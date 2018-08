LA PAREJA TIENE UNA NIÑA Una procuradora sevillana llega a su casa de Chipiona y se encuentra de okupas a un matrimonio del pueblo A pesar de que entró con su llave, pues aún no habían cambiado la cerradura, la Guardia Civil no los pudo echar

Amalia F. Lérida

Un procuradora sevillana llegó este martes a su casa de Chipiona, situada en la concurrida zona de Regla, con unos familiares, y al entrar con su propia llave en la vivienda se encontró a unos okupas, un matrimonio del pueblo con una niña, a los que aún no les había dado tiempo a cambiar la cerradura.

La entrada en la casa debió ser reciente porque uno de los allegados que iban con ella había estado el domingo allí y todo estaba en orden.

Pero este martes, el merecido descanso de esta familia dio un vuelco porque además la Guardia Civil no pudo echarlos de la casa a pesar de que comprobó que entraron con sus propias llaves.

De modo que tuvieron que regresar a Sevilla y este miércoles se dirigen a Sanlúcar de Barrameda a poner los hechos en conocimiento del juez.

Al parecer, esta no es la única vivienda afectada ya que, en la zona hay más casas asaltadas.

Los hechos han sorprendido a los veraneantes que «no han conocido algo igual en toda la vida que llevo aquí veraneando».

«Aquí en invierno sí roban en las casas de los que están fuera y se llevan enseres o lo que encuentren y se van pero de okupas nunca se ha hablado y menos en agosto con la de gente que hay aquí y menos en la zona de Regla. Estamos asustados porque se está poniendo la cosa que ya no va a poder ir uno, no solo a veranear sino a trabajar porque ¿quién te dice a ti que no te pase esto en Sevilla cuando te vayas a tu trabajo y vuelvas a tu casa?».