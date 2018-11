CATEDRÁTICO EMÉRITO DE LA HISPALENSE Raimundo Goberna: «Si reuniéramos a todos los diabéticos de Sevilla llenaríamos el Sánchez-Pizjuán» El experto analiza un estudio sobre estos enfermos que reduce el riesgo de aumento de accidentes cardiovasculares

Amalia F. Lérida

Sevilla Actualizado: 03/11/2018 08:05h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El catedrático emérito de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Sevilla, Raimundo Goberna, ha manifestado que los resultados de un estudio que el pasado 16 de agosto publicó «la mejor revista médica del mundo» reduce o anula el riesgo de incremento de accidentes cardiovasculares en diabéticos.

Se refiere al trabajo publicado en The New England Journal of Medicine titulado «Factores de riesgo vascular en la diabetes tipo 2», un estudio de siete años y medio de duración en el que han intervenido 433.629 pacientes y se han hecho 1.856.870 controles.

Ese estudio «aumenta las esperanzas de los diabéticos para reducir estas altas posibilidades de accidentes cardiovasculares y se basa en un control mayor de la diabetes mediante el control de los parámetros que se han estudiado sistemáticamente», señala.

Asegura que «muy pocos lugares del mundo pueden dedicar tantos recursos para un estudio como este» y agrega que «la conclusión es que los pacientes con diabetes tipo 2 ( la 1 es infantojuvenil y es mucho menos frecuente) con los parámetros objeto del estudio dentro de los valores de referencia normales tienen un riesgo menor de sufrir acidentes cardiacos-vasculares, como el infarto de miocardio o el ictus.

«La importancia de la publicación —señala Goberna— es cómo se comprueba que si los pacientes diabéticos siguen las recomendaciones del estudio disminuyen las posibilidades de sufrir complicaciones cardiovasculares que en el caso de la diabetes es cuatro veces superior a las personas sanas. En los hospitales de Sevilla naturalmente conocian el peligro para los diabéticos de los accidentes cardiovasculares cómo el infarto de miocardio pero no conociamos como disminuir o anular este incremento».

Los parámetros a los que alude son la hemoglobina glucosilada (HbA1c), las lipoproteínas de baja densidad del colesterol, «el colesterol de baja densidad es el peor pronóstico»; la presencia de albúmina en orina, que nos informan si está apareciendo una nefropatia diabética; el control de la presión arterial (la ideal es 120 máximo /80 mínimo), indispensable para prevenir el infarto; y el seguimiento para comprobar si el paciente fuma.

En cuanto al primero de los parámetros, explica que «cuando medimos la glucosa en sangre con un glucómetro medimos el nivel de glucosa en ese momento pero eso no indica si los niveles de glucosa se han mantenido durante todo el tiempo. Quiero decir que la glucosa en sangre es como la fotografía de un instante, pero la HbA1c es durante un periodo largo de tiempo.

Exactamente la vida del hematíe, aproximadamente dos meses. Por lo tanto los niveles de HbA1c son más importantes para conocer si la diabetes ha sido controlada».

La diabetes es una enfermedad metabólica caracterizada por una disminución absoluta o relativa de los niveles de insulina. En Sevilla la prevalencia de la diabetes tipo 2 llega al 12%.