Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 3 de octubre La Zona Franca entra en causa de disolución al año de llegar Monteseirín, un alto cargo de Ayudo plagió su tesis al tiempo que Sánchez o el careo entre los dos hijos de la anciana desaparecida en Carmona, entre las informaciones más destacadas

Buenos días, estas son las noticias del jueves 3 de octubre que debes conocer. [Si te perdiste las seis noticias imprescindibles de ayer, puedes leerlas haciendo click en este enlace]

1. La Zona Franca de Sevilla entra en causa de disolución al año de llegar Monteseirín. La Zona Franca de Sevilla, principal proyecto que impulsó en la ciudad Juan Ignacio Zoido durante su etapa como alcalde, está técnicamente al borde del cierre. Su actual delegado especial, el exalcalde Alfredo Sánchez Monteseirín, ha tenido que comunicar al Estado apenas un año después de llegar al puesto que el recinto fiscal está en causa de disolución porque presenta un déficit que ronda el millón de euros, algo que no está permitido para este tipo de organismos.

Alfredo Sánchez Monteseirín, en el Ayuntamiento - Juan Flores

Según ha podido confirmar ABC de fuentes directas, en el último ejercicio la Zona Franca ha tenido unos ingresos de apenas 100.000 euros frente a unos gastos de un millón, propiciados sobre todo por los contratos menores que ha firmado Monteseirín a lo largo del año para crear su propia estructura. La propia web de esta entidad tiene publicados los contratos del ejercicio 2018, en el que ya hubo pérdidas, que no tienen relación directa con el tipo de gastos que puede hacer la Zona Franca, cuya asignación presupuestaria está acordada para la ejecución del vallado. En teoría, el delegado especial no puede invertir en otros servicios y, de hecho, así ha sucedido en años anteriores, pero el exalcalde de Sevilla ha decidido contratar una empresa de comunicación, otra de asesoría jurídica, otra de atención telefónica... Todos estos acuerdos se han llevado a cabo a través del procedimiento de contrato menor, lo que permite al responsable del recinto fiscal adjudicarlos de manera directa. Y la clave para que las cuentas hayan desembocado en una situación de pérdidas que se traduce en una causa de disolución está en la suma de estos contratos.

2. Una alto cargo de Ayuso plagió su tesis al mismo tiempo que Pedro Sánchez. Concepción Canoyra, nombrada el 28 de agosto directora general de Educación Concertada, nueva área del Gobierno de la Comunidad de Madrid, plagió gran parte de su tesis doctoral, titulada «Marketing global: estudio internacional de los hábitos de los nuevos clientes». La doctora Canoyra copió a otros autores sin citarlos en páginas enteras, no puso comillas en infinidad de párrafos textuales y hasta copió y pegó textos de páginas web como «El rincón del Vago» y Wikipedia. Además de estas faltas de integridad académica -lo que supone el plagio en la comunidad académica-, la tesis cuenta con otros muchos defectos de forma.

Concepción Canoyra, directora general de Educación Concertada de la Comunidad de Madrid

Tan solo una hora después de que ABC publicase en su versión electrónica de Kiosko y Más la primera edición con la exclusiva (23.30 h. de ayer), Canoyra presentó su dimisión. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso aceptó su renuncia «convencida de que todos los altos cargos de la Consejería de Educación deben dar ejemplo a los estudiantes», según un comunicado oficial. En una carta dirigida al consejero de Educación, Enrique Ossorio, Canoyra justifica su decisión en que «no quiero que los últimos acontecimientos y la difusión mediática de las noticias en torno a mi tesis doctoral, por muy injustas que sean, tengan ninguna incididencia sobre el gran proyecto del Gobierno de la Comunidad».

3. Careo entre dos de los hijos de la anciana desaparecida en Carmona. Siguen sin esclarecerse las extrañas circunstancias de la desaparición de Mercedes Márquez, la anciana carmonense de 84 años de edad que está en paradero desconocido desde el pasado sábado. El hijo de esta, Juan Antonio, de 54 años de edad, quien también estaba incluido inicialmente en la denuncia por desaparición presentada por los familiares, fue localizado en buen estado por agentes de la Guardia Civil la mañana del miércoles en su propio domicilio.

