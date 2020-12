Presentación de película de los nuevos vehículos de la Policía Local de Sevilla ante una plantilla bajo mínimos El show en Fibes sirve de arma al PP para cargar contra el Gobierno de Espadas por el agujero en materia de personal

Como si se tratara del esperado último modelo de alguna de las primeras marcas de automóviles del mercado o del flamante fichaje de un jugador de la NBA. Así ha sido el show organizado en Fibes este jueves para presentar la nueva imagen corporativa de la Policía Local de Sevilla. Una imagen que acompañará a la nueva flota de vehículos que se estrenará a partir del próximo 20 de diciembre, según han confirmado fuentes municipales a ABC.

El espectáculo forma parte de esa estrategia iniciada por el Gobierno de Espadas cuando asumió la Alcaldía hispalense de limpiar la imagen de la plantilla de policías muy dañada por la apertura de varias investigaciones judiciales por posibles casos de corrupción interna que al final no tuvieron consecuencias judiciales. En esa misma línea se encuadran otras iniciativas como la producción de vídeos acerca del trabajo policial o potenciar el trabajo de comunicación a través de perfiles como @EmergenciasSev.

También con la presentación de este jueves, el Gobierno ha querido mostrar que dedica recursos a la Policía Local. «Este año han demostrado su profesionalidad y su importancia en los momentos más difíciles en la lucha contra la pandemia. La ciudadanía y toda la corporación municipal reconocemos esa labor realizada. Los nuevos vehículos conforman una herramienta para reforzar su trabajo y su presencia en la ciudad», ha dicho el alcalde en un acto en el que ha estado acompañado por el delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera.

A través del sistema de renting, el Ayuntamiento ha adquirido 130 nuevos vehículos que aún no han entrado en servicio. Este nuevo contrato, por importe de 4,2 millones de euros, ha sido adjudicado al Banco Santander y sustituye al firmado en 2015 cuando se renovó parte de la flota. Según detalla un comunicado oficial, los nuevos vehículos incorporan innovaciones tecnológicas en equipamientos como cámaras de grabación internas, geolocalización, o una mejor iluminación en focos laterales y frontales.

Beltrán Pérez (PP): «Ésa es la política de Espadas, mucho marketing y puesta en escena, pero lo que necesita la ciudad son más agentes en la calle»

El show de este jueves le ha dado munición al principal partido de la oposición (PP) para cargar contra el alcalde porque se produce en un contexto complicado para la plantilla, que arrastra un problema de déficit de personal desde hace años, agravado a partir de 2019 con la entrada en vigor de la jubilación anticipada. Según cifras aportadas por el propio Ayuntamiento a petición del PP, entre 2016 y agosto de este año, la plantilla ha perdido a 167 agentes, de los cuales 145 solicitaron la jubilación voluntaria. En agosto había 988 funcionarios en activo para una plantilla que tiene 1.259 puestos. Frente a esta sangría de bajas, desde 2013 sólo se han incorporado ocho policías y un subinspector a la plantilla.

«Hoy ha habido un gran acto de marketing para vender cómo será la nueva imagen de los coches de la Policía Local, cuando lo que hace falta es que haya más agentes en las calles de la ciudad», ha criticado el portavoz de los populares, Beltrán Pérez. «Ésta es la política de Juan Espadas, mucho marketing y puesta en escena pero hace poco para que la ciudad sea más segura y nuestras calles cuenten con más agentes». En esta línea, Pérez ha exigido a Espadas que «se deje de grandes actos y de presentar la nueva imagen de los coches de la Policía Local, y ponga más policías locales en las calles, que es lo que hace falta».

En estos momentos hay un proceso abierto para la incorporación de 113 nuevos agentes, pero las oposiciones están aún en una fase intermedia y aún faltan varias pruebas. Más avanzada está la entrada de 41 agentes, que ya superaron la oposición y que deben concluir su formación en la Escuela de Seguridad de Andalucía. Si bien su llegada no será antes de la segunda mitad de 2021. Con todo, estos agentes seguirían sin cubrir el agujero que hay en estos momentos en materia de personal. El PP sostiene que Espadas ha convocado tarde las oposiciones. «Desde 2016 no hay restricción legal alguna en la cobertura de vacantes, por lo que no entendemos por qué Espadas no ha convocado más plazas de la Policía Local para ir cubriendo las vacantes», ha indicado Beltrán Pérez. «Espadas debería haber convocado estas plazas con bastante antelación y no esperar a hacerlo durante la campaña electoral, pocos días antes de las elecciones de mayo de 2019».