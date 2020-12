Santa Cruz, el barrio de Sevilla más perjudicado por la ausencia de turismo, «se desangra» Si hay un barrio que dependa de los turistas es el de Santa Cruz. Ni guiris, ni sevillanos pasean ya por sus calles. No hay ritmo, ni compás, ni las guitarras suenan por sus callejones

Pedro Ybarra Bores Sevilla Actualizado: 08/12/2020 08:41h

El coronavirus ha sido como un tsunami que arrastró en su primera ola la vida del barrio de Santa Cruz. «Salir por aquí me cuesta el dinero. El trabajo en el coche de caballos está fatal, de días y días enteros sin cargar», afirma el cochero Agustín Hernández desde la antesala del barrio: la plaza del Triunfo.

En el Real Alcázar ya no hay colas y tres guías esperan la llegada de visitantes. «El hecho de que no haya colas ya estaba previsto a través del sistema de venta online, no es solo por la pandemia», asegura Manuel Campos, quien ve que «la situación es la que marca las condiciones sanitarias. Nuestro sector es el primero que entró en