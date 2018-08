Ruedan en el Alcázar de Sevilla la serie «La princesa española», sobre Catalina de Aragón Es una producción estadounidense cuya segunda temporada ha estado nominada a los Emmy y los Globos de Oro

El Real Alcázar de Sevilla acogió el viernes 24 de agosto el rodaje de «The spanish princess», «La princesa española», la tercera temporada de una serie producida por la empresa estadounidense Starz, que ha estado nominada a los premios Emmy y los Globos de Oro. El rodaje, al que ha dado servicio la empresa española Fresco Film, se está realizando en Almería, Granada y Sevilla.

La serie «La princesa española» recrea la vida de Catalina de Aragón, hija de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Nació en España en 1485 y falleció en Reino Unido en 1536. Con tres años ya estaba prometida al heredero al trono de Inglaterra, Arturo Tudor, primogénito de Enrique VII y hermano mayor de su segundo marido. Cinco meses después de casarse, él murió y ella contrajo matrimonio con Enrique VIII, convirtiéndose en reina de Inglaterra desde 1509 hasta 1533, año en que su matrimonio fue disuelto.

La serie de televisión recrea el momento en que ella llega con 17 años a Inglaterra para casarse y por su cabeza comienzan a pasar flashes con recuerdos de su infancia en España. Se ha elegido el Alcázar de Sevilla para rodar por su parecido con la Alhambra, donde Catalina de Aragón vivió si niñez y adolescencia, según ha podido saber ABC. Se han rodado escenas tanto en los jardines como en puntos emblemáticos del interior: el Salón de Embajadoras, el Cuarto Alto, el Patio de las Doncellas, Los baños de María Padilla o el cenador de Carlos V, entre otros.

En el rodaje de Sevilla han participado dobles de los actores principales. Entre éstos hay una española, Alicia Borrachero, que interpreta a la reina Isabella. Entre los principales actores de la serie están: Charlotte Hope como Catalina de Aragón; Angus Imrie como Arturo, el Príncipe de Gales; Ruairi O’Connor, como el príncipe da Gales Harry; Elliot Cowan como Enrique VII; y Alexandra Moen como Isabel de York.

La serie está producida por Starz y para su grabación ha prestado sus servicios la empresa Fresco Film, que ya ha participado en cinco rodajes en el Alcázar de Sevilla: Juego de Tronos, The spanish princess, Emerald City, The white princess y The Bad. Además, han dado servicio al rodaje de la película Terminator

La primera temporada, emitida en 2013, se llamó «The white Queen», «La reina blanca», y se centró en la Guerra de las Dos Rosas y la historia de las mujeres atrapadas en el conflicto por el trono de Inglaterra. La segunda temporada, «The White Princess», «La princesa blanca», se emitió en 2017 y recreó el matrimonio de Enrique VII y Elizabeth de York.

Starz es una productora americana que pertenece a Lionsgate, una empresa global líder de medios de comunicación y entretenimiento que ofrece programación de video por suscripción en redes de televisión de pago. Starz ofrece a sus abonados más de 5.000 episodios de televisión películas cada año, hasta 1.500 por mes, incluidas las series originales Starz, películas de estreno, y otras películas populares y programación de televisión, entre las que se citan Outlander, America to me, Powwe, Wrong Man...