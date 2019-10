Turismo La cadena Hilton se decanta por hacer un hotel en el Palacio de Congresos La cadena norteamericana estudia dos ubicaciones junto al Palacio de Congresos en parcelas que son propiedad de Emvisesa

La cadena hotelera Hilton, la que más interés mostró por invertir en Sevilla durante la cumbre mundial del turismo de la WTTC, dará prioridad al alojamiento que estudia construir junto al Palacio de Congresos sobre el otro proyecto que planteó en el Casco Histórico. La compañía había manifestado su deseo al alcalde, Juan Espadas, de expandirse en la capital andaluza con dos nuevos hoteles: uno destinado al segmento de convenciones y negocios que se situaría en Sevilla Este y el otro, a turismo de lujo en el entorno más monumental.

El propio Christopher Nassetta, consejero delegado de Hilton, visitó en persona los posibles enclaves durante la celebración de la cita internacional el pasado mes de abril. Entonces ambas oportunidades de negocio se plantearon a la par, aunque finalmente, una se ha priorizado sobre la otra. Así se lo transmitieron la semana pasada directivos de la cadena al regidor sevillano durante una reunión en Nueva York, a la que Espadas asistió tras participar en la cumbre de la ONU.

En ese mismo marco les entregó nueva documentación con información sobre los solares disponibles, la afluencia de público de Fibes, así como los eventos que se han celebrado y los que están por llegar. En el portfolio se incluyeron nuevas citas como los premios MTV EMA, que tendrán lugar en noviembre o congresos profesionales más multitudinarios, así como la ocupación de la planta hotelera de la ciudad cuando se celebran estas citas.

Las ubicaciones que estudia la multinacional son dos parcelas anexas al recinto de convenciones que son propiedad de la empresa pública de vivienda Emvisesa. Ambas se destinaron a uso terciario en el PGOU para crear una nueva zona comercial y hotelera con la intención de rentabilizar la ampliación del Palacio de Congresos de 2012, que tuvo un coste de 120 millones de euros.

Visión panorámica del entorno de Fibes - Google Maps

De cristalizar ese interés, el procedimiento administrativo se pondría en marcha y habría que estudiar si se hace mediante una venta o una concesión. La intención es levantar un edificio de nueva planta con unas cien habitaciones. Sobre la categoría, sería de cuatro estrellas, de una gama superior a la del Hilton Garden Inn, situado en el parque empresarial Nuevo Torneo, pero sin llegar al nivel de gran lujo, que se reserva para hoteles destinados al turismo tradicional.

Durante la cita neoyorkina no salió a relucir el cinco estrellas que se llegó a proponer en su día, aunque tampoco se renuncia al mismo. El Consistorio entregó en su día información detallada a la cadena sobre los edificios públicos que podrían albergar un proyecto de este tipo. También aprovechó la ocasión para mostrar propiedades privadas que podrían ser de su interés con el fin de que la inversión se quede en la ciudad. No obstante, esta operación no se plantea a corto plazo, como ha dejado claro la compañía.

El proyecto de Hilton sería una de las primera de las inversiones que llegarían a la ciudad vinculada a la celebración de la cumbre mundial del turismo de la WTTC, que tuvo lugar a principios de abril. Durante ese foro, los consejeros delegados de los principales grupos del sector anunciaron proyectos por valor de unos 3.000 millones de euros en España en los próximos años. Entre ellos están la construcción de hoteles, escalas de cruceros, aperturas de nuevas delegaciones o rutas aéreas.

Sevilla ya ha visto consumada la primera de esas apuestas con la creación de una conexión entre el aeropuerto de San Pablo y el de Estocolmo, operada por la compañía SAS. Precisamente primer el contacto se tuvo en la cita internacional celebrada en la capital andaluza y se retomó en el encuentro de aviación Routes Europe, que se celebró en Hannover, donde técnicos del Consorcio de Turismo mantuvieron reuniones de trabajo con aerolíneas y distintos aeropuertos para reforzar la conectividad aérea de la ciudad.