La Guardia Civil mantiene abierto el protocolo de búsqueda por la desaparecida - ABC

Inmediatamente, los agentes acompañaron al carmonense hasta las dependencias de la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Carmona, para que prestase declaración sobre el caso. Hasta entrada la tarde, el varón ha permanecido en las citadas dependencias contestando a las cuestiones que plantean el equipo de investigadores asignados al caso. Según ha podido saber ABC Sevilla por fuentes cercanas a la investigación, durante la declaración del hijo de la mujer desaparecida, se ha producido un careo entre el declarante y una de sus hermanas, sin que haya trascendido el contenido de lo que ambos expusieron.

4. Los aluniceros que intentaron robar en Lagoh mostraron «total desprecio por la vida de los trabajadores». Pudo ser mucho peor. Ésta es la conclusión a la que se llega al conocer el relato de lo sucedido en la madrugada del pasado martes en Lagoh, donde tres vehículos, anteriormente sustraídos, se personaron en el parking del recién estrenado centro comercial para intentar desvalijar Mediamarkt, aunque no lograron su objetivo. Dos de ellos, marca BMW, a gran velocidad embistieron contra las puertas de cristales que daban acceso a la galería comercial, en la que a esas horas se encontraban trabajadores de mantenimiento y vigilancia. Los delincuentes «mostraron un total desprecio por la vida» de los empleados, circulando por una zona peatonal sin pensar en la «tragedia» que podían haber ocasionado.

Entrada del centro comercial Lagoh - @EmergenciasSev

Sobre las tres de la madrugada del pasado martes, una mujer llamó a la sala 091 de la Policía Nacional ante la sospecha de que «un hecho delictivo iba a ocurrir en los próximos minutos» porque había visto un BMW oscuro con sus ocupantes encapuchados. La llamada provenía de una gasolinera que inicialmente se ubicó en el término municipal de Alcalá de Guadaíra. La sala 091 trasladó el aviso a las patrullas que se encontraban de servicio en la ciudad, que aquella noche eran «cuatro o cinco», según han señalado a ABC fuentes de la investigación.

5. Un hermano del gerente de Magrudis vendía jamones. Pedro Marín Ponce, hermano del gerente de Magrudis, la empresa causante del mayor brote de listeriosis de la historia de España, figura como administrador único de la empresa Ibérico de Bellota Finca Santa Marta SL y su objeto social es «el comercio al por mayor y menor de carne, embutidos y derivados», según denunció ayer Facua.

José Antonio Marín, gerente de Magrudis - ABC

El equipo jurídico de la organización de consumidores ha puesto en conocimiento de este hecho a la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, que investiga el caso tras la querella presentada el pasado 23 de agosto por esta asociación y la denuncia de la Fiscalía.

La empresa que administra el hermano de José Antonio Marín Ponce se constituyó en Sevilla en enero de 2011, con Pedro Marín Ponce de administrador único, y en agosto de ese año trasladó su domicilio social al polígono industrial La Red, de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra.

6. El Gobierno niega a la Junta de Andalucía 26 millones de euros para atender a menores inmigrantes. El Gobierno central acaba de responder a la Junta de Andalucía, concretamente a la Consejería de Igualdad, que no va a enviar fondos extraordinarios para la atención a los menores inmigrantes no acompañados que están siendo atendidos en los centros andaluces, una cantidad que había sido reclamada por la administración andaluza que aspiraba a recibir unos 26 millones de euros, la parte proporcional de un fondo extraordinario de 40 millones de euros habilitado por el Gobierno para atender estas urgencias. Pero el dinero no va a llegar porque el Ejecutivo central considera que no hay una «situación de excepcionalidad» en este asunto, por lo que conmina a la Junta a sufragarlo por sus propios medios.

Dos inmigrantes salen de un centro de menores - Pep Dalmau

Utilizando, eso sí, buenas palabras y defendiendo que la atención a los menores extranjeros no acompañados «requiere de una actuación conjunta de las autoridades e instituciones vinculadas a su atención», según consta en la carta de respuesta que ha emitido la Dirección General de Servicios para las Familias y la Infancia del Ministerio de Sanidad y Consumo y a la que ha tenido acceso ABC. La Consejería de Igualdad lleva desde el mes de junio reclamando fondos extraordinarios al Gobierno para atender a los niños migrantes que llegan solos a las costas andaluzas y que la legalidad vigente establece que pasan inmediatamente a ser tutelados por la administración autonómica. Ydefiende, precisamente, una situación de excepcionalidad.