«Se puede provocar la lluvia pero modificar el tiempo tiene sus riesgos»

María Jesús Pereira

Juan de Dios del Pino (Lucena, 1958) es el jefe de Predicción y Vigilancia de la oficina de la Agencia Estatal Meteorológica (Aemet) en Sevilla, así como consultor de la Organización Meteorológica Mundial para la modernización de servicios meteorológicos de Iberoamérica. Licenciado en Física por Granada, antes de meteorólogo fue profesor de bachillerato durante cinco años en institutos de Andalucía, entre ellos uno de Bellavista en Sevilla. Sus predicciones meteorológicas en la página de Aemet son consultadas por miles de personas cada día.

¿Cuáles son los retos de la ciencia meteorológica?

Son tres. Hacer mejores predicciones horarias para un alcance de 24 o 48 y con mayor resolución espacial, más allá incluso del municipio. Eso se demanda mucho en Semana Santa. El segundo reto es dar predicciones más útiles y por tanto con alta probabilidad de ocurrencia, por encima del 80%. El segundo reto son las predicciones mensuales y estacionales, actualmente casi inexistentes en nuestra zona, lo que beneficiaría mucho en la agricultura, ganadería, los mercados de futuros... El tercer reto es la modificación artificial del tiempo.

¿Se puede provocar la lluvia o es un leyenda?

Hay muchos países que se están investigando la modificación artificial del tiempo, generalmente mediante la siembra de nubes. Es una realidad que hay agricultores que siembran nubes con cristales de yoduro de plata para provocar la lluvia o disminuir el tamaño del granizo. Aunque no se conocen la eficiencia de los mismos. Se puede sembrar la nube desde arriba con aviones o desde abajo con cohetes. China está investigando mucho en esto, también los países árabes. Todo esto tiene un inconveniente porque cuando se modifica artificialmente el tiempo, se modifica el clima, y al final eso puede incluso ser peor que el cambio climático que atribuimos al efecto invernadero.

Ha sido director de proyectos de estudios medioambientales y caracterización de baja atmósfera, con sede en Sevilla. ¿Tenemos en Sevilla un problema de contaminación atmosférica por óxidos de nitrógeno y por ozono troposférico?

Sí, pero bastante menos que Madrid.

¿Hemos tenido situaciones de inversión térmica que aumenten la acumulación de contaminación en Sevilla?

Claro, eso es un fenómeno frecuente. La inversión térmica impide que la contaminación se disperse hacia arriba porque hay una especie de tapadera. Si eso ocurre en un pueblo de la sierra norte de Sevilla, pues no ocurre nada, pero si pasa en Sevilla la contaminación se quedará entre el suelo y esa especie de tapadera.

¿Cuál es su visión del cambio climático? Unos lo confirman, otros lo niegan.

Me suelo hacer tres preguntas sobre el cambio climático: ¿Existe? ¿Quién lo ha provocado si es qué existe¿ ¿Qué pasará con el cambio climático? Yo creo que sí existe el cambio climático, es una evidencia porque lo dicen los instrumentos, y por la memoria, ya el tiempo que yo tengo no es el mismo que tuvo mi padre. Según los modelos, el cambio climático lo ha provocado el CO2 y eso lo provoca el ser humano. En cuanto a la evolución del cambio climático hay más incertidumbre porque los cálculos a largo plazo no son muy fiables y porque no sabemos de cómo se va a comportar el ser humano en el futuro, es decir, cuál va a ser el ritmo de emisión de gases de efecto invernadero.