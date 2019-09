Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 16 de septiembre Un inversor levantará el Museo de las Cofradías en la Torre de la Plata, sentido un terremoto de magnitud 3,9 en la provincia de Sevilla y Egipto arrebata a España el liderato productor en aceituna de mesa entre las informaciones más destacadas de la jornada

S.I. @abcdesevilla Sevilla Actualizado: 16/09/2019 09:43h

Buenos días, estas son las noticias del lunes 16 de septiembre que debe conocer.

1. Un inversor levantará el Museo de las Cofradías en la Torre de la Plata. Un inversor privado ha puesto sobre la mesa de la delegación de Fiestas Mayores un proyecto para levantar en el solar de la Torre de la Plata el Museo de las Hermandades y Cofradías. Se trata de la sociedad Jardín de las Cigarreras S.L., la misma empresa que va a llevar a cabo el proyecto del mismo nombre en la zona del P-3, junto al puente de Los Remedios. El Ayuntamiento ha optado por la iniciativa privada para hacer realidad este museo conjuntamente con el Consejo de Cofradías después de años de búsqueda de una sede sin que hayan cuajado ninguna de las planteadas y con la imposibilidad de levantar un nuevo edificio con inversión pública dado el techo de gasto de pesa sobre las arcas municipales, que no tienen capacidad de endeudamiento. Así, la fórmula que se seguirá será la misma que con los aparcamientos rotatorios previstos en la avenida del Cid, Marqués de Paradas o la Barqueta.

La sociedad cuyo promotor es Miguel Ángel Melgar ha encargado el proyecto al estudio de arquitectura Nuun Consulting. La propuesta que recibirá el Ayuntamiento en las próximas semanas, y por la que tendrá obligación de licitar y convocar un concurso público, consistirá en un edificio «pequeño», de entre 2.000 y 3.000 metros cuadrados, distribuidos en una planta baja y una más en cubierta, con la posibilidad de construir un aparcamiento subterráneo exclusivo para residentes -ya que el PGOU impide los garajes rotatorios dentro del casco histórico-, siempre y cuando las catas arqueológicas lo permitan.

2. Patricia del Pozo: «Tengo poco presupuesto para mantener tanta riqueza patrimonial». La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía se marca como objetivo en esta legislatura convertir la cultura en el tercer pilar de desarrollo, junto con la industria agrícola y el turismo.

En una entrevista publicada en ABC afirma no estar sastifecha con el dinero que se le asigna a la Consejería, «no, satisfecha no estoy. Pero no porque yo diga comparativamente Cultura tiene 210 millones y mis compañeros de Sanidad y Educación tienen mil y pico cada uno. La salud es lo primero y sin ella no somos nada. No estoy satisfecha y así se lo he dicho al presidente y a mis compañeros de Gobierno, porque es muy poco presupuesto para mantener tanta riqueza patrimonial. Mi objetivo es convertir la cultura y el patrimonio en el tercer pilar de desarrollo de esta tierra, junto al turismo y la industria agrícola. Y con 210 millones de euros en una comunidad tan grande no puedo estar satisfecha, ni ahora ni el año que viene», concluye Del Pozo.

3. Sentido un terremoto de magnitud 3,9 en varios pueblos de la provincia de Sevilla. Un terremoto de magnitud 3,9 registrado en la madrugada de este lunes al sureste de la localidad sevillana de Villanueva de San Juan ha sido sentido por la población sin que se hayan registrado daños personales ni materiales. Según informa el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en su web, se ha registrado a las 00.30 horas este lunes con una magnitud 3,9 y epicentro al oeste del municipio de Villanueva de San Juan.

En las tres horas posteriores se han registrado hasta 14 réplicas de menor intensidad, de magnitud entre 1,5 y 2,5 con epicentro en la misma localidad y en otros municipios próximos como Pruna y La Puebla de Cazalla.

Según el servicio unificado de emergencias 112 Andalucía, el seísmo ha sido sentido por la población en las localidades de Villanueva de San Juan, Pruna y Algámitas y o se han registrado daños personales ni materiales.

