Educación El próximo curso sólo habrá diez centros bilingües más en Sevilla La Junta reitera que tendrá 235 colegios e institutos acogidos al programa; El PP recerda que la red no supera el 30 por ciento

La Junta de Andalucía volvió a anunciar ayer que Sevilla tendrá 235 colegios e institutos de enseñanza bilingüe para el próximo curso 2018/2019.

Según la nota hecha pública por la delegación de Educación de la Junta de Andalucía y que confirma los mismos datos que ya hicieron públicos el pasado mes de marzo, la provincia de Sevilla tendrá el próximo curso un total de 235 centros docentes públicos que impartirán enseñanza bilingüe. En concreto, según esos datos, se incorporarán 5 colegios de Infantil y Primaria y 5 institutos de Educación Secundaria que a partir del próximo curso impartirán enseñanzas bilingües español-inglés.

Así a los 225 centros públicos bilingües autorizados con anterioridad se suman ahora los siguientes: IES Cantely de Dos Hermanas, IES El Majuelo de Gines, IES Matilde Casanova de La Algaba, IES Fray Bartolomé de las Casas de Morón de la Frontera, IES Federico Mayor Zaragoza de Sevilla, CEIP Huerta del Retiro de Mairena del Alcor, CEIP Nuevo Mairena del Aljarafe, CEIP España y CEIP Mariana Pineda de Sevilla y CEIP Juan de Mesa de Tocina.

Educación asegura que ha tenido en cuenta en la selección de los centros que se garantice la continuidad de estas enseñanzas en el paso de una etapa educativa a otra, así como la igualdad de oportunidades para el alumnado de zonas más desfavorecidas por su situación geográfica o económica. Y también que la aplicación de estos centros es una de las propuestas del «Plan Estratégico para el Desarrollo de las Lenguas en Andalucía Horizonte 2020», sin embargo el crecimiento está siendo lento.

De hecho, la red de estos centros será de 235 centros públicos bilingües (129 de Educación Primaria y 106 de Educación Secundaria). Sin embargo, si se tiene en cuenta que se han incorporado sólo diez centros nuevos para el próximo curso, el ritmo hasta llegar al total de los colegios puede tardar aún.

Ayer la diputada del PP, Patricia del Pozo, afirmó que aunque siempre es positivo que se aumente el número de centros, el crecimiento está siendo muy lento ya que aún no llega al 30 por ciento de los colegios e institutos sevillanos. Y también aseguró que como están tardando tantos años en implantar el programa se están produciendo mucha diferencias entre unos estudiantes y otros. «Como no se puede elegir el centro porque te mandan donde hay plaza, se da la paradoja de que muchos niños tienen acceso a colegios bilingües y otros no», afirmó la parlamentaria popular. Porque, a su juicio también se producen casos en algunas localidades donde hay colegios de Infantil yPrimaria acogidos a este programa y luego no se da en los institutos. O casos en los que ocurre al contrario. No hay bilingüismo en los colegios y luego sí lo hay en el instituto. Por ello el PPasegura que sería necesario que la implantación del programa se llevara a cabo de forma más homogénea en la provincia par evitar las desigualdades.

Educación asegura que habrá un total de 1.301 auxiliares de conversación nativos que se incorporarán el próximo curso 2018/19 a la red de centros públicos bilingües de toda Andalucía. Al parecer, se trata de profesores que proceden en su mayoría de Estados Unidos y otros países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Filipinas y Marruecos, además de países de la Unión Europea (Reino Unido, Irlanda, Francia, Bélgica, Alemania, Austria y Portugal). Según la Junta de Andalucía, se incorporarán a los centros a partir de octubre y permanecerán durante todo el curso, hasta el 31 de mayo.

La Junta defiende que, entre los objetivos del programa, está aumentar el número de docentes con la acreditación C1 e incrementar el nivel adquirido por los escolares en al menos un idioma diferente al materno, para cumplir la directriz europea de que el 50 por ciento de los estudiantes de 15 años alcance como mínimo el nivel B1 en una lengua diferente a la suya.