La protesta de la plantilla del Metro de Sevilla se recrudece con más paros este viernes

La protesta de los trabajadores del Metro se recrudece con más paros adicionales que arrancan hoy viernes; una ampliación de las acciones que se acordó el pasado miércoles tras la falta de acuerdo con la dirección de la empresa en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla).

La plantilla aprobaba más paros adicionales para hoy viernes y los días 16 y 25 de enero; el 4, 12, 16 y 26 de febrero y el 4 de marzo. La acción de protesta tendrá lugar entre las 6 y las 9 de la mañana y de 18 a 19 horas, según confirmaron desde el comité de empresa.

Para estos paros parciales adicionales, la Junta de Andalucía ha dictado unos servicios mínimos similares que para los paros celebrados desde noviembre; es decir un 40 por ciento de los servicios durante la franja horaria de mañana afectada por la huelga y un 30 por ciento en el caso del horario de tarde. Según informó el pasado miércoles el presidente del comité de empresa, Juan Lorenzo Vázquez, en estos momentos no hay ningún nuevo contacto previsto entre las partes que sirvan para desbloquear el conflicto.

En cuanto al fondo del conflicto, recordemos que la plantilla reclama mejor cobertura de las bajas, las excedencias y las reducciones de jornada y una mejora de las condiciones laborales de los empleados eventuales, toda vez que la dirección del metro alega que siempre dispone de un once por ciento de su plantilla «en un turno denominado de reserva, a la espera de un turno en caso de que, por absentismo, no quedase cubierto por la persona que inicialmente lo tuviese asignado».

«Este personal de reserva es suficiente para cubrir el absentismo registrado», asegura la empresa, que avisa de que «no se sostiene esta causa para la convocatoria de huelga» y llama a negociar «un nuevo convenio colectivo» que releve al que expiraba el pasado 31 de diciembre, pues a su juicio todo derivaría de la necesidad de renovar el convenio.