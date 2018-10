El presidente de los taxistas del aeropuerto a un edil de Ciudadanos: «Mamarracho, vete al carajo» Enrique Filgueras, líder de la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi, investigada por los presuntos ataques y amenazas del aeropuerto insultó a Moyano en sede oficial

Alberto García Reyes

El presidente de Solidaridad del Taxi, asociación que opera en el aeropuerto de San Pablo, perdió las formas en la última sesión del Consejo de Gobierno del Instituto del Taxi con el representante de Ciudadanos que participa en este organismo de gestión del sector, Francisco Javier Moyano. Enrique Filgueras está siendo investigado por la juez de instrucción número 8 de Sevilla, María de los Reyes Flores, por los presuntos ataques y amenazas sufridos por conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) a manos de taxistas y supuestas coacciones para acaparar la parada de taxis del aeropuerto, donde se acusa a la asociación que preside Filgueras de actuar en régimen de monopolio. De hecho, la juez ha imputado también a la propia Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi, como persona jurídica, varios delitos de «organización delictiva, daños y coacciones».

Ante estas decisiones judiciales, el Grupo Municipal de Ciudadanos ha sido muy contundente contra esta organización y ha reclamado al gobierno de Juan Espadas que actúe contra «la mafia del aeropuerto» a través de distintas mociones presentadas en los plenos municipales. Y en este contexto, Filgueras se enzarzó con el concejal naranja del Instituto del Taxi hasta insultarlo de forma insistente en el consejo, algo que ha quedado reflejado en las actas por la contundencia que empleó el representante de esta asociación bajo sospecha.

Concretamente, las citadas actas recogen que Filgueras llamó a Moyano «mamarracho, que me tienes hasta los cojones y vete al carajo» alegando que con estas expresiones estaba respondiendo a Ciudadanos, que le «ha insultado en los medios públicos con hechos no probados». En mitad de esta bronca tuvo que intervenir el presidente del Instituto, que es el delegado de Movilidad, Juan Carlos Cabrera, para llamar la atención a Filgueras «manifestando que no está dispuesto a que se insulte a nadie y que Ciudadanos tiene toda la legitimación como Grupo Político para hablar lo que quiere, ya que esto es un órgano político donde se respetan todas las opiniones», según prosiguen las actas.

Moyano intentó entonces calmar los ánimos explicando que «es legítimo que, públicamente, las asociaciones puedan criticar, pero dentro del seno de un órgano de gobierno, hay que ceñirse al orden del día por respeto a todos los miembros». Pero Filgueras ya no bajó el tono a pesar de que se encontraba representando al sector en una institución pública y de que los funcionarios estaban haciendo constar todos sus insultos.

No en vano, todas sus intervenciones en ese consejo fueron destinadas a responder a las acusaciones que se le han hecho en sede judicial, aunque el tema del orden del día fuera el descanso de los taxistas, y a atacar a la presidenta de Foro del Taxi Libre, asociación que ha denunciando en numerosas ocasiones las prácticas violentas de los taxistas del aeropuerto para expulsar de la parada a quienes no son socios de Solidaridad del Taxi. «Lo que quiere la Asociación Foro Taxi Libre y, en concreto, su presidenta, es que su padre trabaje en el taxi», dijo Filgueras en al menos dos ocasiones y, según varios asistentes, en actitud altiva.