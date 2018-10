SUCESOS El primer servillano condenado a prisión permanente: ¿Enfermo mental o pura maldad? Daniel Montaño, un profesor de música que trabajaba en Vitoria, lanzó a un bebé de 17 meses por un balcón en el transcurso de una discusión con su madre

Silvia Tubio

Daniel Montaño González, natural de Sevilla y vecino hasta el año 2014 del barrio de Triana, pasará a la historia del Derecho penal como el primer sevillano condenado a la prisión permanente revisable. Una pena aprobada en 2015 y que el actual Gobierno, junto a los partidos nacionalistas o Podemos, se muestran contrarios a su aplicación. La presión social hizo que el Ejecutivo no siguiera adelante con la derogación votada en el Congreso y ha optado a esperar al dictamen del Tribunal Constitucional, al que recurrió la reforma impulsada por el PP que incluía la controvertida pena.

Por eso, la prisión permanente revisable puede tener los días contados y este joven profesor de música convertirse en una excepcionalidad jurídica o mantenerse en el ordenamiento jurídico español y ser el primer reo de la provincia de un lista que comenzó a confeccionarse con el veredicto de un jurado oído en una sala de vistas de la Audiencia de Vitoria.

En el preámbulo de la ley que aprobó la reforma del Código Penal se justifica la inclusión de la pena por la demanda social a favor de condenas proporcionales al hecho cometido. Daniel Montaño asesinó en la madrugada del 25 de enero de 2016 a Alicia, una bebé de tan sólo 17 meses de vida. Reza en la sentencia que agarró su pequeño cuerpo de sólo once kilos de peso y 84 centímetros de altura y lo lanzó por un hueco de la ventana. La pequeña sobrevivió unas horas al brutal impacto contra el suelo, pero a la mañana siguiente moría de un traumatismo craneoencefálico.

«La semilla del mal»

Los hechos ocurrieron en una vivienda de Vitoria. A finales de 2014, el procesado había abandonado su Sevilla natal, donde residía con sus padres para trabajar en una escuela de música. Dos meses antes del atroz crimen había conocido a la madre de la bebé, una chica de apenas 18 años y de origen brasileño con la que entabló una relación virtual. El primer fin de semana que pasaron juntos fue también el último.

El acusado, que hasta entonces no había tenido problemas con la Justicia, admitió en el juicio haber acabado con la vida de la bebé, pero ofreció una versión que generó bastante incredulidad en la sala. Aseguró que vio en la pequeña «la semilla del mal». Se describió como «un trabajador de luz» inmerso en una suerte de combate ante la llegada del fin del mundo. Un relato apocalíptico y místico que no convenció ni al fiscal, ni a los miembros del tribunal ni a su presidente, quien en la sentencia afirma que no ha quedado acreditado que Daniel sufra una grave enfermedad mental no diagnosticada.

El magistrado Jesús Poncela García da una explicación mucho más prosaica a los hechos, otorgando una total verosimilitud al relato de la madre de la niña, quien a duras penas testificó en el juicio. La joven se había negado a mantener relaciones sexuales; lo que enervó al condenado. En el transcurso de la pelea, la pequeña se acercó a su madre y Daniel «de manera sorpresiva» la cogió y la tiró por un hueco de la cristalera del balcón.

«No parece fácil de explicar que si entonces se encontraba en estado de desorganización mental (...), haga un alto para pedir una felación», relata la sentencia dictada por el magistrado Jesús Poncela

El presidente del tribunal se detiene en un detalle: un mensaje que le envió el condenado a la madre aquella noche, mientras ésta trataba de dormir con su hija en una habitación distinta. Le hacía una proposición sexual clara y directa que no obtuvo respuesta. «No parece fácil de explicar que si entonces se encontraba en estado de desorganización mental (como pretende la defensa), en medio de ideas delirantes de fin del mundo, salvación de la humanidad y lucha contra las fuerzas del mal, haga un alto para pedir una felación».

Ocho peritos contra dos

El estado mental del acusado absorbió la mayor parte de las sesiones dedicadas a la prueba pericial. Diez peritos psicólogos y psiquiatras prestaron declaración. Ocho de ellos negaron que el joven padeciera una enfermedad mental y alguno sugirió que podía estar fingiendo un trastorno para obtener cierta ventaja en la sentencia. Sólo dos declararon todo lo contrario, que el procesado sufrió un brote aquella noche y que presenta una esquizofrenia paranoide no diagnosticada. Ambos profesionales fueron propuestos por la defensa, que dedicó todos sus esfuerzos en probar esa enfermedad para obtener una eximente en la condena.

El condenado, durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Álava - Efe

En la sentencia se relata de manera cronológica cómo Daniel manifiesta las primeras ideas delirantes en Comisaría y después de haber sido conducido del escenario del crimen al hospital, donde recibió una primera asistencia, y del centro hospitalario a dependencias policiales. Fue ese comportamiento el que llevó a las autoridades a ingresarlo bajo custodia en el área de Psiquiatría. Ni los profesionales que lo atendieron allí ni los que lo vieron después en la prisión de Dueñas (Palencia) detectaron ningún síntoma de enfermedad. La única medicación que se le administró fue un ansiolítico.

Daniel creció en un entorno estructurado. Hijo único y de padres profesores. Tiene una formación superior como saxofonista y experiencia como docente. De una hoja inmaculada sin antecedentes a una condena por uno de los delitos más execrables: el asesinato de un bebé.

Los padres declararon en el juicio que su hijo había dado muestras en su infancia y juventud de sufrir visiones. A los 9 años les manifestó que escuchaba voces, pero que no consiguieron nunca llevarlo a un especialista. Una expareja que tuvo unos pocos meses antes de conocer a la madre de la bebé lo describió como un obsesionado del sexo, pero nunca le agredió. En su entorno la noticia de su detención y posterior confesión supuso un terremoto. Nadie se lo explica.

Daniel, en una imagen de archivo tocando el saxofón - ABC El estigma y los enfermos invisibles Los padres de Daniel se culparon durante la declaración en el juicio de no haber sabido gestionar la enfermedad de su hijo porque nunca lo llevaron a un especialista ni por tanto recibía tratamiento. En la Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Andalucía (Feafes) tienen experiencia de sobra en el diagnóstico tardío de la enfermedad mental: «El estigma y la falta de recursos no ayudan en absoluto a las familias, que se sienten en muchas ocasiones desbordadas y no saben qué hacer», relata una portavoz de este colectivo a ABC. No es, por tanto, descabellado lo relatado por los padres de Daniel. Por eso, los familiares de estos enfermos demandas medios ambulatorios, una atención integral a estos pacientes para que los ingresos sean excepcionales y se pueda diagnosticar a tiempo un trastorno para un tratamiento correcto. También desde Feafes admiten cierto hartazgo cuando se «habla alegremente y sin ninguna base de que una persona tiene una enfermedad mental». Reconocen que recurrir a explicar cualquier hecho incomprensible como un crimen, desde la perspectiva del trastorno «no ayuda en absoluto a los enfermos porque los estigmatiza más». Por eso no comparten el uso interesado que se hace de esta realidad tan difícil «para tratar de obtener una rebaja en la pena».