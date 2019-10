Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 10 de octubre El PSOE hizo un «censo oficial» de enchufados para exigirles el voto y consternación entre los vecinos por el hallazgo del cadáver de la anciana desaparecida en Carmona, entre las informaciones más relevantes de la jornada

Buenos días, estas son las noticias del jueves 10 de octubre que debes conocer. [Si te perdiste las seis noticias imprescindibles de ayer, puedes leerlas haciendo click en este enlace]

1. El PSOE hizo un «censo oficial» de enchufados para exigirles el voto. Las cajas de documentos que se salvaron de la máquina trituradora en el Ayuntamiento del municipio sevillano de Huévar del Aljarafe están plagadas de información sobre el método que utilizaba el PSOE para controlar a los vecinos y dominar sus voluntades en las urnas. A los papeles del «Plan 1.000» que publicó ayer ABC, en los que se especifica la fórmula para lograr los mil votos necesarios para la mayoría absoluta ofreciendo trabajos eventuales en el Ayuntamiento, se suma un listado a modo de «censo» oficial sobre el reparto de empleos. El citado «Plan 1.000» aparecido en el despacho del primer teniente de alcalde socialista es un documento manuscrito. Pero toda esa información se pasó después a un listado, que aparece bajo el epígrafe «Relación de personal casos B», en el que se puede comprobar que los trabajos que se anotaron en el manuscrito en cada domicilio están después registrados en este «censo», ya pasado a una hoja de Excel.

El sistema tenía, por tanto, bastante sofisticación. No se trataba de una improvisación para lograr los votos. De hecho, muchos nombres de ambos documentos coinciden. Y los trabajos que dio el Ayuntamiento iban desde monitor deportivo a limpiadora o peón de mantenimiento. Todos ellos eran, además, temporales. Nunca pasaban de tres meses. Pero no son la única prueba del uso del dinero público para fines partidistas. La actual alcaldesa, que salvó los papeles gracias a su decisión de cambiar las cerraduras del Ayuntamiento la tarde antes de su toma de posesión, está preparando la denuncia ante la Fiscalía de otros hallazgos como varias facturas abonadas por el Consistorio para la celebración de un mitin del PSOE, entre otras cuestiones. Y lo más sorprendente del caso de Huévar es que es uno de los ayuntamientos más endeudados de España. Debe 30 millones de euros y tiene apenas 3.000 habitantes, lo que no supuso un obstáculo para Susana Díaz a la hora de nombrar director general de Empleo de la Junta al alcalde del pueblo, Rafael Moreno. La alcaldesa del PP, María Eugenia Moreno, cree que los documentos destruidos «tenían que demostrar cosas sorprendentes porque si esto es lo que nos hemos encontrado, lo que no nos hemos encontrado me da miedo pensarlo», ya que los papeles del control de votos casa por casa se quedaron para el final en el trabajo de la máquina trituradora, que no pudo con tanta carga.

2. Consternación entre los vecinos por el hallazgo del cadáver de la anciana desaparecida en Carmona. Carmona amaneció este pasado miércoles inmersa en los avatares del suceso que la ha tenido en vilo durante casi dos semanas: la extraña desaparición de Mercedes Márquez. Ya durante la noche del martes saltaba a los medios la noticia de la aparición de un cadáver en una zona cercana a donde buscaba la Guardia Civil.

Y con estas amaneció ayer la población carmonense. Aunque a primera hora todavía no se estaba en condiciones de afirmar que el cuerpo sin vida perteneciese a la anciana de 84 años de la que no se tenían desde el 28 de septiembre, todas las conversaciones giraban en torno al triste suceso, en la cola del banco, en el bar, por la calle, siempre la misma conversación. Así nos confirma una señora de unos 50 años en la Plaza de San Fernando: «Así nos hemos despertado, con esta noticia y ojalá el cuerpo no sea de esta señora, pero por desgracia parece ser que sí».

3. Los aranceles de Trump tendrán un impacto de 315 millones de euros en Andalucía. El Gobierno andaluz tiene esperanza de que las amenazas del presidente de Estados Unidos de subir los aranceles a los países europeos que forman parte del Consorcio Airbus se pueda desactivar a tiempo en la Unión Europea. Porque las previsiones económicas en el caso de que se apliquen son muy graves para Andalucía.

