presión. Fue un maestro aliñando la novedad callejera con el empleo de un lenguaje exquisito y una voluntad de estilo muy definida. Nunca sin perder, tampoco, un ritmo medio acompasado. Él alardeaba de haber defendido siempre el sentido artístico de la belleza. Preso de su pasión por lo que sucede en la calle y la escritura, supo combinar como nadie el periodismo con la literatura, y viceversa. Por ello, sus trabajos periodísticos guardan una impronta muy particular y una personalidad informativa y narrativa depurada, valedera, moderna y maravillosa, que trata de estar siempre a la altura de lo que más le interesaba: Sevilla.