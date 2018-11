Tribunales ¿Por qué el retrato del rey Juan Carlos sigue en los despachos de los jueces en lugar de Felipe VI? El decano de los jueces ha enviado un oficio a Justicia para que cambien la foto del rey emérito por el actual

Mercedes Benítez

@laplumilla Actualizado: 14/11/2018 07:55h

Cuatro años y medio después de que se produjera el cambio de rey tras la abdicación de don Juan Carlos en junio de 2014, ese cambio parece no haberse producido en los despachos de jueces, fiscales y secretarios judiciales de Sevilla en las que el rey Felipe VI sigue sin estar presente.

La foto con el retrato del jefe de Estado que debe presidir estas estancias judiciales, junto a las banderas de España y Andalucía sigue sin actualizarse tras el relevo. Es la misma anterior a la coronación de Felipe VI. Es decir, en los juzgados sigue colgando la fotografía de Juan Carlos I en lugar de la de Felipe VI como debería cuatro años después.

El decano de los jueces de Sevilla, Francisco Guerrero, ha explicado a ABC que ha pedido varias veces a la Delegación de Justicia de la Junta de Andalucía (que tiene las competencias sobre los edificios judiciales) que se cambiaran las fotos. Sin embargo, hasta ahora, ese cambio no se ha producido. De hecho, Guerrero asegura que si él tiene en su propio despacho la foto del rey Felipe VI no es porque se la remitiera la Junta de Andalucía sino porque se la regaló el decano de los abogados, José Joaquín Gallardo.

La foto de don Juan Carlos en el despacho de un juez - ABC

«Lo lógico es que estén colgados en los juzgados los símbolos propios de la patria, como son las banderas (en este caso la de España y de Andalucía) y el retrato del jefe del Estado». explicó el decano de los jueces. Normalmente estos retrasos y símbolos están en los despachos de jueces, fiscales, secretarios judiciales y salas de vistas.

Sin embargo no es así. ABC ha comprobado que la foto del rey Felipe VI tampoco está presente en los despachos de la mayoría de los fiscales ni las de los letrados de la administración de justicia y tampoco en las salas de vistas. O en la planta segunda de la Audiencia de Sevilla, donde a la entrada de la sala de los juicios con jurado siguen colgados dos grandes retratos de don Juan Carlos y doña Sofía. De Felipe VI no hay ninguno por los pasillos.

Marco reutilizable

«No creo que sea por falta de presupuesto», ha dicho el decano asegurando que esa medida apenas tendría el coste de cambiar una foto por otra ya que el marco podría ser reutilizable. Guerrero remitirá a la Consejería de Justicia un nuevo escrito para recordar el uso de los símbolos en los despachos oficiales.

Ayer fuentes de la Consejería de Justicia aseguraron a ABC que el cambio de estos retrasos «se está haciendo poco a poco» y que si llegan solicitudes en este sentido se irán atendiendo de forma paulatina.

El cambio tendría que hacerse en más de un centenar de dependencias: un centenar de titulares de órganos unipersonales, decenas de despachos de fiscales (muchos comparten estancia) y otros tantos de secretarios. Otras fuentes judiciales aseguraron a ABC que en otros territorios fuera de Andalucía esas fotos ya están cambiadas y actualizadas.