Día del Alzheimer: Hablan quienes tratan y atienden a los enfermos

Nuria Serrano, Asociación Alzheimer Santa Elena de Sevilla

Para Nuria Serrano, trabajadora social de la Asociación Alzheimer Santa Elena de Sevilla, «principalmente urge el apoyo que necesita la familias. No es tanto la atención que necesita el enfermo, que también, sino la necesidad de apoyo a la familia que en la mayoría de los casos no saben como actuar ante la enfermedad. Muchos de los familiares son personas cuidadoras, y realizando talleres o cursos de formación se les podría orientar para poder atender mejor a estos enfermos». Para Serrano: «Los enfermos de Alzheimer con estadio leve no tienen opciones en centros concertados y solamente privados, si se pudiera desde el pricipio tener acceso a centros concertados probablemente seria mejor para que la enfermedad no avance», subraya.