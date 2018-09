A prisión el jefe de los aluniceros de los Mikhailovich por cometer 21 robos en Sevilla José C. M. fue enviado a prisión tras una maratoniana jornada de declaraciones en el juzgado de Instrucción 15 de Sevilla

Silvia Tubio

Dos años y varias detenciones después, el jefe de los aluniceros del clan Mikhailovich ha ingresado de nuevo en prisión por cometer presuntamente 21 robos en la provincia de Sevilla. José C. M. fue apresado el pasado día 18 en un operativo policial desplegado en el barrio de Los Remedios y tres días después, el juzgado de Instrucción 15 de Sevilla, en funciones de guardia, dictaba un auto de prisión provisional, comunicada y sin fianza para este conocido alunicero.

El juzgado enviaba a la cárcel a José C. M., de 27 años, pero dejaba en libertad con cargos a los otros cuatro detenidos en un operativo que nacía con una persecución policial en Gines. Hace seis días, una patrulla de la Guardia Civil detectaba un vehículo sospechoso, un Seat Leon que constaba como robado. Los agentes lo siguieron hasta que entró en Sevilla. Allí lo esperaban agentes de la Policía Nacional y de la Local que acabaron deteniendo a sus tres ocupantes.

La última vez que pisó la cárcel Cheíto fue en noviembre de 2016 y aunque después fue detenido otras veces, había conseguido librarse de la prisión

La investigación llevada a cabo por el grupo III de la Udyco de la brigada provincial del Cuerpo Nacional de Policía desembocó en dos detenidos más, como informaba este viernes ABC. Casi al límite de expirar el tiempo máximo de detención, los agentes entregaban hasta 21 atestados a la juez de guardia donde se detallaban las supuestas andanzas de una banda que ha participado en la última oleada de asaltos que ha padecido el comercio sevillano, la cual ha sido especialmente virulenta en verano.

Al filo de la medianoche, la juez dictaba un auto tras una larguísima comparecencia. Fuentes del TSJA confirmaban este lunes que cuatro de los cinco detenidos se habían acogido a su derecho a no declarar. Todos los atestados señalaban como presunto autor de los hechos al cabecilla José C. M., alias Cheíto. La Policía tiene pruebas directas como el testimonio de varios testigos o grabaciones de las cámaras de seguridad.

El golpe más antiguo que le imputan al Cheíto es del 20 de mayo, donde intentó robar en un comercio del barrio sevillano del Cerezo. Pero fuentes de la investigación no descartan que un delincuente multireincidente como José C. M., criado en el ambiente marginal de un clan ligado a la delincuencia, no haya cometido otros robos con anterioridad. La última vez que pisó la cárcel fue en noviembre de 2016. Estuvo 28 días. Después fue detenido otras veces pero siempre salía en libertad. Esta vez no ha sido así, al menos por un tiempo.