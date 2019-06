Infraestructuras El Puerto de Sevilla rechaza sustituir los túneles de la SE-40 por un puente El presidente de la Autoridad Portuaria lamenta que Fomento «haya abierto ese debate» que supondría «una barrera más para la actividad»

El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, se ha mostrado este lunes totalmente opuesto a la posibilidad de sustituir los túneles sur de la SE-40 por un puente. Así se lo ha manifestado al director general de Carreteras del Ministerio de Fomento, Javier Herrero, durante un encuentro mantenido para abordar las obras de ampliación del puente del Centenario, que también tendrán un impacto en la actividad portuaria.

El máximo responsable del Puerto sevillano ha señalado que tanto la institución como la comunidad portuaria «no contemplan la posibilidad de que se construya ese puente» y reconoce que el debate está en la calle, tras lamentar que la administración «lo haya abierto». No obstante, deja claro que a pesar de exista esa posibilidad, «entendemos que ese proyecto no está planteado ni presentado y que el único que hay sobre la mesa contempla dos túneles por sentido». Carmona ha insistido en que «eso es lo que está aprobado, licitado y adjudicado y si tiene problemas administrativos o técnicos, que los resuelvan».

De esta forma se ha referido a los cambios que hay que realizar sobre el diseño original de los cuatro subterráneos, que fueron adjudicados hace casi una década a dos uniones temporales de empresas. Una de esas UTE, la que debía encargarse de los túneles sur, se encuentra en plena disolución tras la quiebra de una de las firmas, lo que obligará a rescindir el contrato. Los accesos norte tienen pendiente una actualización del proyecto y que se consignen las partidad presupuestarias necesarias para retomar los trabajos.

A este respecto, Rafael Carmona ha considerado que «la SE-40 es una infraestructura prioritaria para la ciudad de Sevilla, su área metropolitana y el resto de la región». Igualmente ha manifestado su interés para que la circunvalación se ejecute en las mismas condiciones que fue planteada.