El puente de las Delicias reabrirá al tráfico horas antes del derbi Betis-Sevilla

Las obras de modernización del puente de las Delicias avanzan a buen ritmo y según los plazos establecidos, aunque la Autoridad Portuaria está actuando para acelerar los trabajos y poder adelantar el horario de apertura al tráfico el próximo domingo. Aunque el compromiso era que esta arteria fundamental de salida y entrada de la ciudad estuviera operativa el domingo 2 de septiembre a las once de la noche, de cara a la vuelta de las vacaciones, la celebración del derbi entre el Real Betis Balompié y el Sevilla FC en el estadio Benito Villamarín (a las 20.45 horas) ha motivado que se adelante la reapertura.

El pasado viernes 17 de agosto, tras el encuentro disputado entre el Betis y el Levante al que asistieron más de 46.000 personas, se colapsaron las zonas de evacuación hacia el puente del Centenario debido al corte al tráfico del de las Delicias y, también, por las obras que se están llevando a cabo en la carretera de la esclusa. La avenida de la Raza fue un cuello de botella pasada la medianoche, cuando acabó el partido, al quedar reducido a un carril de circulación en sentido puente del Centenario en la incorporación de Heliópolis. Por ello, de cara al derbi de este próximo domingo, cuando se prevé una asistencia superior a las 50.000 personas al estadio, el puente de las Delicias quedará reabierto a la circulación desde que se iniciara el pasado 13 de julio el plan especial de tráfico.

Fuentes de la Autoridad Portuaria aseguraron a ABC de Sevilla que, pese a que el viaducto estará operativo para el paso de los vehículos, las obras aún no han concluido. Éstas se iniciaron el año pasado y en la actual fase de los trabajos se han sustituido los rodamientos (16 en total), que son las piezas cilíndricas que hacen que el puente bascule y pueda abrirse y cerrarse; y se están poniendo los nuevos cerrojos para el cierre de los tableros. Para todo ello ha sido necesario elevar dichos tableros unos centímetros con una estructura de apeo dentro que no es visible desde fuera. Esta fase de la obra, que ha implicado el corte de uno de los sentidos del puente al tráfico rodado ha sido planificada para verano para minimizar la afección al tráfico de vehículos y al marítimo. Sin embargo, el tráfico de trenes -unos veinte convoyes de mercancias diarios- no se ha visto alterado en esta fase.

Debido a las últimas averías del puente, que lleva en funcionamiento desde hace cerca de 30 años, la Autoridad Portuaria ha promovido la puesta a punto de este equipamiento necesario para Sevilla actuando en los sistemas mecánicos y de control, y renovando los sistemas hidráulicos y eléctricos. En total, el Puerto ha invertido 2,4 millones de euros en la modernización y adecuación a nuevos requerimientos del Puente de las Delicias.

Estos trabajos se han dividido en varias fases. Desde el comienzo de la obra en octubre de 2017 se han acometido estudios preliminares que comprendieron las comprobaciones previas de equipos y procedimientos. Además, se han desarrollado los trabajos de obra civil, con la mejora de la red de drenaje, principalmente; y sustituido las instalaciones hidráulicas con la colocación de nuevas bombas, así como las instalaciones eléctricas, con nuevos cableados, cuadros y equipos.