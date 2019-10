El PSOE llenó de militantes los distritos de Sevilla tras cambiar el sistema de contratación en 2015

La colocación de militantes del partido en el gobierno municipal, en esta ocasión el PSOE, regresa a primer plano de actualidad tras conocerse los contratos en los talleres del distrito Sur en este arranque del nuevo mandato de Juan Espadas de varios militantes socialistas pertenecientes a esa agrupación del partido. La presencia de miembros del partido en esos talleres del distrito que gestiona ahora la concejal Marisa Gómez o en otros desempeños laborales dentro de los distritos, no obstante, no es precisamente nueva y, en lo que a esta etapa de mando socialista en el Ayuntamiento se refiere, procede especialmente del mandato anterior. Puede afirmarse, de hecho, que el PSOE llenó los distritos de personal con el carnet del partido durante los cuatro años previos. Y lo hizo a pesar de la dificultad que entrañaba el cambio en el modelo de contratación que tuvo que adoptar el gabinete de gobierno local obligado por los dos partidos minoritarios de izquierda con los que Espadas pactó la investidura, Participa Sevilla e IU, que pretendían fiscalizar mejor ese acceso. En balde, parece ser.

En 2015, tras perder el PP la Alcaldía, los socialistas aceptaron como condición de la extrema izquierda que los procesos de selección de los colaboradores de distrito se realizasen a través de oferta pública en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta de Andalucía, entonces también en manos del mismo partido que la propia capital hispalense. Se exigieron entonces una serie de requisitos que no siempre se cumplieron (un año al menos de antigüedad como demandante de empleo, estudios y experiencia demostrable en la gestión de talleres socioculturales u organización de este tipo de actividades...) y que no evitaron que en los distritos se contratase a un elevadísimo número de conocidos militantes socialistas de cada área de la ciudad más allá de los requisitos. En función del número de habitantes de cada distrito (y el peso específico de cada agrupación) se calculó cuántos de estos colaboradores entrarían a trabajar en las distintas juntas municipales de distrito.

Varias fuentes apuntan que, una vez licitados los concursos para la adjudicación de dichos talleres, por parte de algunos responsables municipales se mantenían contactos con las empresas que habían resultado escogidas para «repasar» esas listas de demandantes del SAE y que estuvieran incluidos en las mismas un nutrido grupo de afiliados socialistas. Si alguno de ellos no estaba en los listados de desempleados, de hecho, algún responsable del partido con cargo en el propio Consistorio hacía las gestiones necesarias con el SAE para que se incorporara a estas personas. Ambas administraciones estaban gestionadas por el propio PSOE, con lo que debe entenderse que el cauce de comunicación era relativamente sencillo y la capacidad de influencia, alta.

Tanto es así que en este nuevo mandato, que coincide con el cambio de color político en la Junta de Andalucía y el desembarco del PP en la misma, la situación ha variado hasta el punto de que Espadas ha optado por eludir aquella obligación que adquirió con Participa e IU y volver al sistema de contratación anterior, ya no por las listas del SAE ni teniendo que pasar por la Administración regional, en manos del adversario político, sino de nuevo por adjudicaciones a empresas sin tener en cuenta esas listas del paro y dándole a las compañías la supuesta autonomía para contratar a quien considera. Aún así, han seguido entrando militantes en lugar de personas que no lo eran, como se ha visto en el distrito Sur.

Muchos de los actuales socialistas que tienen puesto en los distritos, con todo, accedieron durante el mandato anterior, cuando se produjo la entrada masiva a pesar del teórico filtro que suponía el paso por las listas del SAE. En 2015, primer año de Espadas como alcalde, aproximadamente el 80% de los que llegaron a los distritos mediante este sistema fueron militantes del PSOE o bien miembros de Juventudes Socialistas. En algunos distritos como Cerro-Amate, de los cinco que llegaron, tres eran socialistas, y en otros como Casco Antiguo entraron hasta cinco militantes reconocidos. Hubo varios distritos en que fueron cuatro afiliados los que accedieron a los talleres. En el caso del distrito Sur, una de las cuatro coordinadoras del distrito era militante el pasado mandato, pero con la nueva etapa no se ha subrogado el contrato a los tres que no lo eran y se han sustituido por otros tantos con el carnet socialista.

Juan Espadas, durante el pleno de octubre - J. M. Serrano

Espadas: «¿Cómo voy yo a saber de qué partido son los contratados en los distritos?»

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, respondió en el pleno del Ayuntamiento a una pregunta formulada por el grupo municipal de Ciudadanos en torno a las contrataciones de militantes del PSOE en el distrito Sur, adelantadas ayer por ABC. En esta demarcación, los cuatro coordinadores de los talleres contratados por la empresa que se llevó esa actividad forman parte del PSOE o están íntimamente ligados al partido, a pesar de que el pliego que dispuso el gobierno local pedía que se subrogase a tres de las cuatro personas que trabajaban en estos talleres en el mandato previo y la única que se quedó fue la cuarta en discordia, María José Delgado, reconocida militante. Para suplir las tres vacantes, además, se ha contratado a tres personas relacionadas directamente con el partido, dos de ellas militantes de la Agrupación Sur. Interpelado al respecto por Ciudadanos, Espadas delegó toda la responsabilidad de las contrataciones en la empresa, destacando que la Ley de Contratos con el Sector Público impide que el Ayuntamiento pueda imponer esa subrogación que se incluyó en el pliego. «No se puede imponer desde la Administración la subrogación de trabajador alguno —dijo el regidor— y la nueva empresa decidió que iba a contratar a otros. Ahí no podemos hacer nada, no tenemos opción legal ni es nuestro cometido. Para imponer una subrogación debe ser mediante una norma laboral o el convenio colectivo, algo que no es de nuestra competencia».

En este sentido, además, Espadas echó mano de un viejo latiguillo político para defender la imparcialidad municipal en estas contrataciones. «Si ni siquiera tenemos capacidad para la subrogación, ¿cómo voy yo a saber de qué partido son los contratados? ¿Cómo me voy a meter en la filiación política del personal que contrata una empresa?», se preguntó en su alocución provocando una sonora carcajada de los grupos de la oposición. Insistió el alcalde, no obstante, con sus argumentos. «No podemos controlar ni tenemos nada que ver con las personas a las que contrata una empresa que tiene los talleres de un distrito, como es obvio», indicó para apostillar otro clásico: «Hay que tener cuidado, además, con eso de la filiación de cada uno y la Ley de Protección de Datos, porque la militancia en un partido concreto es cosa de cada uno, es algo secreto, y hay que ser muy cuidadoso con ello, no vayamos ahora a crear listas negras con militantes del PSOE que tienen trabajo en los distritos. ¿O es que no pueden trabajar porque son socialistas?».