4. Así llegan los partidos a la probable repetición electoral. Pedro Sánchez acudirá este martes por segunda vez a una ronda de consultas en Zarzuela tras haber fracasado en el primer encargo. Y previsiblemente sin los apoyos suficientes para intentarlo una segunda vez. La diferencia es que en 2016 Sánchez habría dado todo lo que tuviese por tener una mayoría a su alcance. Poco más de tres años después el líder socialista tiene autonomía en su partido para hacer lo que le convenga. Y parece determinado a llevar al país a elecciones.

Teniendo una mayoría parlamentaria a su alcance Sánchez no parece dispuesto a asumirla porque entiende que con ello hipotecaría el espacio político que quiere ocupar, el PSOE y él personalmente, en la proxima década. Su ambición es que el PSOE siga creciendo, ahora por el espacio del centro. Una operación para la cual gobernar junto a Podemos y dependiendo de ERC no parece la mejor estrategia. El único elemento que puede alterar sus planes es lo que Pablo Iglesias le transmita al Jefe del Estado unas horas antes. El próximo martes con apenas seis horas de diferencia ambos despacharán ante Felipe VI. Tras la última oferta de Iglesias en forma de coalición temporal y a la baja, rechazada rápidamente por Sánchez, no parece que haya margen para nuevos movimientos. El líder de Podemos ya anunció que sin su formación representada en el Consejo de Ministros anunciaría al Rey su abstención en una eventual investidura. Si cuando llegue a Zarzuela ese es el mensaje que Iglesias ha transmitido el presidente en funciones manifestará que no cuenta con los apoyos suficientes para afrontar la investidura. «No someteremos a la ciudadanía a una nueva frustración de una investidura fallida si no cuenta con el respaldo suficiente», han dicho desde el Gobierno en reiteradas ocasiones.

5. La causa judicial por el accidente del A400M: más de un año pendiente del recurso a su archivo. Más de un año sin novedades. Ésta es la situación en la que se encuentra la causa judicial abierta para depurar las posibles responsabilidades penales en torno al accidente de un avión, modelo Airbus militar A400M, registrado el 9 de mayo de 2015 en las inmediaciones del aeropuerto de Sevilla y en el que, como consecuencia del impacto de la aeronave contra el suelo y la posterior explosión, murieron cuatro de los tripulantes y dos resultaron heridos de gravedad.

La magistrada María José Moreno, la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, en un auto con fecha de 2 de abril de 2018, acordó el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas en su día para investigar lo sucedido en torno al mediodía del sábado 9 de mayo de hace ahora cuatro años. Consideró entonces que no existían indicios para continuar la acción penal, aunque admitía en el auto que el accidente se produjo por «una concatenación de causas» pero ninguna de ellas con «suficiente» entidad para atribuir responsabilidades penales. Sin embargo, la instructora recoge en el citado auto que se producen «múltiples fallos» por parte de Airbus y de Europe International (EPI). Esta resolución de la juez instructora fue recurrida en reforma ante el mismo órgano judicial por los abogados que defienden los intereses de los perjudicados.

6. Egipto arrebata a España el liderato productor en aceituna de mesa. La sequía y la vecería del olivar han mermado la cosecha de aceituna de mesa tanto que será la más corta del último decenio, con sólo 487.000 toneladas previstas para esta campaña 2019-2020,según el aforo de Asaja Sevilla. Una baja producción que se nota especialmente en la provincia de Sevilla, donde las variedades tradicionales, la manzanilla y la gordal, caen al 50%. Esta merma de cosecha ha provocado que España pierda su liderazgo como primera potencia productora mundial de aceitunas de mesa. De hecho, Egipto, que en las últimas campañas venía pisándole los talones a España, será quien se cuelgue la banda de líder en esta campaña, ya que se prevé que la producción en el país transcontinental alcance las 500.000 toneladas.

Egipto ya es capaz de producir «lo mismo que España en un año malo», ha subrayado Juan Ignacio Motaño, presidente de Asemesa, durante su participación en la «37ºJornada de Aceituna de Mesa» organizada por Asaja Sevilla, destacando «la gran amenaza» que supone este país para los olivareros españoles. Y es que Egipto es, además, «el primer consumidor, con el 14% del consumo mundial de olivas, y el segundo país exportador de aceitunas, con un volumen total de 120.000 toneladas (poco menos que España, que exporta 168.000 toneladas), de las cuales el 24,6% corresponden a Brasil y el 22,3% a importaciones de la Unión Europea».