Según los cálculos anunciados ayer por la Consejera de Agricultura, Carmen Crespo, al término del Consejo de Gobierno, las empresas agroalimentarias andaluzas tendrían que pagar 120 millones de euros más al año por estas tasas, eso teniendo en cuenta los datos de exportaciones de 2018. Este pago de más aranceles no se queda ahí porque arrastraría un impacto económico de 315 millones de euros sobre las exportaciones afectadas por los aranceles y que son, fundamentalmente, aceite de oliva, aceitunas, arroz, pulpo, almendra, cangrejo, queso y vino de Jerez.

4. Sánchez vuelve a servirse de la Abogacía del Estado. El bloqueo, primero, y la liberación, después y en plena precampaña electoral, de parte de la financiación de las Comunidades Autónomas ha originado una auténtica marejada en la Abogacía General del Estado. El Gobierno ha logrado finalmente el informe favorable al desbloqueo de los 4.700 millones de euros en concepto de entregas a cuenta retenidos mientras el Ejecutivo estaba en funciones pero ha tenido que ser avalado por la abogada general del Estado, Consuelo Castro, tras la polémica surgida entre los representantes de los servicios jurídicos del Estado desplegados en el Ministerio de Hacienda. Según han confirmado a ABC fuentes cercanas al ministerio, los funcionarios demostraron su malestar por las formas del Gobierno.

Una segunda fuente confirma que el informe habría sido elevado a la abogada general del Estado después de que el documento remitido por el ministerio de Hacienda no suscitase consenso en los servicios jurídicos. Desde el Gobierno no se precisa este extremo ni se quiere entrar a analizar quién habría firmado el informe. Pero sí se reconoce que ha existido «un debate jurídico» para ver cómo articular algo «que no se había hecho nunca» porque formaba parte del despacho ordinario del Ejecutivo. Fuentes oficiales del ministerio de Hacienda aseguran que el informe «se ha remitido por el canal habitual» y que «en todos los preparativos han estado presentes los abogados adscritos al ministerio». Por su parte, fuentes oficiales del ministerio de Justicia aseguran que «nadie ha hecho llegar el malestar a la Abogacía del Estado y que nadie se ha negado a firmar el informe» y aseguran que el hecho de que se haya elevado se debe a la «especial complejidad» del caso.

5. El Ayuntamiento de Sevilla propone ampliar la protección del regionalismo a 33 edificios. El consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado inicialmente este miércoles la inclusión de 33 nuevos edificios regionalistas en el Catálogo Periférico -el que se aplica fuera del Casco Histórico- del Plan General de Ordenación Urbanística, con lo que se alcanzan un total de 60 de este estilo. El concejal de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, el socialista Antonio Muñoz, ha recordado que dentro del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), de 2006, se protegieron 114 edificios, de los que sólo 18 eran regionalistas. Tras ello, el Ayuntamiento aprueba este año el Plan de Protección Específico de Nervión, con 19 inmuebles de este estilo, a los que se suman ahora estos otros 33, haciendo un número total de 60 edificios regionalistas protegidos.

Estos nuevos edificios incluidos son obras arquitectónicas del primer tercio del siglo XX y vinculados mayoritariamente a la Exposición Iberoamericana de 1929, de arquitectos tan relevantes como Aníbal González, Juan Talavera, José Espiau, entre otros. Once se encuentran en Nervión, nueve en Bellavista-La Palmera, siete en Triana, tres en San Pablo, dos en Macarena y uno en el distrito Sur. Entre ellos, destacan la antigua fábrica de sombreros (1932), las viviendas 165 y 163 de la calle Castilla, el edificio del antiguo garaje del hotel de Espiau en la Plaza del Sacrificio (1929), la clínica Santa Isabel, el Colegio Salesianos de San Pedro de Triana, el acuartelamiento de Pineda o el colegio Protectorado de la Infancia de la calle San Jacinto.

6. Las bolsas de un solo uso desaparecerán a partir de enero en Andalucía. La normativa del Gobierno central establece que las bolsas de plástico de un solo uso deberán desaparecer en enero de 2021 pero la Consejería de Agricultura y Desarrollo Sostenible quiere adelantar esos plazos en un año y que estos plásticos dejen de usarse a partir del próximo mes de enero. La consejera Carmen Crespo explicó ayer en el Consejo de Gobierno que va a plantear una estrategia, acordada con los consumidores y las empresas, para adelantar su eliminación e implantar un código de buenas prácticas.

La finalidad es frenar la entrega de bolsas de plástico ligeras o muy ligeras (con menos de 50 micras de espesor) a los consumidores en cualquier punto de venta de Andalucía, excepto si son de plástico compostable, que es el que cumple los requisitos medioambientales de la Unión Europea.