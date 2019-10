Universidad de Sevilla Predoctorales de la Universidad de Sevilla arrastran impagos desde hace meses El Rectorado firmó el jueves la resolución para la subida salarial que, según dicen, llegará en la nómina de octubre

Contratados predoctorales de la Universidad de Sevilla llevan meses arrastrando atrasos en sus nóminas, aunque el Rectorado asegura que cobrarán a finales de este mes de octubre. Unos están sin percibir las subidas salariales aprobadas el pasado mes de marzo y otros, más recientes, sin cobrar. Se trata de Personal Investigador en Formación, jóvenes que están haciendo su tesis doctoral y a la vez están asignados a un grupo de investigación. Según CC.OO., en esa situación hay unos 400 jóvenes, la mayoría de menos de 30 años.

En algunos casos son contratados que cobran 990 euros netos pero que ya deberían estar cobrando el incremento aprobado hace siete meses y que podría suponer que ganaran hasta 1.500 euros mensuales. En otros se trata de jóvenes que han empezado a trabajar el pasado verano y que aún no han recibido ni un euro de su nómina.

El estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación fue publicado en el BOE el pasado mes de marzo establecía las condiciones laborales de estos trabajadores y un salario mínimo profesional garantizado que implicaba un incremento de las retribuciones en función de los años de antigüedad del contrato. Con todo, implicaba una subida salarial que, para algunos de estos jóvenes, suponía más de 400 euros mensuales.

Entre esos predoctorales está Sara González Ángel, de 27 años y contratada predoctoral que hace su tesis doctoral en Filología Hispánica en la Universidad de Sevilla. Está en un equipo de investigación y también da clases en Filología.

En su caso, su contrato data desde el año 2015 y expirará a finales de noviembre, pero lleva meses sin que le paguen esa subida. «En Granada y en otras universidades lo están cobrando», explicó Sara a ABC. Ella calcula que le deben aproximadamente 3.000 euros.

Otra chica de Psicología que prefiere no dar su nombre lleva tres años con otro contrato predoctoral. Tampoco ha cobrado esa subida. Se ha puesto varias veces en contacto con la universidad sin recibir respuesta. Según explicó, desde la gestoría de nóminas le dijeron que no sabían nada. «La universidad no me dice qué pasa», se quejaba recordando que hay otros compañeros como ella que proceden de otras provincias y tienen que pagar alquileres en Sevilla.

Hay más casos como el de otro joven de 28 años, que se incorporó en agosto con un contrato predoctoral, dando clases e investigando en otra facultad y que tampoco quiere facilitar su identidad porque teme que le pueda perjudicar en su trabajo.

Su salario es de poco más de 1.100 euros, pero aún no ha cobrado nada desde que empezó el pasado verano. No le llegó la nómina de agosto y, en principio, no se extraño. «Me habían dicho que en la universidad nunca se cobra el primer mes, y luego te llega todo el segundo». Tampoco ha sido así ya que en septiembre aún no ha percibido un euro pese a que incluso le llamaron para pedirle la dirección y los datos de la cuenta bancaria. «Le he tenido que pedir dinero a mi padre», relata. Aún no ha cobrado nada como algunos de sus compañeros. «Los que nos estamos incorporando a la Universidad de Sevilla no estamos recibiendo ningún tipo de sueldo», critica.

Después de varios meses, Comisiones Obreras llevó el asunto al vicerrectorado de Investigación. Teresa López, portavoz de CC.OO. en la Universidad de Sevilla, afirma que en mayo les prometieron que «todo se iba a resolver» y que en julio llegarían las nóminas. Tras las vacaciones de verano seguían igual. Por ello el pasado septiembre insistió y elevó el caso al Rectorado sin que, según dice, tenga contestación. «Hemos pedido al rector que se aplique esa subida, no lo entendemos», dicen desde CC.OO. cuantificando en cerca de 400 los trabajadores afectados por los retrasos e insistiendo en que hace meses les dijeron que les iban a pagar.

Ya hay orden

Tras esas denuncias, desde la Universidad de Sevilla aseguraron a ABC que el propio rector había firmado el pasado jueves 17 de octubre una resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, para que se aplique la subida salarial al Personal Investigador en Formación con contrato predoctoral en el año 2019.

En esa orden se recuerda que el 15 de marzo se publicó el Real Decreto que aprobaba el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación con la subida salarial y se resuelve autorizar la aplicación de esos incrementos «a todos los contratos predoctorales» suscritos por la Universidad de Sevilla desde su entrada en vigor el pasado 16 de marzo. Eso significará, según fuentes de la Hispalense, que esa subida se verá reflejada en la nómina de octubre. Los afectados esperan que sea así después de siete meses de retraso.