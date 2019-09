500 aniversario primera circunnavegación Primera vuelta al mundo: Escala en Tenerife Primera vuelta al mundo es una serie de artículos en la que el marino Ignacio Fernández Vial recrea cada sábado el viaje de Magallanes y Elcano

Ignacio Fernández Vial Sevilla Actualizado: 28/09/2019 08:16h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Al pisar tierra canaria el 26 de septiembre de 1519, los oficiales de las naos, con el capitán Juan de Cartagena al frente, piden al capitán general que les muestre la derrota que prometió entregarles en Sanlúcar. Ya habían navegado las primeras 700 millas y aún no conocían los planes de navegación de la armada, a pesar de que Magallanes estaba obligado a darlas a conocer. «Y primero que salgáis del río de la dicha cibdad de Sevilla, o después de salidos de él, llamaréis los capitanes, pilotos e maestres, e darles heis las cartas que tenéis hechas para hacer el dicho viaje, e mostrarle la primera tierra que esperáis a demandar, porque sepan en que derrota está para la ir a demandar».

«En Canarias paresçe que Juan de Cartagena pidió juntamente con los otros oficiales a Magallanes, que él debía consultar con él todas las cosas tocantes a su viaje, como conjunta persona, e con los otros oficiales, sobre lo que diz que hubo alguna manera de enojo entre ellos, porque Magallanes no le salí a ello, diciendo Cartagena que diese la derrota por donde debían de ir, y al fin les dio». Se enfrentan dos hombres muy dispares entre sí, por un lado Juan de Cartagena, orgulloso e instruido hidalgo castellano que no estaba dispuesto a admitir ni la más mínima humillación. Y por otro, Magallanes, rudo marino y soldado orgulloso de clara inteligencia. Mal ejemplo el que dieron estos dos mandos al resto de sus hombres nada más comenzar la expedición.

Estando en la isla de Tenerife, entonces con no más de 9.000 habitantes, cuatro hombres pasan a engrosar la lista de tripulantes de la armada. Según los registros de la Casa de la Contratación, los tres primeros fueron tomados por voluntad del capitán general y el cuarto, sustituyendo a un tripulante enfermo.

Durante la estancia en la isla aprovechan para reponer víveres frescos y el agua dulce que habían consumido en la travesía del golfo de las Yeguas. Para cubrir estos gastos en la isla, poco antes de salir de Sanlúcar se había entregado al tesorero de la armada 15.000 maravedís para que comprara «bastimentos de carne salada, y agua y leña y quesos y otros refrescos necesarios para la mar de que estas islas son muy bastecidas».

Desde Santa Cruz de Tenerife ponen la proa al S, siguiendo siempre el perfil de la costa, hasta alcanzar la sombra de la Montaña Roja. Han llegado a la playa de La Tejita, del municipio de El Médano, que ofrece un excelente fondeadero para resguardo de los vientos del N, que son los que las cinco naves recibían cuando navegaban hacia la punta más meridional de la isla de Tenerife. En este lugar permanecen durante tres jornadas, aguardando la llegada de una carabela que les venía de Sevilla.

No todos los historiadores tienen muy claro el arribo de esta nave al Médano, pero sin embargo está fuera de dudas. En dos anotaciones de los gastos de la Armada se nos dice que la Casa corrió con sus gastos, «seis mil setecientos y cincuenta maravedís que se dio a la caravela, y de mantenimiento que se compró para la persona que fue con las cartas a Canarias». Es indudable que Magallanes sabía al salir de Sevilla que esta carabela llegaría al fondeadero del Médano, de lo contrario, no la hubiera esperado en este lugar. Ahora bien, surge una pregunta que es difícil de responder, ¿qué cartas eran estas que refiere la cita? Uno de los cronistas señala que estaban dirigidas a Magallanes advirtiéndole de una posible insurrección de Juan de Cartagena. Sin embargo, es difícil de creer que si los oficiales de la Casa de la Contratación hubieran conocido antes de la partida de la armada las intenciones de Cartagena, no se hubiera informado de ellas a Magallanes en Sevilla o incluso en Sanlúcar antes de partir, ahorrando así los 6.750 maravedís que costó el flete de dicha carabela de las exiguas arcas de la Casa de la Contratación.

El cronista Antonio de Herrera escribe, sin embargo, que lo que llevaba esta enigmática carabela era una buena cantidad de pez para calafateo y tratamiento de la madera. Bien podría ser «pez común», que no era otra cosa que sebo de vaca derretido al fuego, acompañado de «pez negra», que se fabricaba destilando trementina pura de color muy negro, que posteriormente se mezclaba con «negro de humo», que no es otra cosa que el producto resultante de quemar, con muy poco de aire, carbón puro. Junto a la pez, el calafate necesitaba algo más para mantener el barco estanco durante un tiempo más o menos prolongado: llevar plomo, de hecho, en la relación del coste que tuvo la armada de la Especiería, una serie de partidas confirman que las cinco llevaban sus obras vivas forradas con finas láminas de este metal, «39.890 maravedís que costaron 221 arrobas, siete libras de plomo, que las 84 arrobas se gastó y se labró en planchas para emplomar las costuras de las naos, y el resto de respeto en la armada», y sabemos que la nao Trinidad llevaba de respeto a bordo nueve planchas de plomo. En cualquier caso, volviendo al caso de la carabela, cuesta creer tanto gasto para transportar pez, que se podría encontrar o producir en las propias islas Canarias.

Nosotros creemos que esta misiva portaba cartas de navegación e instrucciones dadas por Carlos I a Magallanes acerca de la ruta a seguir para buscar el paso al mar descubierto por Cortés, y que no se las hubieran entregado en Sevilla, por miedo a que en la travesía a Canarias, aquella flota portuguesa que estaban temiendo que enviara el rey de Portugal a apresar a las cinco naves castellanas, consiguiera su propósito y se apoderara de ellas. Si cayeran en manos lusas, podrían desvelar al rey D. Manuel cuáles eran las intenciones de Magallanes e incluso enviar a sus propios pilotos a reconocer la ruta que los españoles pretendían seguir para hallar el paso que les llevara al Maluco sin tener que rodear el continente africano.